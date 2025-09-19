La Capital | La Ciudad | taxistas

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Un hombre lleva una semana hospitalizado en estado crítico por un traumatismo de cráneo grave tras el altercado con una conductora que lo llevaba desde Pichincha

19 de septiembre 2025 · 12:09hs
Cinco taxistas fueron demorados y liberados el día de la internación.

Cinco taxistas fueron demorados y liberados el día de la internación.

Mientras la investigación judicial sobre la denuncia de una golpiza de taxistas sigue abierta, el último parte médico incluye señales positivas para avanzar en el tratamiento del pasajero. No obstante, los especialistas ratificaron que el estado de salud del hombre de 43 años sigue siendo crítico.

Flavio B. fue internado el sábado 14 de septiembre en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) porque sufrió un traumatismo de cráneo grave en Montevideo y Oroño. Si bien el pronóstico aún es reservado, la estabilidad durante los días posteriores al traslado abrió la puerta para dar otros pasos en la unidad de terapia intensiva.

La directora del efector municipal, Andrea Becherucci, le aclaró a LT8 que "es muy pronto" para hablar de una "leve mejoría" en el cuadro. No obstante, consideró que el diagnóstico actual "permite avanzar con la terapéutica" para despejar ciertas dudas en cuanto a la situación del contador agredido frente al Consulado General de Italia.

Un golpe grave en un altercado con taxistas

El paciente internado en el Heca sufrió lesiones hemorrágicas y algunas contusiones dentro del cerebro. Según el testimonio de la taxista que lo llevó desde Brown y avenida Francia, el pasajero recibió una trompada de otro chofer y se golpeó la cabeza cuando se cayó al piso.

El estado inicial del hombre de 43 años era muy crítico. Actualmente cuenta con asistencia mecánica ventilatoria. Becherucci enfatizó: "Todavía sigue siendo un paciente de mucho riesgo".

>> Leer más: La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

La buena noticia del final de la semana es que la condición del paciente no empeoró desde que lo atendieron en el nosocomio de avenida Pellegrini y Crespo. "La presión del cerebro se mantuvo estable y se han empezado a suspender los sedantes para ir evaluando su respuesta neurológica", indicaron del Heca.

La conductora del taxi recordó que el pasajero quedó inconsciente apenas se dio la cabeza contra el suelo. Así lo encontró la policía cuando recibió la denuncia por una discusión que comenzó en plena madrugada, cuando la víctima se negó a pagar el viaje hasta Montevideo y Mitre.

¿Qué pasó tras la denuncia contra los taxistas?

Los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales arrestaron a cinco taxistas en Montevideo al 2100. Todas las personas fueron liberadas horas más tarde por orden del fiscal Lisandro Artacho y desde entonces no se reportaron nuevas detenciones en relación a este episodio.

En paralelo con la causa penal, la Municipalidad de Rosario dispuso la suspensión provisoria de las licencias de los autos de quienes estaban en el lugar, así como sus permisos para manejar en el servicio público. El intendente Pablo Javkin aseguró que lo ocurrido en la plaza del Foro fue un "hecho criminal grave".

Por su parte, la mujer que llevaba al pasajero no sólo dijo que se negó a pagar. También lo acusó de haberla maltratado en busca de tener relaciones sexuales con ella mientras ambos estaban dentro del vehículo.

La taxista desmintió rotundamente la hipótesis de una agresión en grupo al hombre de 43 años. Luego aclaró que un solo chofer le pegó a la víctima y que los conductores demorados no fueron los que intervinieron en ese episodio, ya que se fueron antes de que llegara la policía.

Noticias relacionadas
El hombre que fue golpeado por taxistas permanece internado en terapia intensiva del Hospital Clemente Alvarez. 

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

El pasajero se encuentra en el Heca, internado en grave estado. 

Sigue en grave estado un pasajero golpeado por taxistas en la zona del museo Castagnino

Los taxistas fueron demorados a la mañana por la denuncia policial.

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Largas colas en el consulado español en Rosario

Refuerzan la atención en el consulado español: ingresaron más de 87 mil expedientes

Ver comentarios

Las más leídas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Lo último

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la lesión de uno de sus jugadores

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la lesión de uno de sus jugadores

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Ángel Di María celebró la contratación del nuevo entrenador de Benfica en redes sociales

Ángel Di María celebró la contratación del nuevo entrenador de Benfica en redes sociales

Refuerzan la atención en el consulado español: ingresaron más de 87 mil expedientes

Con el fin de la Ley de Nietos, cientos de rosarinos hacen fila para presentar sus trámites de ciudadanía española. Hasta cuándo se puede realizar
Refuerzan la atención en el consulado español: ingresaron más de 87 mil expedientes

Por Nachi Saieg

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Policiales

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas
La Ciudad

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Información General

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men

Ovación
Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión
OVACIÓN

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Ángel Di María celebró la contratación del nuevo entrenador de Benfica en redes sociales

Ángel Di María celebró la contratación del nuevo entrenador de Benfica en redes sociales

Diego Placente dio la lista para el Mundial de Chile con un jugador de Newells

Diego Placente dio la lista para el Mundial de Chile con un jugador de Newell's

Policiales
Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda
Policiales

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

La Ciudad
Refuerzan la atención en el consulado español: ingresaron más de 87 mil expedientes

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Refuerzan la atención en el consulado español: ingresaron más de 87 mil expedientes

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN
Politica

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos
Política

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios
Política

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newells y su futuro pinta borroso

Por Luis Castro
Ovación

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newell's y su futuro pinta borroso

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo
Política

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria
Economía

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario
La Ciudad

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos
POLICIALES

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa
Policiales

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Macron presentará pruebas científicas para demostrar que su esposa es mujer
Información General

Macron presentará "pruebas científicas" para demostrar que su esposa es mujer

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha
Economía

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real
Información General

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar
La Ciudad

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos
Economía

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre
Economía

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre

Pullaro tras el rechazo al veto: Una universidad fuerte no es un gasto
Política

Pullaro tras el rechazo al veto: "Una universidad fuerte no es un gasto"

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores
Información general

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto
Policiales

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto