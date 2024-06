Uno por uno, a quiénes acusó la tía de Loan de atropellar y matar al niño

En concreto, Laudelina confirmó que tras el almuerzo en la casa de Catalina, abuela del pequeño, todos se dirigieron al naranjal . Pero lejos de la hipótesis que se manejó desde un principio sobre posible trata de personas, la mujer apuntó, primero, contra el ex marino Carlos Pérez . Aseguró que el hombre atropelló con su camioneta a Loan y que éste falleció.

Según la declaración, Laudelina sintió "el impacto de la camioneta contra algo, que era el niño". La camioneta en cuestión es propiedad de Pérez y su esposa, María Victoria Caillava , ex funcionaria de la localidad de 9 de Julio y que también fue señalada por la tía de Loan ya que tras la situación, le pidió a Laudelina "que no diga nada" .

Tras ello, Caillava y Pérez "suben al menor a la caja de la camioneta y dicen que lo van a trasladar", declaró la tía de Loan. Además, en su testimonio, Laudelina involucró al comisario Walter Maciel por ser quien, supuestamente, plantó una de las zapatillas del pequeño en la zona rural donde la encontraron.

Si bien no hay mayores precisiones, Laudelina Peña declaró durante la madrugada de este sábado al fiscal provincial Gustavo Robineau. Afirmó que la desaparición del nene fue producto de un accidente y que Loan falleció a consecuencia de las heridas sufridas. De acuerdo a lo informado, el cuerpo del niño fue enterrado en un lugar aún no precisado del monte correntino.

>> Leer más: Apareció otra última foto de Loan caminando en grupo hacia el naranjal

Laudelina fue señalada por su propio hermano y padre de Loan, José Peña, quien aseguró que fue su hermana la última en ver al niño: "Cuando todos van al naranjal, quien se lleva a Loan para allá es Laudelina. Yo lo vi. Y los seguí con la mirada hasta que los perdí de vista”.

Y agregó que un rato después la mujer volvería a aparecer, esta vez sin el niño. “Al rato vuelve Laudelina y me pregunta por Loan. Yo le dije que se había ido con ella. Pero ella me dice que no, que Loan estaba conmigo. Pero yo vi que se fue con ella”, declaró el papá del niño.