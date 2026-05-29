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Juan Pedro Aleart criticó el "circo" en el Concejo: "El kirchnerismo miente a los rosarinos"

El Concejo cuestionó el proyecto municipal de renovación de la costa norte. Busca una salida administrativa y no consulta popular

29 de mayo 2026 · 10:50hs
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Juan Pedro Aleart

Juan Pedro Aleart, crítico con el parque acuático

El concejal de La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart, volvió a manifestarse públicamente contra el proyecto del parque acuático en la Rambla en la zona norte de Rosario y, sobre todo, contra el pedido de consulta popular de la oposición.

Aleart cuestionó el proyecto municipal de renovación de la costa norte y puntualmente el parque acuático, al igual que el resto de la oposición. “Mientras miles de rosarinos conviven todos los días con calles destruidas, inseguridad, abandono y una presión impositiva asfixiante, el Municipio pretende impulsar un parque acuático estatal de millones de dólares financiado con el esfuerzo de los vecinos”, sentenció Aleart.

Sin embargo, no se sumó a la sesión, encabezada por Juan Monteverde de Ciudad Futura, que intentó sin suerte frenar la construcción del parque acuático. La misma cayó por falta de quórum, justamente gracias a la ausencia de La Libertad Avanza.

Aleart y el tobogán

Aleart calificó de "humo político y delirio millonario" sus recientes propuestas para frenar la obra. “Es una vergüenza. Desde el día uno en que se anunció esta obra, el kirchnerismo no hizo absolutamente nada válido ni legal para pararla”.

Y agregó: “Se quedaron de brazos cruzados haciendo acting. Ahora que los tiempos corren, pretenden montar un circo mediático proponiendo una consulta popular millonaria que no soluciona nada, nos va a costar una fortuna a todos y solo busca especulación electoral. Son una máquina de vender humo”.

Como alternativa, el concejal ingresó en la municipalidad un reclamo administrativo formal para exigir la paralización urgente de la licitación y de las obras.

Asimismo, impulsó un pedido de informes que ya fue aprobado en el Concejo municipal para que el Ejecutivo entregue de forma obligatoria toda la documentación del proyecto.

En contacto con LT8 explicó: “El primer expediente que ingresó al Concejo es nuestro, un pedido de informes. Esperamos que responsa, y además me presenté a la Municipalidad para presentar un recurso formal pidiendo la paralización hasta tanto brinde toda la información”. “Además se espera que la Justicia defina las presentaciones judiciales de distintos vecinos. Esos son los carriles institucionales que hay que seguir”, agregó.

Aleart sostiene que el Concejo no tiene facultades para frenar una licitación ya iniciada. "Todo lo demás es acting para las cámaras”. Desde el bloque de LLA Rosario ratificaron que los recursos públicos deben volver a los contribuyentes en servicios reales y no en "obras faraónicas de la vieja política".

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