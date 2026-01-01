La Capital | La Ciudad | Rosario

El tiempo en Rosario: el viernes trae algo de alivio, pero sigue el calor

La máxima será de 32 grados. Será un típico día de verano en Rosario para arrancar el fin de semana

1 de enero 2026 · 18:34hs
Postales del verano en Rosario

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Postales del verano en Rosario, en La Florida

El tiempo en Rosario acompaña los planes de verano este viernes. La jornada arranca templada, aprieta el calor por la tarde y cierra con una noche agradable. No hay lluvias en el pronóstico y el viento sopla leve a moderado durante todo el día.

La madrugada llega con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 21 grados. El viento sopla suave desde el noroeste, sin ráfagas, ideal para quienes arrancan temprano.

Durante la mañana el cielo pasa a estar parcialmente nublado y la temperatura sube rápido hasta los 27 grados. El viento rota al este y se hace un poco más notorio, aunque sin molestar.

La tarde es el tramo más caluroso del día. El termómetro alcanza los 32 grados, con cielo parcialmente nublado y viento del sudeste. No se esperan lluvias, por lo que el calor se hace sentir con fuerza.

Hacia la noche, el clima sigue estable. La temperatura baja a unos 26 grados, el cielo continúa parcialmente nublado y el viento mantiene la misma dirección.

