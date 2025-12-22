La Capital | Información General | recomendaciones

Una por una, las recomendaciones para una alimentación segura en estas fiestas

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria remarcó las claves para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos

22 de diciembre 2025 · 19:26hs
Es fundamental extremar los cuidados en la manipulación de los alimentos, desde su compra hasta el momento de consumo.

En el marco de las fiestas de fin de año, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) remarca la importancia de aplicar las cinco claves para la inocuidad de los alimentos establecidas por la Organización Mundial de la Salud: mantener la higiene en la zona de elaboración, utilizar agua y alimentos seguros, cocinar completamente los alimentos, evitar la contaminación cruzada y conservar los alimentos a temperaturas seguras, junto con el correcto lavado de manos.

Al respecto, el secretario de la Agencia, Eduardo Elizalde, señaló que “para disfrutar de las celebraciones sin riesgos para la salud, es fundamental extremar los cuidados en la manipulación de los alimentos, desde su compra hasta el momento de consumo”. Asimismo, destacó que “el lavado de manos con agua segura y jabón, antes y durante la preparación de las comidas, es una de las medidas más importantes y económicas para prevenir intoxicaciones”.

Desde la Assal se advierte además que los alimentos pueden no presentar signos visibles de deterioro, por lo que su apariencia no garantiza que estén en condiciones seguras para el consumo. En este sentido, Elizalde subrayó que “durante los períodos de altas temperaturas, pequeñas modificaciones en las prácticas habituales de manipulación pueden evitar enfermedades que arruinen las celebraciones”, como evitar realizar otros trámites luego de adquirir alimentos que requieren refrigeración.

Como parte de estas acciones, este martes 23 de diciembre a las 9, se realizará una capacitación online sobre seguridad alimentaria, a cargo de María Zoé Rivas, magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, quien integra además el área de Auditoría de la Agencia. Las personas interesadas podrán inscribirse en forma gratuita, en www.assal.gov.ar/escuela.

Recomendaciones

►Adquirir los alimentos rotulados y provenientes de establecimientos habilitados.

►Evitar la compra ambulante o por redes sociales de productos de origen desconocido.

►No dejar preparaciones con crema, mayonesa o salsas más de dos horas fuera de la heladera.

►Refrigerar las comidas lo antes posible luego de su consumo.

►No utilizar el horno de la cocina o el microondas para conservar los alimentos.

►No descongelar alimentos a temperatura ambiente ni bajo el chorro de agua.

►Evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos.

►Cocinar completamente carnes, pescados y huevos.

►Transportar los alimentos refrigerados en conservadoras, sin interrumpir la cadena de frío.

►Si es posible, destinar una conservadora exclusiva para el hielo utilizado en bebidas.

►Planificar con anticipación el espacio disponible en la heladera.

►Calcular la cantidad de comida según el número de invitados, para evitar que los alimentos permanezcan a temperaturas no seguras.

