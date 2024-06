Apareció otra última foto de Loan caminando en grupo hacia el naranjal

La imagen fue sacada antes de la tranquera que está camino al naranjal: “Yo camino unos metros más y después me vuelvo junto a mi tía Laudelina. Y los chicos, junto con el resto de los adultos, siguen hasta el árbol”, contó Camila.

>> Leer más: Caso Loan: son cinco los chicos desaparecidos en la provincia de Santa Fe

A todo esto, José Peña, el padre de Loan, apuntó contra Laudelina, la tía que se fue con el nene a la zona de los naranjos tras la comida del 13 de junio.

“Me preguntaron todo”, dijo sobre el testimonio que prestó en la fiscalía de Goya y subrayó que estuvo “varias horas”.

Por su parte, el abogado del padre, Roberto Méndez, señaló que realizó otra inspección ocular en el domicilio de Catalina, la mujer de 87 años.

Desde el jueves los fiscales investigan la denuncia de una mujer en Córdoba que manifestó que el día 26 de junio de 2024, alrededor de las 17 horas, vio a un niño de la edad y con las características físicas similares a las de Loan, en la puerta del dispensario de barrio Obispo Angelelli.

“Yo fui al dispensario del barrio para hacerme atender el miércoles a las cinco de la tarde y en la puerta había un nene que estaba con una mujer y que respondía al nombre de Loan. Me pareció que era parecido al nene desaparecido y avisé a las autoridades del lugar. Ahí ellos me dijeron que les había parecido lo mismo. Después me enteré que otra mujer también lo escuchó y que lo vio como que estaba dopado”, contó la mujer sobre el momento.

>> Leer más: Caso Loan: qué dijo la Justicia sobre el parecido de la hija de un detenido con Sofía Herrera

Con esa pista la La Fiscalía de Instrucción de la Provincia de Córdoba, Distrito 1, Turno 3, a cargo de José Mana, investiga la denuncia recibida para confirmar o negar la información.

“En virtud de ello, y de manera inmediata, se dispusieron múltiples medidas de búsqueda y averiguación a los fines de corroborar o descartar esta información las cuales se están diligenciando. La causa se encuentra en pleno estado de investigación”, detallaron desde el ministerio público fiscal.