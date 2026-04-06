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Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

A pesar del pronóstico adverso, la ciudad tuvo buena recepción de visitantes, con un 70% de ocupación hotelera y un impacto económico de $3.400 millones

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

6 de abril 2026 · 06:30hs
El pronóstico de días nublados y lluviosos no detuvo la llegada de turismo a la ciudad durante el finde XXL.

El pronóstico de días nublados y lluviosos no detuvo la llegada de turismo a la ciudad durante el finde XXL.

Lo que se avizoraba como un fin de semana condicionado por el mal clima terminó mostrando un resultado positivo para Rosario en materia de turismo. La ciudad registró unos 43 mil visitantes, con picos de ocupación hotelera cercanos al 70%, y una recaudación estimada en torno a los 3.400 millones de pesos.

El dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que, en los días previos, el pronóstico anticipaba lluvias persistentes durante todo el fin de semana largo, un factor que suele desalentar los desplazamientos turísticos. Sin embargo, Rosario logró sostener un flujo constante de visitantes y consolidarse como una opción elegida en la región.

>> Leer más: La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

Actividades y eventos

Durante estos días, la ciudad ofreció una amplia agenda de actividades. Uno de los principales puntos de atracción fue la nueva ribera con propuestas en Costa Nueva, que concentró ferias, espacios gastronómicos y espectáculos en vivo a orillas del río.

En paralelo, la agenda cultural incluyó recitales y shows en distintos puntos de la ciudad, con presentaciones destacadas como la de la banda Guasones, además de propuestas en salas teatrales y espacios culturales.

Por otro lado, en el marco de Semana Santa, se desarrollaron celebraciones religiosas en parroquias e iglesias de distintos barrios, incluyendo representaciones del Vía Crucis que convocaron a vecinos y visitantes.

>> Leer más: Semana Santa: creció el turismo a nivel nacional, pero cayó fuerte el gasto

Ocupación hotelera

La secretaria de Turismo municipal, Alejandra Mattheus destacó los resultados que dejó el fin de semana largo de Semana Santa y remarcó que los números reflejan el posicionamiento sostenido de Rosario como destino turístico en la región. “Recibimos a más de 43.000 visitantes, alcanzamos alrededor del 70% de ocupación y generamos un impacto económico estimado en 3.400 millones de pesos. Son indicadores muy positivos que muestran el crecimiento de la actividad turística en la ciudad”, señaló.

En ese sentido, subrayó que estos resultados son consecuencia de una planificación sostenida y del trabajo mancomunado entre el sector público y el privado. “Detrás de estos números hay un esfuerzo conjunto con hoteles, gastronómicos, agencias, prestadores y todo el entramado turístico que apuesta a Rosario y acompaña cada una de las propuestas que impulsamos”, afirmó.

Además, Mattheus puso en valor la amplia agenda de actividades que la ciudad ofreció durante el fin de semana largo. “Rosario se destaca por la gran cantidad y diversidad de propuestas culturales, deportivas, recreativas y gastronómicas que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad y que invitan a disfrutarla todo el año. Esa oferta es clave para que cada vez más personas nos elijan y vuelvan”, sostuvo.

Por último, remarcó que el desafío es continuar fortaleciendo el turismo como motor de desarrollo local: “Seguimos trabajando para consolidar a Rosario como un destino competitivo, generando movimiento económico, empleo y oportunidades para toda la ciudad”.

En levantada

En efecto, las cifras oficiales marcan que Rosario viene consolidando una performance sostenida en materia turística, apoyada en una oferta diversa que combina cultura, gastronomía, espacios públicos de calidad y una agenda de actividades que se renueva de manera constante.

En ese marco, la ciudad logra posicionarse como un destino atractivo tanto para escapadas de corta duración como para eventos y propuestas de mayor escala, con una programación que incluye espectáculos musicales, actividades recreativas y una creciente presencia de iniciativas vinculadas al deporte y la vida al aire libre.

El buen desempeño registrado durante el fin de semana largo se enmarca en una tendencia sostenida de crecimiento del turismo en Rosario. La ciudad cerró 2025 con más de 2,4 millones de visitantes y un incremento interanual del 20%, mientras que el inicio de 2026 mantiene esa dinámica positiva, con un aumento en la llegada de turistas y un fuerte impacto en la actividad económica local.

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