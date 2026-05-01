Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año

Con un pronóstico de El Niño para la provincia, se registraron valores por encima de la media anual de 900 mm. Realizan obras y tareas de mantenimiento

Entre enero y abril, muchas localidades de Santa Fe registraron lluvia con valores por encima de la media anual de 900 mm.

Varias localidades santafesinas recibieron más lluvia en cuatro meses de lo que suelen recibir en todo un año.

En abril cayeron intensas lluvias en Santa Fe. El gobierno provincial precisó que, en muchas localidades santafesinas, ya se registran valores acumulados de precipitaciones que superan la media anual. Es el caso de departamentos como Vera, San Justo, 9 de Julio y General Obligado, y también en el sur provincial.

Desde la Secretaría de Recursos Hídricos, a partir del trabajo de los equipos técnicos de la Coordinación de Prevención Hídrica, se confirmó que en localidades como Vera y Pintado, Gobernador Crespo y Villa Minetti, se registraron valores de precipitaciones superiores a los 1.100 mm acumulados. Mientras que, en Colonia Teresa, Alejandra y Correa los valores midieron por encima de los 950 mm. Localidades como Constanza y San Javier ya alcanzaron los 900 mm.

Es decir que, en menos de cuatro meses, se registraron sectores con acumulados que superan los 1.100 milímetros cuando la media anual ronda los 900 milímetros. A este escenario se suman eventos de lluvia intensa, con registros de hasta 300 mm en pocas horas que generan saturación de suelos y dificultan el escurrimiento de los excedentes hídricos, como sucedió en los casos de Reconquista y Villa Minetti.

cuadro lluvias santa fe

Al respecto, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, remarcó que “en cuatro meses llovió más de lo que habitualmente precipita en todo un año, lo que, sumado a la intensidad de algunos eventos dificulta el normal escurrimiento del agua y, en algunos casos, supera la capacidad de drenaje de las obras”.

Obras fundamentales para mitigar el riesgo hídrico

En el marco de las cien localidades con mayor riesgo hídrico, el gobierno provincial avanza con obras e intervenciones en 70 de las localidades más vulnerables y nuevos proyectos en las 30 restantes.

Además, con el objetivo de mitigar el riesgo hídrico y aumentar la seguridad en los cascos urbanos, a través de una inversión que supera los 1.000 millones de pesos, se realizan obras de protección en las localidades que sufrieron inundaciones durante 2025, como Vera, Malabrigo, Sanford, Cañadas Rosquín, Teodelina, María Teresa, Christophersen, Godeken y La Chispa.

Desde el inicio de la gestión, el gobierno provincial recuperó el funcionamiento de 35 estaciones telemétricas y se ejecutaron más de 260 obras hídricas. Del mismo modo, se intensificaron las tareas de limpieza y reacondicionamiento del sistema de canalizaciones, superando los 3.000 kilómetros intervenidos en articulación con comités de cuenca, municipios y comunas.

“Junto a la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, durante 2025 trabajamos en las 100 localidades con mayor riesgo hídrico con el objetivo de capacitar y brindar herramientas a intendentes y presidentes comunales para la implementación de protocolos de emergencia”, agregó Mijich.

Actualmente, la Secretaría de Recursos Hídricos intensificó las tareas de monitoreo y mediciones de los ríos y arroyos, desde comienzos de marzo, con el fin de anticiparse a posibles situaciones de riesgo hídrico. A su vez, avanza con la planificación y ejecución de limpieza de canales troncales en toda la provincia para potenciar la capacidad hidráulica del sistema.

La gestión de Maximiliano Pullaro sostiene como eje de gestión el desarrollo de políticas e infraestructura hídrica que protejan a la población y fortalezcan la resiliencia del sistema productivo frente a eventos climáticos extremos.