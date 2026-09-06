Todo sobre la apertura de los Juegos Suramericanos: "Es un evento de los más grandes que se ha hecho en el país"

Los Juegos Suramericanos ya se hacen sentir en la ciudad. Del 12 al 26 de septiembre, Rosario, Santa Fe y Rafaela recibirán a más de 4000 atletas de 15 países, que participarán de 43 deportes y 60 disciplinas. El puntapié inicial será, como en cada evento de estas características, una ceremonia de apertura de gran despliegue, que tendrá lugar el sábado 12, desde las 18, en el Monumento a la Bandera, con acceso libre y gratuito.

Con más de cien artistas en escena y otras cien personas detrás de escena, la puesta en escena promete ser inolvidable a nivel integral. Como invitados estelares, estarán presentes Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín “Rada” Aristarán, con la dirección musical de Lito Vitale. También participarán Mery San Dámaso, la rosarina que fue parte de “La Voz” en 2025, y músicos y artistas emergentes de la provincia y la ciudad.

La propuesta buscará correrse de las estructuras típicas de las ceremonias de apertura de eventos deportivos, y celebrar el comienzo de los Juegos a la vez que se narra la historia y la idiosincrasia del territorio que los aloja.

Identidad, historia, futuro

“El comienzo del show, que no tiene que ver con las disciplinas, habla de la identidad, la historia y el futuro, como tres bases conceptuales. Aparecen los pueblos originarios, los inmigrantes, los ganaderos, los agrícolas y los industriales, dando cuenta de la evolución del país desde el punto de vista de Santa Fe. Lo que une a un elemento con otro, a los pueblos originales con los inmigrantes, es el río, el río marrón”, contó en diálogo con La Capital Ariel del Mastro, director general del show, de gran recorrido en el teatro musical. Sólo en los últimos años, estuvo a cargo de algunas de las producciones del género más destacadas de la cartelera porteña, como “La sirenita”, “School of Rock”, y “Charly y la fábrica de chocolate”, entre muchas otras.

El armado conceptual, técnico y artístico demandó casi un año de trabajo creativo, reuniones y ensayos. “No quería repetir los patrones de lo que se hace en todos lados. Yo trabajo mucho con la emoción y el primer día de ensayos mi premisa fue que si no logramos emocionar es porque no hemos hecho un buen trabajo. A partir de esa idea pensamos cómo contar lo que queríamos contar. En la mayoría de ceremonias de este tipo, todo es muy impersonal. Y me parecía que nosotros teníamos que rendir homenaje, como artistas que somos, a los verdaderos artistas de los Juegos que son los deportistas”, detalló el director.

“En ese contexto, se nos ocurrió teatralizar de alguna manera las disciplinas. Los cantantes se suman a eso, pero no es que se suben a cantar y se van, es una propuesta más performática en las cual ellos forman parte de la narrativa, están inmersos, participan activamente”, agregó.

“Nosotros trabajamos con estéticas integrales: pensamos qué se quiere transmitir y a partir de eso se arma la puesta en escena, las coreografías, lo musical, lo visual. Queríamos que la narrativa de las canciones que iban a sonar tuvieran que ver con el homenaje a las disciplinas deportivas, y no simplemente cantar un tema conocido para arengar al público. Queremos que el público pueda apreciar otro tipo de evento”, apuntó por su parte el rosarino Sebastián Mazzoni, director vocal del espectáculo, y colaborador de larga data de Del Mastro.

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El espectáculo cuenta con un ensamble de cincuenta bailarines (con representación santafesina, gracias a una convocatoria abierta) y diez cantantes. Según contó Mazzoni, uno de los mayores desafíos del proceso fue encontrar artistas con una gran versatilidad vocal para afrontar los distintos momentos del show, “que incluye canciones de rock, balada, zamba, himnos, armonizaciones”.

“Junto con los cantantes famosos invitados, se incorporó la dirección musical de Lito Vitale, que armó las orquestaciones junto conmigo. Trabajamos en versiones, que cada artista cambie el estilo y cante un tema que no sea de ellos. Y también buscamos insertarlos en el marco de una propuesta más teatralizada, más propia del musical. Van a estar inmersos en la propuesta junto con los bailarines, acróbatas, patinadores. Es un show muy performático”, adelantó Sebastián.

Para el rosarino, el proyecto cobra una dimensión especial por su carrera no sólo por sus dimensiones o el reto profesional que implica. “A nivel personal, para mí es volver a casa. No tuve dudas de que lo quería hacer cueste lo que cueste. El año pasado me tocó ir de gira con ‘Come from Away’, que fue un exitazo en el Astengo, pero no es lo mismo llegar con un mega espectáculo y quedarme una semana entera. Hace un montón de años no estoy tantos días seguidos en Rosario”, compartió el director vocal.

Desde esa localía, Mazzoni buscó comunicar a los artistas ciertas sensibilidades particulares a la hora de la interpretación. “Si bien la mayoría de los artistas son santafesinos, y entienden la dimensión del Monumento y del evento, muchos no participaron de algo de este tamaño. Entonces trabajamos mucho sobre la energía que hay que transmitir para la cantidad de gente que va a estar viendo, que no es lo mismo que para mil o tres mil personas en un teatro. Hay un momento de cumbias santafesinas, y yo quise transmitirles que para nosotros son himnos. No es cuestión de ser prolijos vocalmente nada más, hay que poder transmitir la emoción que implican esos temas para los rosarinos y santafesinos”, dijo.

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Además del extenso talento humano que llevará adelante la ceremonia, uno de los elementos destacados de la propuesta es la parte visual, protagonizada por un impactante mapeo que se hizo sobre todo el escenario, el cual tendrá la forma de la provincia de Santa Fe.

“Tiene un largo de 38 metros, desplegados entre la base de la fuente del Monumento hasta la bandera. No son lineales porque está la forma de la bota, pero toda la superficie tiene pantalla de LED. A su vez, donde van a estar los músicos hay otra pantalla de LED enorme. Y a los costados del Monumento, hay dos tótems enormes que van a contar narrativamente los primeros planos para la gente que lo vea de más lejos”, especificó Del Mastro.

“Es muy compleja la técnica. Es un evento de los más grandes que se ha hecho en el país, sin dudas. Estamos felices de lo que estamos haciendo”, afirmó el director.

Colaboración entre el arte y la política

Finalmente, los creadores del evento destacaron el trabajo de colaboración que llevaron adelante con el gobierno municipal y municipal. “Tuvimos muchas reuniones con el gobernador y con autoridades de cultura, porque es un desafío elegir contar esto de otra manera. Generalmente cuando está de por medio la política, no te dejan ser tan libre en la composición artística y acá, cuando nos pusimos de acuerdo, la verdad nos dieron mucha libertad. Estoy muy feliz de cómo se nos ha tratado y con cómo fue el proceso”, subrayó Del Mastro.

“No levanto ninguna bandera política, de hecho puedo estar alejado ideológicamente, pero tengo que decir que han sido muy generosos y muy respetuosos con nosotros. Entendieron por qué queríamos desde lo artístico contar de una cierta manera. Por ejemplo, el Himno lo estamos desestructurando un poco. Fue sorprendente porque la política no siempre va ligada al arte. Incluso el día que le presentamos la idea al gobernador, lo maravilló, entendió los por qué. Eso no es muy frecuente y se celebra”, cerró el director.