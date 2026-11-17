Las cuadrillas de la empresa provincial trabajan para despejar el tendido eléctrico y reparar los daños provocados por ráfagas de viento que superaron los 80 km/h

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) mantiene activo un operativo de emergencia en distintos puntos del territorio santafesino con el objetivo de normalizar el suministro eléctrico tras el fuerte temporal registrado durante la noche del lunes. El fenómeno climático, caracterizado por ráfagas de viento que superaron los 80 kilómetros por hora, provocó la caída de árboles y ramas de gran porte sobre las redes de distribución.

Como resultado de las tareas desplegadas desde el inicio de la contingencia, los equipos técnicos ya lograron restituir el servicio en las localidades de Totoras, Puerto General San Martín, Barrancas, Capitán Bermúdez, Maciel, Casilda y Puerto Gaboto.

En simultáneo, el personal de la empresa continúa trabajando de manera sostenida en Rosario, Arocena, Susana, El Trébol, Bouquet, Lehmann, Egusquiza, Ramona, San Fabián, Bernardo de Irigoyen, Casalegno, San Lorenzo, Recreo, San Gregorio, Christophersen, Correa, Roldán, Funes, Carcarañá, San Jerónimo Sud, Oliveros, Luis Palacios, Ricardone y Granadero Baigorria.

Para acelerar los tiempos de respuesta, la EPE puso en marcha su Plan de Contingencia , lo que implica el refuerzo operativo mediante el traslado de cuadrillas desde otras sucursales y la incorporación de empresas contratistas privadas, que permanecerán afectadas hasta lograr la restitución total del servicio en todas las jurisdicciones.

>>Leer más: Una tormenta potente golpeó a Rosario y Colectividades se suspendió sobre la marcha

Tareas técnicas y articulación territorial

Las labores en terreno incluyen el levantamiento de postación dañada, el recambio de conductores cortados y la reposición de elementos de protección de líneas, como aisladores y crucetas. Para estas maniobras se utilizan grúas de gran porte y cuadrillas aéreas especializadas.

En cada localidad, los operarios trabajan de forma coordinada con los respectivos gobiernos municipales y comunales para remover los árboles y ramas caídas que obstruyen la traza eléctrica, paso indispensable para garantizar la seguridad operativa antes de energizar nuevamente las redes.

En el caso particular de la ciudad de Rosario, las fallas se concentraron en sectores abastecidos por red aérea. Allí, las tareas de reparación avanzan en articulación con Protección Civil, permitiendo una reposición paulatina del suministro durante el transcurso de la mañana.