El tiempo en Rosario: el viernes trae algo de alivio, pero sigue el calor

El tiempo en Rosario acompaña los planes de verano este viernes. La jornada arranca templada, aprieta el calor por la tarde y cierra con una noche agradable. No hay lluvias en el pronóstico y el viento sopla leve a moderado durante todo el día.
La máxima será de 32 grados. Será un típico día de verano en Rosario para arrancar el fin de semana
El tiempo en Rosario acompaña los planes de verano este viernes. La jornada arranca templada, aprieta el calor por la tarde y cierra con una noche agradable. No hay lluvias en el pronóstico y el viento sopla leve a moderado durante todo el día.
La madrugada llega con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 21 grados. El viento sopla suave desde el noroeste, sin ráfagas, ideal para quienes arrancan temprano.
Durante la mañana el cielo pasa a estar parcialmente nublado y la temperatura sube rápido hasta los 27 grados. El viento rota al este y se hace un poco más notorio, aunque sin molestar.
La tarde es el tramo más caluroso del día. El termómetro alcanza los 32 grados, con cielo parcialmente nublado y viento del sudeste. No se esperan lluvias, por lo que el calor se hace sentir con fuerza.
Hacia la noche, el clima sigue estable. La temperatura baja a unos 26 grados, el cielo continúa parcialmente nublado y el viento mantiene la misma dirección.
Con al menos 116 asesinatos registrados en el departamento Rosario, el año pasado mostró un marcado aumento del 27% respecto de 2024, aunque las cifras siguen muy por debajo de los niveles extremos que marcaron el período más sangriento entre 2013 y 2023.