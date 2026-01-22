Alerta amarillo por altas temperaturas en Rosario: las máximas superarían los 38 grados

Rosario comenzó el 2026 bajo los efectos de La Niña y se espera un verano con temperaturas máximas elevadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarillo por altas temperaturas que alcanza a toda la provincia de Santa Fe , incluida la ciudad de Rosario , en el marco de un calor que se intensificará en los próximos días.

Según el organismo nacional, las marcas térmicas se ubicarán por encima de los valores normales para esta época del año , con máximas que en el sur santafesino pueden superar los 38 grados la semana entrante y elevadas sensaciones térmicas, producto de la combinación de calor y humedad.

El sábado 24 será el inicio del tramo más exigente de la ola de calor. Se espera una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 23 , con cielo algo a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias . Durante la madrugada podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 50 km/h , aunque sin impacto significativo en el descenso térmico.

Para el domingo 25 , el calor dará un nuevo salto: la máxima llegará a los 37 grados , con una mínima nuevamente en torno a los 23 . El viento rotará al noreste y podría intensificarse hacia la tarde, con ráfagas aisladas, pero sin cambios en la estabilidad del tiempo.

El pico de calor llegará la próxima semana

El pronóstico anticipa que el fenómeno no dará tregua. El lunes 26 se prevé una máxima de 37 grados y mínima de 26, con viento leve y condiciones estables.

El martes 27 podría marcar el pico del evento, con una temperatura máxima estimada en 38 grados y mínima de 26. Recién ese día aparece una baja probabilidad de precipitaciones (0 a 10%), que por el momento no garantiza un alivio térmico.

Qué significa que el SMN emita un alerta por temperaturas extremas

Para los eventos de calor, el SAT se basa en los resultados de la investigación “Mortalidad por olas de calor en el semestre cálido 2013-2014 en las regiones del centro y norte de la República Argentina. Estudio ecológico” , realizado por un equipo conformado por profesionales de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales y de las ciencias de la atmósfera, entre los cuales se contó con integrantes del Ministerio de Salud de la Nación y del SMN.

En esta investigación, se analizaron y caracterizaron los efectos de las olas de calor del semestre cálido (octubre a marzo) 2013-2014 sobre la mortalidad en la región centro-norte de la Argentina, evidenciando un aumento significativo de la mortalidad durante las olas de calor.

Recomendaciones ante un evento de calor extremo

Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada



No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16)



Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas



Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes



Ingerir frutas y verduras



Reducir la actividad física



Usar ropa ligera, holgada y de colores claros. También, sombrero y anteojos oscuros



Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Además, desde el SMN remarcaron que ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.