Iván Hochman llega a Rosario con la obra "Yo también me llamo Hokusai"

"Yo también me llamo Hokusai" es dirigida por Tomás Masariche e interpretada por Iván Hochman. La historia se basa en un texto del escritor mexicano José Emilio Hernández Martín y fue adaptada y llevada al teatro por su director y su actor.

Sobre la obra

En diálogo con La Capital, Iván Hochman nos cuenta más sobre esta atrapante obra

¿Cómo surge "Yo también me llamo Hokusai?

Se trata de una obra que venimos haciendo hace un año. Es nueva porque es la última que hicimos, pero ya tiene su recorrido. Es un nuevo encuentro entre Tomás y yo... venimos haciendo muchas obras hace muchos años. Creo que hay una profundización de un lenguaje, o una búsqueda muy grande. "Yo me llamo Hokusai" es un unipersonal porque en su origen es una obra hecha mediante un encargo amistoso. Un amigo de mi papá, Ariel Mlynarzewicz, que es un pintor conocido de argentina, me recibe un día en su casa y me dice que, antes de que salga la serie de Fito (El amor después del amor), yo tenía que hacer un unipersonal. Que eso iba a ser un éxito y que todos me iban a ver. Me encantaba la idea, pero faltaba un mes para que la serie saliera a la luz. Le dije que no lo iba a hacer, pero esa noche me junté con Tomi, le conté la idea de Ariel, y él me dijo "hagámosla, agarremos un texto cualquiera, lo adaptamos y lo hacemos". Entonces nos encerramos un mes, y estudiamos este texto de un escritor mexicano que juega mucho con los recursos lingüísticos y escénicos. Nos encantaba el texto, pero empezamos a apropiárnoslo y adaptarlo. Y en un mes armamos la obra. Iban pasando muchas cosas entonces al principio lo vivíamos con mucha angustia y miedo. Todo eso lo incorporamos a la obra, que da cuenta del propio proceso nuestro haciendo la misma. Por eso se vuelve un momento muy intimo y honesto con el público.

¿De qué crees que se trata esencialmente la obra?

Así como se inscribe en esta búsqueda del lenguaje que hacemos con Tomi hace muchos años, hoy puedo decir que habla sobre la amistad, sobre el proceso creativo, sobre la búsqueda, la angustia, la confianza, la fe, la intuición, las casualidades. Esos son los grandes temas o pensamientos que la atraviesan. Después habla sobre el éxito o el fracaso. Esa dicotomía se plantea.

¿Cómo vivís vos personalmente el desafío de un unipersonal?

Yo nunca había hecho un unipersonal. Hace mucho que hago teatro, pero siempre hice obras grupales. Y lo que mas miedo me daba era estar solo en escena y cargar solo con la obra, el ritmo. Llevar adelante cada una de las escenas principalmente. Entonces todo el proceso y los días previos a las primeras funciones yo estaba aterrado. No pasaba nada pero sentía todo muy adentro y mucha ansiedad. Finalmente, eso mismo que me aterraba durante la función, terminó siendo lo que mas disfrutaba. Estar ahí con la gente, escucharla, detenerme si quería, desviarme en el proceso, ver las reacciones del público.

¿Cómo se da esa vinculación directa con el público durante y después del espectáculo?

Cuando salí de la primera función iba en el auto con mi familia y amigos, y yo iba muy contento. En un momento me preguntaron como me sentía, y les dije que no sabia que podía hacer reír a tanta gente. Eso fue una sorpresa y sigue siéndolo. Es algo con lo que me encuentro en esta obra por ese tiempo corto que dura el show. Por otro lado si pensé mucho en relación entre la serie y a la obra, porque por mucho tiempo recibí en diferido las reacciones de la serie, y lo cierto es que en cada espectador tuvo y tiene su impacto. Por eso me parece que lo lindo de lo que pasa en la obra, es que es un hecho que no ser repite, es un ritual donde se pone en juego algo del presente, de ese momento, de ese publico. Y la obra, hace mucho pie en eso porque le pasa la palabra al espectador en un momento. Entonces lo que pasa en ese momento es siempre distinto. Para mi es muy disfrutable vivir ese momento y esa sorpresa por parte del público.