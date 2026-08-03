Malena Pichot sin filtros: del "miedo" inicial de Guido Záffora a su mirada crítica sobre la política actual

En una entrevista en el programa "Lo Resolví Pensando", conducido por Guido Záffora , la comediante Malena Pichot abordó diversos aspectos de su vida personal y profesional. El conductor, quien confesó que inicialmente le tenía "mucho miedo" y no le tenía "mucho agrado" a Pichot , se mostró sorprendido por su personalidad al conocerla: "No lo podés creer, qué amor". La humorista, por su parte, reconoció la percepción que muchos tienen de ella en X (exTwitter), admitiendo: "En Twitter soy una... es verdad que soy muy pesada", aunque agregó que "todo el mundo en Twitter es boludo porque está ahí diciendo, haciéndose, viste". Aseguró, además, que ahora está "más tranquila que en otras épocas" y que prefiere "elegir las batallas" en sus publicaciones.

Pichot recordó un episodio en Twitter del que se arrepiente, cuando se puso a hablar de una secta religiosa justo en un momento en que el Papa Francisco estaba enfermo, lo que generó asociaciones negativas. Reflexionó sobre la cultura de la cancelación, señalando que hay un movimiento pendular en el que "primero te cancelan todo un día, te putean y al segundo día la gente empieza a decir 'Ey, ey, paren un poco'".

Puso como ejemplo el caso de Florencia Peña y afirmó: "Para mí nada es tan grave, la gente se olvida en tres días". También criticó la selectividad de las cancelaciones, al observar que "siempre cancelan medio a las mismitas personas y siempre las mismitas personas quedan bien, paradas".

La actriz se definió como "100 %" feminista, pero manifestó que, más allá de la ley del aborto, "para mí sigue todo más o menos igual en términos de la sociedad" y lamentó: "Sigue muriendo una mujer por día". Expresó su cansancio por las "confusiones" en el movimiento, citando a "mujeres de derecha diciendo, yo soy feminista pero no quiero que a los hombres no les digan nada porque no me parece".

Respecto a la Argentina, consideró que es un país "machista", al igual que el resto del mundo. Sobre su entorno familiar, desmintió la idea de venir de una familia "de guita", aunque reconoció: "Igual obvio soy muy cheta". Contó que sus padres, una traductora de inglés y profesora de expresión corporal, y un médico anestesiólogo, votaron a Javier Milei, excepto su madre, quien "ya está del lado del bien". También mencionó su vínculo familiar con el exrugbier Agustín Pichot.

Su carrera, convicciones políticas y el rol de las redes

En su carrera, Malena Pichot destacó el éxito de la serie "Viudas Negras", aclarando el origen de su recordado subtítulo. "La gente piensa, esto es re ella. Qué atrevida lo que se le ocurrió", señaló, explicando que en realidad fue una línea improvisada por la actriz Velati, y que Warner TNT decidió usar como "la frase". Reconoció a Gillespie en radio y al director Juan José Campanella como referentes que le enseñaron mucho. Sobre Campanella recordó su participación en la escritura de dos capítulos de "El hombre de tu vida". Su humor, según comentó, se forjó viendo programas como "Cha Cha Cha" y Gasalla. A pesar de haber cantado jazz en bares en su juventud, su gran sueño es hacer comedia musical, aunque lamenta que cuando era chica "no había musical".

En el ámbito político, Pichot fue categórica: "Yo siempre voté al kirchnerismo, sí". Explicó que su apoyo no es emocional, sino "puramente racional", ya que considera que "el único partido o movimiento que hizo algo por los más necesitados es el peronismo". Remarcó que el momento clave para su despertar político fue cuando Néstor Kirchner abrió la ESMA: "Ver al presidente de la nación abrazando a las madres, que siempre fueron oposición, a mí me cambió algo". Finalmente, expresó su asombro por el apoyo a Javier Milei: "Yo no puedo creer los chetos, cómo los chetos de verdad, la gente fina de verdad, de derecha, pero que son finos y elegantes, pueden votar a ese tipo". Para el futuro, Malena Pichot espera seguir dirigiendo, y anhela "que se termine lo de las redes", aunque reconoce que es como una droga de la que no puede desprenderse.