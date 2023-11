Repudian por "antisemita" un material de Amsafe Rosario sobre el conflicto en Medio Oriente

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , el titular de la Daia local agregó: “Ayer tuvimos contactos con el gobierno de Santa Fe donde planteamos nuestra preocupación. Estamos esperando respuestas. No hay antecedentes de otro gremio en Argentina que haya realizado algo así. Me pregunto si un gremio puede bajar línea así sobre un tema tan complejo sin qu el Ministerio de Educación eduque”.

Dodbkin se preguntó “por qué en el material de Amsafé Rosario no se condena al terrorismo. Por qué no se habla de los secuestrados, de los asesinados, de las personas que fueron violadas, descuartizadas, de los bebés a los que se les cortó la cabeza. Por qué no se habla de los misiles que Hamas lanza a Israel hace 18 años a la población civil. De todo eso, no hay una sola palabra en el material de Amsafé. Solo se plantea que Israel es toda maldad y Hamas es todo lo bueno. Eso es antisemitismo y odio, sin dudas”.

“Como argentino, no quiero que en mi país los docentes y los alumnos sean adoctrinados, y además se les cercena el conocimiento. Cuando se cercena el conocimiento es complejo en un país. El conflicto (en Medio Oriente) es muy complejo y en el material no hay un llamado a la paz y ni a que dos pueblos convivan sin inconvenientes. Hay una mirada sesgada donde hay buenos y malos”, agregó Dobkin.

En el Concejo también se debatió

Este tema también tuvo repercusión en el Concejo. El edil de Juntos por el Cambio Carlos Cardozo manifestó la preocupación de ese partido por el contenido del material de Amsafé. Exigió "la intervención de los ministerios de Educación y Trabajo de Santa Fe ante la publicación de un material para docentes con claro contenido antisemita acerca del conflicto el Medio Oriente".