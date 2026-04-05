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Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

El Servicio Meteorológico prevé lluvias intensas y viento fuerte entre la noche de este domingo y todo el lunes, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

5 de abril 2026 · 18:03hs
Las tormentas serán parte del primer tramo del sábado y se espera que el tiempo dé un giro rotundo hacia la tarde.

Héctor Rio / La Capital

Las tormentas serán parte del primer tramo del sábado y se espera que el tiempo dé un giro rotundo hacia la tarde.

Rosario comienza una nueva semana con lluvias fuertes y una máxima de 20º grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para la noche del domingo y durante toda la jornada del lunes.

Según el SMN, este fin de semana largo terminará con alerta amarillo por tormentas fuertes que durarían toda la noche y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El lunes arranca la semana manteniendo el alerta de la noche anterior. Así se pronostican tormentas durante toda la jornada y ráfagas que podrán alcanzar los 60 kilómetros por hora.

semana 6 de abril

El martes, ya sin alertas, continuarían las lluvias con la presencia de fuertes ráfagas pero la máxima treparía un poco, alcanzando los 23º y con una mínima de 14º.

Según el SMN recién el miércoles volvería a aparecer el sol en el cielo rosarino, aunque con una importante presencia de nubosidad y con temperaturas similares a la de la jornada anterior.

Para el jueves se prevé una jornada mayormente nublada con una temperatura máxima de 20º y una mínima de 13º. Finalmente, el viernes subirá un poco la temperatura y asomará más el sol: máxima de 24º y mínima de 16º.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas

Desde la Municipalidad pidieron a los rosarinos que durante la tormenta no circulen por la calle a menos que sea estrictamente necesario. Además, solicitaron tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Además, aconsejan tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

  • Sacar la basura en los horarios de recolección
  • No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento
  • Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios

En tanto, desde el municipio indicaron que, ante cualquier evento, las personas pueden comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot de la Municipalidad (3415440147).

>> Leer más: Fin de semana largo bajo agua: alerta amarillo por tormentas que contempla varias jornadas

Qué hacer después de las tormentas

Tras el paso de las tormentas, como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, se deben vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde pueda juntarse agua.

Es recomendable siempre que los recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.

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