Temporal en Rosario: cayó en un día casi la lluvia habitual de agosto

Producto de la ciclogénesis, llovieron en pocas horas 63,5 milímetros en Rosario y alrededores, una cifra cercana a los 73 milímetros habituales para todo el mes.

En poco menos de 12 horas, Rosario registró casi la misma cantidad de lluvia que suele registrar en promedio durante todo el mes de agosto. Esa es la síntesis de lo que dejó el paso de la tormenta de Santa Rosa, un fenómeno meteorológico basado en una creencia popular que alude a la virgen de Santa Rosa de Lima, que se celebra el 30 de agosto y puede adelantarse o postergarse. En total llovieron 63,5 milímetros en Rosario y alrededores, una cifra cercana a los 73 milímetros habituales para todo el mes.

El Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) confirmó ese guarismo en base a las mediciones que suele realizar en las diferentes estaciones meteorológicas que posee en la provincia, al igual que la certeza pronosticada acerca del fenómeno climático que se avecinaba y que tenía que ver con una ciclogénesis , es decir, un sistema de humedad, bajas presiones y el intercambio de masas de aire provenientes de los dos océanos.

Hay que tener en cuenta que Rosario suele experimentar una promedio de lluvias que a lo largo de agosto suele acumular 73 milímetros. Para muchos se trató de la tormenta de San Rosa, que para muchos fieles a las leyendas populares suele esperarse para el 30 de agosto en el marco de la celebración por la virgen de Santa Rosa de Lima , aunque esa misma creencia también abona la teoría de que este fenómeno climático puede darse 15 días o 15 días después de esa fecha.

"Llovió tal cual estaba previsto, con un milimetraje que podía oscilar entre los 30 milímetros en algunos sectores y 50 milímetros en otros, aunque en su defecto podían ser localmente intensos como ocurrió en la zona de Rosario ", precisó, por su parte, la comunicadora meteoróloga Vanessa Balchunas en declaraciones a La Capital .

>>Leer más: El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes un alerta amarillo por lluvias para Rosario y la región. Las mismas tuvieron incidencia durante la tarde y estaban previstas hasta el anochecer, a la espera de intensas ráfagas provenientes del sector sur, capaces de despejar el cielo y hacer descender la temperatura algunos grados.

No obstante, en ese mismo informe anticipó que el área sería afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros, algo que ocurrió en Rosario.

Este fenómeno está asociado a un sistema de bajas presiones denominado ciclogénesis y afecta desde las últimas horas del lunes y martes tanto en el litoral como en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

Qué es la ciclogénesis y qué impacto tiene

Los sistemas de bajas presiones que posibilitan la formación de lluvias también contribuyen a que se desarrolle el proceso de ciclogénesis, un término que tomó relevancia en los últimos años y que se asocia con tormentas intensas, pero que, en realidad, deriva de la circulación de actividad ciclónica en estratos bajos de la atmósfera que se origina a partir de un importante descenso de la presión atmosférica en un corto plazo. Es una condición que no suele tener incidencia en el Litoral profundo, pero sí en otros sectores del país cercanos a Rosario.

ciclogénesis meteored

Ocurre que el viento del este y, a veces, la incidencia de la humedad que llega desde el norte del país, comienzan a interactuar con frentes fríos patagónicos y diferentes sistemas de bajas presiones, que pueden llegar desde ambos océanos. "Estos fenómenos acarrean estas tormentas de variada intensidad, con chaparrones intensos, ráfagas y acumulados en pocas horas", detalló Balchunas.

>>Leer más: La ciclogénesis afecta a Rosario: hay un alerta amarillo vigente por lluvias para la región

Explicó que la ciclogénesis es un proceso que se asocia a la región central. "Estas bajas presiones, que permiten la formación de estas tormentas con actividad eléctrica, chaparrones intensos, ráfagas y ocasional caída de granizo, son muy propicias en toda la región pampeana y, generalmente, tienen resolución cuando toman salida hacia el (océano) Atlántico y generan en esa zona las famosas sudestadas", señaló.

Cómo sigue el clima en Rosario y la región

Según indica el pronóstico del SMN, las lluvias persistirán de forma aislada hasta la madrugada del miércoles y con mejoramientos paulatinos hacia la tarde.

En ese marco, el viento rotará hacia el sector sur y suroeste, variación que proporcionará intensas ráfagas capaces de alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora hasta entrada la noche.

En un marco de amplitud térmica, el jueves habrá temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 20 grados entre la mañana y la tarde, una situación similar a replicarse entre viernes, sábado y domingo, que arrojará la mínima más fría de la semana con 4 grados.