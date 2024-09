Ahora pintarán en los silos Davis un mural donado por empresarios de Rosario

El proyecto inicial de pintar los silos del Macro no tuvo éxito.

En las últimas horas se confirmó la anulación del concurso anterior, debido a que los ganadores del proyecto no pudieron garantizar su puesta en práctica sin generar daños al entorno. Desde la Intendencia se les solicitó a los arquitectos un plan de trabajo y dispositivos acordes que “permitan ejecutar sin riesgos para el patrimonio natural, bienes del municipio y bienes de terceros” la intervención, a lo cual la respuesta fue: "El riesgo cero no existe en ninguna actividad de la vida humana". Al no poder garantizarlo, se hizo uso de las facultades del reglamento del concurso que permiten su anulación.