Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Un hombre lleva una semana hospitalizado en estado crítico por un traumatismo de cráneo grave tras el altercado con una conductora que lo llevaba desde Pichincha

Mientras la investigación judicial sobre la denuncia de una golpiza de taxistas sigue abierta, el último parte médico incluye señales positivas para avanzar en el tratamiento del pasajero . No obstante, los especialistas ratificaron que el estado de salud del hombre de 43 años sigue siendo crítico.

Flavio B. fue internado el sábado 14 de septiembre en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) porque sufrió un traumatismo de cráneo grave en Montevideo y Oroño . Si bien el pronóstico aún es reservado, la estabilidad durante los días posteriores al traslado abrió la puerta para dar otros pasos en la unidad de terapia intensiva.

La directora del efector municipal, Andrea Becherucci , le aclaró a LT8 que "es muy pronto" para hablar de una "leve mejoría" en el cuadro. No obstante, consideró que el diagnóstico actual "permite avanzar con la terapéutica" para despejar ciertas dudas en cuanto a la situación del contador agredido frente al Consulado General de Italia.

El paciente internado en el Heca sufrió lesiones hemorrágicas y algunas contusiones dentro del cerebro . Según el testimonio de la taxista que lo llevó desde Brown y avenida Francia , el pasajero recibió una trompada de otro chofer y se golpeó la cabeza cuando se cayó al piso.

El estado inicial del hombre de 43 años era muy crítico. Actualmente cuenta con asistencia mecánica ventilatoria. Becherucci enfatizó: "Todavía sigue siendo un paciente de mucho riesgo".

La buena noticia del final de la semana es que la condición del paciente no empeoró desde que lo atendieron en el nosocomio de avenida Pellegrini y Crespo. "La presión del cerebro se mantuvo estable y se han empezado a suspender los sedantes para ir evaluando su respuesta neurológica", indicaron del Heca.

La conductora del taxi recordó que el pasajero quedó inconsciente apenas se dio la cabeza contra el suelo. Así lo encontró la policía cuando recibió la denuncia por una discusión que comenzó en plena madrugada, cuando la víctima se negó a pagar el viaje hasta Montevideo y Mitre.

¿Qué pasó tras la denuncia contra los taxistas?

Los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales arrestaron a cinco taxistas en Montevideo al 2100. Todas las personas fueron liberadas horas más tarde por orden del fiscal Lisandro Artacho y desde entonces no se reportaron nuevas detenciones en relación a este episodio.

En paralelo con la causa penal, la Municipalidad de Rosario dispuso la suspensión provisoria de las licencias de los autos de quienes estaban en el lugar, así como sus permisos para manejar en el servicio público. El intendente Pablo Javkin aseguró que lo ocurrido en la plaza del Foro fue un "hecho criminal grave".

Por su parte, la mujer que llevaba al pasajero no sólo dijo que se negó a pagar. También lo acusó de haberla maltratado en busca de tener relaciones sexuales con ella mientras ambos estaban dentro del vehículo.

La taxista desmintió rotundamente la hipótesis de una agresión en grupo al hombre de 43 años. Luego aclaró que un solo chofer le pegó a la víctima y que los conductores demorados no fueron los que intervinieron en ese episodio, ya que se fueron antes de que llegara la policía.