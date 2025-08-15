La Capital | La Ciudad | arroyo Ludueña

Arroyo Ludueña: Aguas Santafesinas tuvo que reparar una estación elevadora que volcaba líquidos cloacales

Se encuentra sobre el puente que divide Rosario de Funes, en la continuación de calle Mendoza. Ejecutarán trabajos a largo plazo para que no vuelva a ocurrir

15 de agosto 2025
La estación elevadora que Aguas Santafesinas (Assa) tiene en el puente que atraviesa el arroyo Ludueña en la continuación de calle Mendoza (calle León Miglierini) sufrió un severo desperfecto que derivó en el vuelco de líquidos cloacales en ese curso de agua. Desde la empresa confirmaron que ya la repararon y que tienen prevista una serie de trabajos para que la situación no vuelva a ocurrir.

La estación elevadora de líquidos cloacales permite brindar el servicio de desagües cloacales a la zona. Particularmente, a buena parte de Funes, según indicaron fuentes de Assa que, a su vez, explicaron que se desarrollaron trabajos jueves y viernes para reparar la boca en cuestión y hacer un proceso de cloración.

A su vez, explicaron que se hicieron dos controles y que no hubo más desbordes.

Denuncia de vecinos

A mediados de esta semana, vecinos de la zona denunciaron en redes sociales la rotura de la tapa de la estación elevadora.

Con un video, dijeron que la estación volvió a fallar "generando esta patética fuente de aguas cloacales que llega al arroyo, contaminándolo. Desde hace años que vemos que esto ocurre, lo documentamos y denunciamos al municipio, a la provincia y a Assa. Lo arreglan y vuelve a funcionar mal al tiempo".

Desde Assa indicaron que este mismo lunes comenzarán a delinear trabajos a largo plazo para que la situación no se repita y deslizaron que la boca de registro 107, como se identifica a la estación en cuestión, trabajó con un caudal que supera el límite para el que se proyectó.

>> Leer más: Arroyo Ludueña: qué corre por uno de los cursos de agua más contaminados de Santa Fe

"¿Qué más tenemos que hacer para que se resuelva algo básico de una buena vez? Nos duele que traten así al arroyo", expresaron los vecinos.

Trabajos a largo plazo

El lunes, los equipos técnicos de Assa comenzarán a delinear trabajos para limpiar y acondicionar un tramo de la estación elevadora que contribuirá, dijeron, a que dejen de ocurrir situaciones como la que se registró esta semana.

