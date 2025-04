Investigan el caso del carpincho en el parque España: por qué los animales silvestres no son mascotas

Los carpinchos viven en manadas que varían entre los 6 y los 30 individuos, aunque los grupos pueden llegar a los 60 ejemplares en caso de que haya poco alimento. Además, se mueven en áreas que varían entre las 10 y las 200 hectáreas en las que tienen sectores determinados para descansar, pastorear y bañarse.

Actualmente no hay criaderos de carpinchos en Argentina, por lo que los ejemplares que pueden conseguirse como mascotas son víctimas del tráfico y de su apropiación indebida de la naturaleza, sobre todo derivada de la caza furtiva de ejemplares adultos.

carpincho carpinchos El carpincho suele moverse en áreas que van desde las 10 a las 200 hectáreas. Foto: Patricio Carugatti - Parque Nacional Islas de Santa Fe

Este accionar provoca un "doble daño", según detalló a La Capital el referente del refugio MundoAparte, Franco Peruggino: "Primero, porque ese ejemplar nunca se va a adaptar a hacer una vida en una casa porque necesita estar en el humedal con otros carpinchos, porque son de familias grandes y son súper sociables. Además, hay un daño al ecosistema por la pérdida de esos ejemplares ya que sacarlos la naturaleza hace que haya un desequilibrio. Cada uno de ellos cumple un rol ecosistémico importante".

"Tampoco es bueno para su alimentación. Los carpinchos requieren una mezcla de plantas acuáticas y pastizales que crecen en el humedal, y lo que le dan en una casa de familia no tiene nada que ver con eso", agregó. A ello, el referente de El Paraná No Se Toca, Pablo Cantador, contó que darle de comer cualquier cosa a los carpinchos "afecta mucho su salud y les acorta la vida".

Denuncias sobre animales silvestres

Peruggino resaltó que de nada sirve comprar a los carpinchos a modo de rescate, para luego llevarlos a refugios o liberarlos. De hecho, la misma ley nacional mencionada prohíbe liberar animales silvestres que estén en cautiverio sin un proceso específico previo tal como el que lleva adelante a diario, por ejemplo, MundoAparte.

"Hay que denunciar cuando se están vendiendo carpinchos o cualquier animal silvestre para que se los pueda rescatar a través de un decomiso y para que se pueda multar al traficante y desalentar su comercio. No sirve comprarlos porque esa persona que los vende, después, va a cazar otros ejemplares", explicó.

Por su parte, Cantador expresó: "Sería terrible que la gente empiece a acostumbrarse a tener estos animales. La demanda de ellos hace que los cazadores los busquen más. Si promovemos el mascotismo, los cazadores van a ver la veta y van a ir a cazar más".

carpincho jaula Los carpinchos suelen atraparse cuando son crías luego de que maten a las madres.

"Tenemos denuncias pero es muy difícil agarrar a quienes comercializan a los carpinchos porque muchas personas no denuncian", añadió, para remarcar que las personas que viven de esa comercialización "ya tienen un circuito de conocidos" para ofrecer las crías de los carpinchos que pueden tener dos destinos: la venta como mascotas o la crianza para, luego, comerlo.

Sobre el control de la caza en la isla, Cantador que "todo el tiempo hay embarcaciones que van y vienen con animales de la caza furtiva y no hay operativos en los que Prefectura haya agarrado a alguien. A su vez, la Policía de las Islas no informa de procedimientos y la Delegación de Islas de Victoria directamente no ha salido a hacer controles este año".

La bajante que complica la situación

La situación de bajante del río Paraná es un condicionante negativo para los carpinchos. Este martes, registró 99 centímetros y, según las estimaciones del Instituto Nacional del Agua (INA), ese será el valor de referencia para lo que resta del otoño. Las primeras consideraciones del organismo indican que el nivel del curso de agua no seguirá bajando, pero tampoco tendrá repuntes significativos.

Sobre la situación del carpincho en relación con la bajante, sucede que los cazadores aprovechan que diversos cursos internos de las islas están secos y acceden a zonas que, de otra manera, no podrían. Esto hace que tengan mayores chances de dar muerte y capturar a ejemplares de carpinchos.

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe indicaron a este medio que si bien la Policía Ecológica abrió una investigación de oficio en relación al ejemplar que se vio en el parque España, la cartera provincial no tiene en curso una actuación al respecto aunque está a disposición de esa fuerza. En tanto, piden a la ciudadanía denunciar los puntos de venta de especies silvestres para luchar contra el tráfico ilegal. En este sentido, se recuerda que la tenencia y venta de animales silvestres sin la documentación legal están prohibidas y penalizadas en la provincia de Santa Fe. Para consultas y denuncias, comunicarse al 911.