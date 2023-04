Ante las balaceras contra las escuelas, Sadop pidió una reunión "urgente" con el Ministerio de Seguridad

“Intimidaciones, disparos y robos al personal y a los alumnos no pueden ser parte de la cotidianeidad de la escuela” . Con esta frase el titular de la delegación Rosario de Sadop, Martín Lucero , expresó los motivos que llevan al gremio a solicitar una reunión "urgente" con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe , a cargo de Claudio Brilloni.

“Exigimos a las autoridades políticas una respuesta inmediata a esta situación y reforzamos el pedido de ser atendidos por las autoridades del Ministerio de Seguridad. Lo peor que puede pasarnos como sociedad es naturalizar estos hechos “, comentó Lucero. Y agregó: “Es inconcebible que la comunidad educativa tenga miedo de ir a la escuela, que niños, niñas, adolescentes, maestros, maestras, profesores, personal directivo, personal no docente y familias, tengan miedo de ir a un establecimiento escolar ante la eventualidad de sufrir un hecho de inseguridad, un hecho de violencia; y ayer tuvimos dos. Evidentemente la política no funcionó”.

Asimismo, señaló que “ya no alcanza con la saturación policial", y destacó: "Debe dar respuestas el gobernador, los responsables del Poder Judicial, los responsables del Poder Legislativo y si es necesario que vengan a vivir a los barrios para garantizar que la gente vaya a la escuela. No hay otra solución. Si el Estado no tiene presencia, la presencia las tienen las bandas criminales y si las bandas criminales son quienes comandan el territorio, la educación se vuelve un derecho ilusorio porque nadie va a poder ir a la escuela”.

Desde el sindicato que nuclea a los docentes particulares, ratificaron que el gremio tiene la firme convicción de que "a partir de la pacificación de la escuela se pueda volver a pacificar la sociedad".

Sin clases por miedo a las balaceras en Empalme Graneros

Los disparos al aire efectuados este miércoles a metros de la la seccional 20ª, causaron conmoción entre los vecinos de Empalme Graneros. Si bien todo parece indicar que la acción de los pistoleros no buscaba dejar heridos o daños a la dependencia policial, que tiene su frente vallado por seguridad, las autoridades de la escuela lindera a la comisaría decidieron suspender las clases, al menos este jueves.

Los responsable de la Escuela IIncorporada Nº 1182 San Luis Gonzaga comunicaron la decisión a la comunidad educativa del establecimiento con un un cartel en la puerta de entrada que rezaba: "Hoy, jueves 13/4, no se dictarán clases en ambos turnos".