Video: impactante incendio en la casa del empresario Alan Faena en Uruguay

Según detalló en el programa del canal el vocero de los bomberos de Uruguay, Pablo Benítez, cuando arribaron efectivos de un cuartel cercano al lugar "el fuego era generalizado en toda la estructura de la casa, las llamas eran muy intensas, un fuego muy violento, y pese al esfuerzo de mis colegas fue imposible evitar la afectación total”.

Benítez indicó que "no había personas en el interior de la casa", por lo cual no hubo que lamentar heridos. Además, confirmó que no es la casa principal del hotelero argentino y desarrollador de bienes raíces, sino que se trataba de la casa de los que trabajan en la mansión principal. Es decir, del casero.

A su vez, señaló que la destrucción fue total y que el hecho de que la casa estuviera revestida con madera en su interior y exterior ayudó a la rápida propagación de las llamas.

Al consultarle si al no haber nadie en la propiedad podría llegar a tratarse de una falla técnica, el vocero de bomberos dijo: "Está dentro de las posibilidades que analizamos. Estamos en la primera etapa de la investigación. Se realizó un peritaje de toda la escena y esa es una de las hipótesis que se manejan".