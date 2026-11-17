Era irlandés y tenía 31 años. Estaba en un hospital y en coma inducido desde agosto. El mensaje del rival que lo noqueó

El boxeador irlandés Lee Reeves murió este martes por la madrugada luego de permanecer tres meses internado en un hospital, en coma inducido, tras sufrir graves lesiones durante una pelea realizada en su país agosto. El púgil tenía 31 años.

Reeves fue noqueado dos veces en el décimo asalto del combate frente a Gary Cully en el Arena de Dublin. En la pelea estaba en juego el título vacante de la Junta de Boxeo de Irlanda. El pugilista tuvo que ser retirado del ring en camilla e internado en un hospital, al que ingresó en estado crítico pero estable.

El boxeador fue intervenido quirúrgicamente y permaneció en coma inducido desde ese momento, pero finalmente murió este martes. Cully, su rival en la fatídica pelea que lo mandó al hospital, publicó un mensaje en Instagram en el que dice: "Compartimos el ring en agosto pero nos conocemos desde mucho antes. ¡Qué persona y qué caballero! Siempre hubo mucho cariño entre nosotros, campeón. No puedo creer estar escribiendo esto. Descansa en paz, hermano”.

Reeves murió acompañado por su familia. Según medios irlandeses, había contraído una infección durante el fin de semana, en medio de su recuperación.

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"Era un boxeador de inmenso talento"

La promotora Queensberry Promotions confirmó la muerte del deportista y expresó su pesar por la noticia. “En Queensberry estamos consternados por el fallecimiento de Lee Reeves”, señalaron desde la organización.

“Lee era un boxeador de inmenso talento, además de un verdadero ejemplo a seguir y una inspiración para su comunidad”, agregaron en el comunicado.

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El boxeador fallecido era profesional desde 2018 y su récord era de 16 victorias y dos derrotas. Además, fuera del cuadrilátero, era embajador del grupo de prevención al suicidio del Tratado de Limerick y defensor de la divulgación de la importancia de la salud mental.