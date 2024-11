Alerta estudiantes universitarios: cómo evitar una estafa al alquilar un inmueble

El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) aconseja a quienes vienen a estudiar carreras de grado a Rosario para que no sean víctimas de un engaño inmobiliario

"Antes de alquilar, primero hay que consultar". Esta es la premisa que las autoridades del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) pusieron en agenda de cara a un nuevo ingreso universitario, en una ciudad que cuenta con 12 facultades que dependen de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), otra oferta educativa del sector privado y ante la amenaza cierta y el estado de alerta de caer en una estafa a la hora de alquilar. Por eso, los matriculados aconsejan no hacer reservas previas sin antes ver un inmueble seleccionado, consultar si el profesional que interviene está debidamente habilitado por el Colegio, y acudir a un contrato con pautas claras y transparentes junto a un profesional del rubro.

"No solo resulta importante recurrir a un corredor inmobiliario por la tranquilidad que esto representa, sino que el contrato se sella, se observa y se estudia y habrá un seguro. El profesional chequea que todo está pagado y habilitado como corresponde", señaló Ortiz de Urbina.

Tips antifraude

Para prevenir estafas hay una serie de recomendaciones esenciales. Primero no enviar ninguna reserva por un departamento si antes no está corroborado que la operación la hace un corredor habilitado y que forma parte del padrón del Colegio. Y mucho menos si previamente al envío del dinero para "pisar" el inmueble no fue visitado.

Lo que se aconseja es realizar una operación consultando la plataforma colaborativa del Cocir (se llama Propia); allí están volcados todos los inmuebles a cargo de corredores autorizados. "Elijen el que más les convenga, llaman por teléfono al corredor, lo visitan y de esta forma se van a asegurar que el inmueble esté administrado y alquilado por un habilitado. Una vez que se haya realizado el contrato, es conveniente un inventario, y fotos en un catálogo que avalen el estado de la propiedad. Y que tenga seguro porque es importante que lo tenga", enumeró la titular del Cocir.

La entidad hizo además un convenio con la Federación Universitaria de Rosario (FUR) donde se habilitó un lugar para el asesoramiento a todos los estudiantes de la UNR para que ante cualquier duda, inconvenientes o información necesaria puedan ser derivados al Colegio.

Alerta estafador

¿Cómo detectar a un estafador? "Están apurados para que les manden la reserva sin mostrar el inmueble, los valores que ofrecen son mucho más bajos que los del mercado o la oferta vigente y el común del resto. Son alquileres con un gancho muy seductor en valores que detrás pueden esconder cosas que les puedan pasar", enumeró la dirigente.

De todos modos, aquella personas que haya sido estafada también se puede dirigir a denunciar la situación a cocir.org.ar y allí plantear las irregularidades. También, en el caso de alguna queja hacia un matriculado existe un Tribunal de Ética que analizará la situación y podrá aplicar eventuales sanciones. En esta página hay una solapa para denuncias y se les dará una respuesta a los denunciantes. También hay un nexo con el Instituto de Mediación si el alumno universitario tuvo algún inconveniente con el consorcio, el matriculado o un vecino.

Entonces, a tener en cuenta: además de estar inscripto el matriculado y haber visto previamente la propiedad que interesa alquilar, dejar en claro en el contrato el valor mensual, índice de actualización, plazo de vigencia del contrato y periodicidad de la actualización.

Al locatario se le pedirán las garantías propietarias, recibo de sueldo o el comprobante de empresas que ofrecen garantías. Algo importante: el sellado del contrato se hace por única vez al momento del inicio , ya que quedaron en el pasado los pagos a cada actualización como era antes.