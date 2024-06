Caso Loan Peña: declaró la tía del niño y dijo que el nene murió atropellado

Un nuevo giro en el caso por la desaparición del niño correntino Loan Peña , de cinco años, brindó otra hipótesis sobre el destino del chico . Laudelina Peña , la tía del nene, declaró en la Fiscalía que fue atropellado por la camioneta que conducía el ex marino Carlos Pérez -uno de los detenidos en la causa- y que el chico había fallecido .

Si bien no hay mayores precisiones, Peña declaró durante la madrugada de este sábado al fiscal provincial Gustavo Robineau y declaró que la desaparición del nene fue producto de un accidente y Loan falleció a consecuencia de las heridas sufridas. De acuerdo a lo informado, el cuerpo del niño fue enterrado en un lugar aún no precisado del monte correntino.

Laudelina Peña tia desaparición Loan.JPG

La mujer en cuestión se encuentra en el ojo de la tormenta desde este viernes luego de que José Peña, el padre del niño desaparecido, señalara que fue su hermana la última en ver al niño: "Cuando todos van al naranjal, quien se lleva a Loan para allá es Laudelina. Yo lo vi. Y los seguí con la mirada hasta que los perdí de vista” y agregó que un rato después la mujer volvería a aparecer, esta vez sin el niño: “Al rato vuelve Laudelina y me pregunta por Loan. Yo le dije que se había ido con ella. Pero ella me dice que no, que Loan estaba conmigo. Pero yo vi que se fue con ella”, declaró el papá del niño.

El gobernador correntino, Gustavo Valdez sostuvo este sábado desde su perfil oficial de X que este nuevo vuelco en la historia “es un gran paso en la resolución del Caso Loan” y agregó que “Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan”. Asimismo, aclaró que “Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho”.

Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de #Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan.



Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho.

Los dichos de Peña fueron remitidos a la justicia federal, que estaba encargada de llevar el caso luego de verse inmiscuida la policía provincial. Laudelina será convocada nuevamente a declarar y en caso de ratificar y corroborar sus dichos, se deberá discutir qué fuero continuará la investigación ya que, si resulta ser un accidente, la causa pasaría a tratarse de un delito ordinario y volvería a la justicia provincial.