WhatsApp lanzará uno de los cambios más fuertes en su historia

No obstante, hasta el momento no se brindaron mayores detalles sobre de qué manera funcionará el sistema, pero trascendió que los mensajes de las plataformas externas serían tratados como de segunda categoría con una pestaña propia. Para quienes no deseen ser contactados desde otras aplicaciones podrían desactivar la función.

Otras funciones que se aproximan a WhatsApp

Según adelantó Mark Zuckerberg, WhatsApp trabaja en la herramienta para permitir buscar mensajes por fecha dentro de los chats, lo que ofrecerá otra forma de encontrar las conversaciones más antiguas con usuarios que mantengan diálogos frecuentes y no recuerden las palabras exactas.

De este modo, el director ejecutivo de Meta remarcó que esta función se aplicó en usuarios con la versión de WhatsApp para dispositivos iOS y se está implementando en la aplicación para Android. Para utilizarla, solo se debe pulsar el icono del calendario que aparece cuando se selecciona el símbolo de la lupa para realizar búsquedas por palabras.

Buscar chats WhatsApp.png

Además, anunciaron que se agregarán cuatro opciones nuevas de formato de texto para que las personas puedan escribir y organizar sus mensajes de forma mucho más sencilla. Los usuarios podrán, de esta manera, comunicarse con nuevas herramientas que serán de gran utilidad especialmente en los chats grupales.

Las nuevas funciones serán: listas sin numerar, listas numeradas, bloques de código y citas textuales. Al igual que las ya existentes negritas, cursivas, tachado y monoespacio; estas novedades necesitarán de ciertos caracteres especiales que se deberán añadir a la frase o palabra que se desea modificar.