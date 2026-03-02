Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

El sector será el epicentro del evento deportivo y ya se pusieron en marcha las obras para revitalizarlo de cara a septiembre. El laguito tendrá una renovación especial

Rosario se prepara para ser sede central de los Juegos Suramericanos Odesur 2026 , que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre con competencias en Rosario, Santa Fe capital y Rafaela. Gran parte de la actividad deportiva se concentrará en el emblemático Parque Independencia , donde ya se inició un plan integral de puesta en valor de espacios públicos y patrimoniales para el gran evento deportivo.

Adrián D’Alessandro, presidente de la Asociación Amigos del Parque Independencia, explicó que “todo se está encaminando” : las distintas áreas operativas de la Municipalidad de Rosario y su ONG ya integran equipos de trabajo para acondicionar los espacios públicos de cara a los Odesur. El laguito tendrá una renovación especial.

Además de las obras de infraestructura deportiva en ejecución que son de público conocimiento, como el Estadio Multipropósito Arena o el Microestadio Parque Independencia, el cerramiento del playón de la plaza de las Ciencias y la cubierta para el básquet 3x3, ahora se avanza con la revitalización del parque en su conjunto .

Por un lado, la Dirección de Restauración municipal planifica casi 50 intervenciones sobre el patrimonio del parque, muchas de ellas ya iniciadas. El objetivo es restaurar y mantener esculturas, bustos, monumentos y fuentes ornamentales, prácticamente en su totalidad, mejorando su estado general.

En tanto, se contempla una puesta en valor profunda de los espacios icónicos del Parque Independencia. Se intervendrán estructuras clásicas como los puentes del lago, las glorietas, las pérgolas y la tradicional columnata griega. La estética de la jardinería también será reconfigurada: expertos de Parques y Paseos ya definieron un nuevo diseño para el calendario de flores y la tradicional fecha floral, cuyos trabajos empezarán a verse en poco tiempo.

La asociación de vecinos y organizaciones vinculadas al parque también impulsan propuestas para acompañar estas transformaciones, como la reorganización de vendedores ambulantes y áreas de comercio informal en el marco de los Juegos.

El laguito

A la par, se pondrán en marcha obras de reconstrucción de veredas y la esperada intervención en el lago del parque, proyecto que fue anunciado previamente y que ahora está próximo a comenzar. En cuanto al lago, está prevista una renovación completa de las veredas perimetrales, junto con las veredas de bulevar Oroño, desde 27 de Febrero hasta Pellegrini, en ambas manos. Además, se realizará bacheo y reacondicionamiento de todas las veredas de las calles internas del resto del parque.

En tanto, se colocará un nuevo muelle tipo deck de madera sobre la costa paralela a bulevar Oroño, con un diseño de carácter artístico. Este muelle permitirá observar la fuente de aguas danzantes desde una distancia menor a la actual, acercando al público al espectáculo.

También se instalará un cartel de Rosario flotante, gemelo al que se encuentra en bulevar Oroño y el río. Estará ubicado frente a la isla central del lago, dentro del agua, y contará con una iluminación escenográfica que podrá apreciarse principalmente desde bulevar Oroño y desde la zona del calendario de flores.

Estas serán las principales intervenciones en el lago, que además tendrá un mantenimiento intensivo de los sistemas eléctricos, hidráulicos y de iluminación de la fuente de aguas danzantes, junto con una renovación integral del espectáculo.

Intervenciones

Por otra parte, se instalará nueva iluminación en distintos sectores del parque. Se ejecutará un alumbrado público completamente nuevo en varios puntos y un refuerzo del sistema existente, de modo que el parque pasará a contar con casi el doble de luminarias respecto de las actuales.

La prioridad estará puesta en los entornos donde estén previstas actividades vinculadas con los Juegos Odesur, como el predio ferial de la exRural, el hipódromo, el entorno del Paseo 21, frente a la exRural, y el expredio del parque de diversiones. De todos modos, la mejora de la iluminación será integral y alcanzará prácticamente a todo el parque Independencia.

Uno de los componentes destacados del plan de desarrollo para el parque es la puesta en valor del edificio del Palomar, con un cerramiento olímpico previsto como primera etapa. Finalizado Odesur, se espera avanzar con un nuevo uso para este edificio histórico, en un proyecto que ya fue difundido en otras oportunidades por la organización y que pretende cambiar el uso del lugar a uno educativo, volviéndolo un edificio con muestras interactivas.

Legado

Con el Parque Independencia como epicentro principal de la competencia, junto al fan fest que se realizará en el bulevar Oroño y alrededores, la ciudad proyecta un escenario renovado tanto en su infraestructura deportiva como en sus espacios públicos. Para D’Alessandro, la transformación que vivirá el espacio verde no sólo está pensada para los Juegos, sino que dejará “obras que quedan para siempre” y una ganancia urbana y cultural para Rosario.

"Un símbolo del parque, como el monumento al general Belgrano sobre bulevar Oroño, en pocos días va a comenzar a verse cubierto de andamios, ya que será sometido a un plan de restauración luego de casi tres décadas sin recibir ningún tipo de intervención. Esta obra será una de las primeras señales visibles del inicio de los trabajos de cara al evento, y forma parte del gran legado que va a quedar en materia de infraestructura, mantenimiento y puesta en valor del espacio público", señaló el presidente de Amigos del Parque.

La revitalización del parque Independencia apunta así a consolidar un legado de largo plazo, reforzando su valor patrimonial, mejorando su funcionalidad urbana y potenciando su atractivo como pulmón verde y centro de actividad social y deportiva para Rosario.