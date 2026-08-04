La Capital | La Capital+ | cooperativismo

Cooperativismo tecnológico: el potencial argentino para ser potencia mundial

Manuel Leiva, referente del sector, destacó en "In Situ" que el país posee las condiciones para ser potencia mundial, si se prioriza la soberanía y el desarrollo local

4 de agosto 2026 · 20:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
Manuel Leiva destacó el potencial del cooperativismo tecnológico.

Manuel Leiva destacó el potencial del cooperativismo tecnológico.

Manuel Leiva, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (Factic), sostuvo que el cooperativismo es "la herramienta para transformar el mundo" y la clave para que la Argentina se posicione como una potencia mundial en desarrollo tecnológico.

Durante una entrevista en el programa "In Situ", conducido por Tomás Trapé, Leiva destacó que las cooperativas nacen de la necesidad de "definir el propio futuro y la regla de juego para el trabajo". En este sentido, afirmó que el cooperativismo tecnológico argentino, estudiado por instituciones como Harvard y Stanford, es el más avanzado a nivel global por su capacidad de escalar y ser "muy competitivas y ultra eficientes".

El referente cooperativista, quien también es asociado de la Cooperativa de Trabajo Red Heart en Rosario y presidente del Comité de Juventud de Cooperar, remarcó que a diferencia de la imagen de "resistencia" o "administrar la pobreza" asociada históricamente el modelo cooperativo propone un camino de expansión, resolviendo necesidades y compitiendo "de igual a igual contra la empresa extranjera", siempre "poniendo en el centro a las personas".

Leiva enfatizó que "cada cooperativa se puede administrar en sus propias reglas", permitiendo que todos sus asociados decidan el horizonte, lo que se traduce en una ejecución más rápida de las acciones definidas. "Cuando uno compara una cooperativa de tecnología de 50 asociados contra una empresa de 50 empleados, la rentabilidad, la remuneración, los tiempos de entrega, la eficiencia productiva, cae para el lado de la cooperativa", afirmó, asegurando que es "más eficiente, natural".

Soberanía Tecnológica y el Plan Nacional

Para Leiva, la soberanía tecnológica es "la posibilidad de que la tecnología sea argentina resuelva los problemas de los argentinos y desarrolle el suelo nacional". A pesar de la vasta infraestructura del país, que incluye data centers propios con Arsat, conocimiento nuclear y "los mejores programadores del planeta" —mencionando que los videojuegos FIFA y el buscador de Spotify tienen equipos de argentinos—, el principal déficit es la falta de un plan y decisión política.

El presidente de Factic criticó que el valor generado por el talento nacional a menudo "agrega valor a empresas que no son argentinas", mientras que las cooperativas, por ley, "son argentinas" y no pueden relocalizarse, convirtiéndose en el "principal aliado" para el desarrollo económico de la Nación.

El sector cooperativo, que representa el 15 % del PBI argentino y genera 400.000 puestos de trabajo, enfrenta un "ataque constante" del Gobierno nacional, que intenta imponer impuestos a las ganancias. Leiva explicó que las cooperativas no pagan este impuesto porque su función es "distributiva", reinvirtiendo lo generado en el territorio y sus asociados, a diferencia de las empresas que lucran. "El impuesto a la ganancia [...] no aplica a las asociaciones sin fin de lucro o a las cooperativas que son asociaciones sin fin de lucro", precisó. Alertó sobre el impacto de la derogación de la ley de compra argentino, la apertura indiscriminada de importaciones y la recesión económica que han llevado al cierre de 30.000 pymes y cooperativas, contrastando con las "exenciones fiscales" del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para empresas extranjeras. Además, Leiva lamentó la desconexión entre la universidad pública y el sector productivo nacional, creando "ciudadanos del mundo en vez de argentinos ubicados en un lugar concreto del entramado productivo nacional".

El rol de la política

Leiva señaló la importancia de que la política escuche al cooperativismo para resolver problemas y transformar vidas, enfatizando que las cooperativas son la herramienta para "poder tener la vida que uno sueña individual y colectivamente". Como ejemplos de éxito, mencionó cooperativas de plataformas como COPEXPRESS en Rosario y Mi Ciudad en La Plata, que agrupan a repartidores. También criticó que empresas como Uber retiran "600 millones de pesos todos los días" de Rosario con casa matriz en el exterior, una cifra que podría ser reinvertida si existiera una planificación local. Con más de 27 millones de personas asociadas a cooperativas o mutuales en Argentina, el dirigente subrayó que "quizás lo que falta ahora [...] es poder hacer visible todo lo que hace el sector", que apuesta a la bandera nacional y pone a las personas en el centro.

Noticias relacionadas
el rol docente y la generacion de cristal: carina cabo sobre los cambios urgentes en el sistema educativo

El rol docente y la "generación de cristal": Carina Cabo sobre los cambios urgentes en el sistema educativo

de oscar martinez a rodrigo de la serna: matias mayer y sus maestros en la actuacion argentina

De Oscar Martínez a Rodrigo de la Serna: Matías Mayer y sus maestros en la actuación argentina

delfina toledo sobre la discapacidad de su hijo: la lucha es preparar al mundo para el

Delfina Toledo sobre la discapacidad de su hijo: "La lucha es preparar al mundo para él"

Ver comentarios

Las más leídas

Una mujer fue apuñalada en el cuello y está detenido su novio

Una mujer fue apuñalada en el cuello y está detenido su novio

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Lo último

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable

Facundo Moyano quedó en libertad tras ser indagado: Está todo aclarado

Facundo Moyano quedó en libertad tras ser indagado: "Está todo aclarado"

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Bárbara Cantero, condenada a cuatro años por su papel en una organización dedicada al narcomenudeo, había pedido ir este miércoles al Portal Rosario con su hijo
Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping
Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina
Política

Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat
Información general

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Ley de tierras: Villarruel autorizó a una senadora kirchnerista a votar por Zoom
Política

Ley de tierras: Villarruel autorizó a una senadora kirchnerista a votar por Zoom

Ley de tierras: Bullrich dice que el oficialismo gana la votación por un voto
Política

Ley de tierras: Bullrich dice que el oficialismo gana la votación por un voto

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur
La Ciudad

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una mujer fue apuñalada en el cuello y está detenido su novio

Una mujer fue apuñalada en el cuello y está detenido su novio

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

Ovación
Primera C: pobre cosecha de Central Córdoba y Leones FC en los partidos reprogramados de la fecha 20º

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: pobre cosecha de Central Córdoba y Leones FC en los partidos reprogramados de la fecha 20º

Primera C: pobre cosecha de Central Córdoba y Leones FC en los partidos reprogramados de la fecha 20º

Primera C: pobre cosecha de Central Córdoba y Leones FC en los partidos reprogramados de la fecha 20º

Murió una joven promesa del atletismo mundial: tenía 21 años: no se sabe qué le pasó

Murió una joven promesa del atletismo mundial: tenía 21 años: no se sabe qué le pasó

Semillas, jardineros: la insólita oferta de un modesto club de Paraguay para solucionarle un problema a Boca

"Semillas, jardineros": la insólita oferta de un modesto club de Paraguay para solucionarle un problema a Boca

Policiales
Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping
Policiales

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Condena final para una banda que robó transformadores de la EPE para comercializarlos

Condena final para una banda que robó transformadores de la EPE para comercializarlos

Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio

Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Javkin: Volvió Rosario, volvió Aapresid

Javkin: "Volvió Rosario, volvió Aapresid"

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina

Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá
Policiales

Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá

Rosario vuelve a ser el epicentro del agro: comienza el Congreso Aapresid 2026
Agro

Rosario vuelve a ser el epicentro del agro: comienza el Congreso Aapresid 2026

Microtráfico: arrestaron a una pareja en un búnker con ayuda de un dron
Policiales

Microtráfico: arrestaron a una pareja en un búnker con ayuda de un dron

Argentina suma 300 agtech y el desafío sigue siendo conseguir capital

Por Patricia Martino
Agro

Argentina suma 300 agtech y el desafío sigue siendo conseguir capital

Con 316 colectivos cero kilómetro, la flota bajó a solo 5 años de antigüedad
La Ciudad

Con 316 colectivos cero kilómetro, la flota bajó a solo 5 años de antigüedad

Caso Caro Trippar: ¿puede la lactancia esconder los síntomas de un cáncer de mama?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Caso Caro Trippar: ¿puede la lactancia esconder los síntomas de un cáncer de mama?

Plataformas de streaming: cuánto cuestan Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Disney+ y YouTube
Información General

Plataformas de streaming: cuánto cuestan Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Disney+ y YouTube

Día del Panadero: por qué las facturas se llaman vigilante, bola de fraile y cañoncito
Información General

Día del Panadero: por qué las facturas se llaman vigilante, bola de fraile y cañoncito

Balearon a un hombre y su hijo se salvo porque el disparo dió en su billetera
Policiales

Balearon a un hombre y su hijo se salvo porque el disparo dió en su billetera

Dolor de cabeza: farmacéuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgésicos
La Ciudad

Dolor de cabeza: farmacéuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgésicos

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas
Policiales

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

El gobierno cede por falta de votos y acepta limitar la venta de tierras a extranjeros
Política

El gobierno cede por falta de votos y acepta limitar la venta de tierras a extranjeros

Hidrovía, frenada: una huelga tras una medida de Sturzenegger preocupa a las cerealeras
Economía

Hidrovía, frenada: una huelga tras una medida de Sturzenegger preocupa a las cerealeras

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados

Viajes por el mundo y una vida de lujos: detuvieron a una influencer acusada de vender drogas en boliches
Información General

Viajes por el mundo y una vida de lujos: detuvieron a una influencer acusada de vender drogas en boliches

Bandera contra la ley de tierras en Newells: por qué se decidió retirarla de la tribuna
Ovación

Bandera contra la ley de tierras en Newell's: por qué se decidió retirarla de la tribuna

Investigadores de la UNR crean un test que detecta recaídas de cáncer en muestras de sangre
La Ciudad

Investigadores de la UNR crean un test que detecta recaídas de cáncer en muestras de sangre

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó
Salud

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó

Pampa Energía: sigue la conciliación obligatoria y se abre una mesa para buscar una salida a la planta
Economía

Pampa Energía: sigue la conciliación obligatoria y se abre una mesa para buscar una salida a la planta

Un ladrón de cables terminó con fracturas cuando cayó desde lo alto junto a un poste
Policiales

Un ladrón de cables terminó con fracturas cuando cayó desde lo alto junto a un poste