Amsafe Rosario se "solidarizó" con el pueblo de Israel pero condena el "genocidio" en Palestina

Hoy el titular de la Daia Rosario, Gabriel Dobkin, señaló más temprano a LT8: “Objetamos todo el material. Es lamentable. Quedamos azorados cuando nos enteramos de que un gremio docente baja un lineamiento en un material para maestros y para alumnos menores de edad sobre una situación muy compleja que debe tratarse, pero no de la forma tan parcial, sesgada y con una falacia importante como la trata Amsafe".

Sobre el texto, que lleva el nombre " Propuestas pedagógicas sobre el conflicto Israel-Palestina ", el dirigente gremial indicó: "Nosotros hemos hecho en ese material alguna recuperación histórica de cómo fue el proceso de dominación sobre el pueblo palestino y, en particular, pusimos el foco en cómo es la situación actual".

Casiello planteó que tanto la Daia como otras instituciones "hacen una igualación entre lo que es el antisionismo con lo que es el antisemitismo. De ninguna manera se nos puede acusar de eso. Somos solidarios con todos los pueblos, incluso con las tremendas persecuciones que ha sufrido el pueblo de Israel a lo largo de su existencia. Eso no tiene nada que ver con la política del Estado de Israel, que es cuestionado por una cantidad muy grande de organizaciones y miembros de la comunidad judía. No somos solamente nosotros, ellos dicen 'no en nuestro nombre' y somos solidarios con esa posición".

"Incluso Unicef ha pedido lo mismo que nosotros, que es el alto el fuego y diciendo que hoy Palestina es un cementerio de niños. También el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos renunció a su cargo, angustiado e impotente por que el organismo no hacía nada para detener ese genocidio. Y nosotros, desde nuestro lugar de gremio docente, quisimos poner eso en foco", graficó Casiello.

Cuando se le indicó que desde la Daia afirmaban que Amsafe no condenaba el terrorismo destacó: "Insistimos en que esto no tiene nada que ver con el pueblo judío ni con la población de Israel. Lo que pasa es que hay un Estado que está teniendo una actitud terrorista con una población totalmente indefensa. Es tan desigual la situación que ponemos el foco ahí", dijo para luego reforzar su idea: "Condenamos la toma de rehenes, planteamos que no es un método a usar y decimos que la posición de Israel lo que está haciendo es inhibir cualquier posibilidad de acuerdo y que se liberen los rehenes".

"El efecto que buscamos es que se escuche otra voz. Si este ruido ayuda a eso, mejor. Si tenemos que corregir algo, lo haremos. Pero lo que más urge es la necesidad de alzar una voz que plantee lo imperioso del cese del fuego en la Franja de Gaza", concluyó.