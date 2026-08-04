Cooperativismo tecnológico: el potencial argentino para ser potencia mundial

Manuel Leiva, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (Factic) , sostuvo que el cooperativismo es "la herramienta para transformar el mundo" y la clave para que la Argentina se posicione como una potencia mundial en desarrollo tecnológico.

Durante una entrevista en el programa "In Situ", conducido por Tomás Trapé , Leiva destacó que las cooperativas nacen de la necesidad de "definir el propio futuro y la regla de juego para el trabajo". En este sentido, afirmó que el cooperativismo tecnológico argentino, estudiado por instituciones como Harvard y Stanford, es el más avanzado a nivel global por su capacidad de escalar y ser "muy competitivas y ultra eficientes".

El referente cooperativista, quien también es asociado de la Cooperativa de Trabajo Red Heart en Rosario y presidente del Comité de Juventud de Cooperar, remarcó que a diferencia de la imagen de "resistencia" o "administrar la pobreza" asociada históricamente el modelo cooperativo propone un camino de expansión, resolviendo necesidades y compitiendo "de igual a igual contra la empresa extranjera" , siempre "poniendo en el centro a las personas".

Leiva enfatizó que " cada cooperativa se puede administrar en sus propias reglas ", permitiendo que todos sus asociados decidan el horizonte, lo que se traduce en una ejecución más rápida de las acciones definidas. "Cuando uno compara una cooperativa de tecnología de 50 asociados contra una empresa de 50 empleados, la rentabilidad, la remuneración, los tiempos de entrega, la eficiencia productiva, cae para el lado de la cooperativa", afirmó, asegurando que es "más eficiente, natural".

Soberanía Tecnológica y el Plan Nacional

Para Leiva, la soberanía tecnológica es "la posibilidad de que la tecnología sea argentina resuelva los problemas de los argentinos y desarrolle el suelo nacional". A pesar de la vasta infraestructura del país, que incluye data centers propios con Arsat, conocimiento nuclear y "los mejores programadores del planeta" —mencionando que los videojuegos FIFA y el buscador de Spotify tienen equipos de argentinos—, el principal déficit es la falta de un plan y decisión política.

El presidente de Factic criticó que el valor generado por el talento nacional a menudo "agrega valor a empresas que no son argentinas", mientras que las cooperativas, por ley, "son argentinas" y no pueden relocalizarse, convirtiéndose en el "principal aliado" para el desarrollo económico de la Nación.

El sector cooperativo, que representa el 15 % del PBI argentino y genera 400.000 puestos de trabajo, enfrenta un "ataque constante" del Gobierno nacional, que intenta imponer impuestos a las ganancias. Leiva explicó que las cooperativas no pagan este impuesto porque su función es "distributiva", reinvirtiendo lo generado en el territorio y sus asociados, a diferencia de las empresas que lucran. "El impuesto a la ganancia [...] no aplica a las asociaciones sin fin de lucro o a las cooperativas que son asociaciones sin fin de lucro", precisó. Alertó sobre el impacto de la derogación de la ley de compra argentino, la apertura indiscriminada de importaciones y la recesión económica que han llevado al cierre de 30.000 pymes y cooperativas, contrastando con las "exenciones fiscales" del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para empresas extranjeras. Además, Leiva lamentó la desconexión entre la universidad pública y el sector productivo nacional, creando "ciudadanos del mundo en vez de argentinos ubicados en un lugar concreto del entramado productivo nacional".

El rol de la política

Leiva señaló la importancia de que la política escuche al cooperativismo para resolver problemas y transformar vidas, enfatizando que las cooperativas son la herramienta para "poder tener la vida que uno sueña individual y colectivamente". Como ejemplos de éxito, mencionó cooperativas de plataformas como COPEXPRESS en Rosario y Mi Ciudad en La Plata, que agrupan a repartidores. También criticó que empresas como Uber retiran "600 millones de pesos todos los días" de Rosario con casa matriz en el exterior, una cifra que podría ser reinvertida si existiera una planificación local. Con más de 27 millones de personas asociadas a cooperativas o mutuales en Argentina, el dirigente subrayó que "quizás lo que falta ahora [...] es poder hacer visible todo lo que hace el sector", que apuesta a la bandera nacional y pone a las personas en el centro.