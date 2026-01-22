Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel

La denuncia fue presentada ante la Justicia argentina por una joven de 22 años, quien aseguró que el hecho ocurrió en un hotel de Montevideo durante una gira del club peruano. Entre los acusados figura Carlos Zambrano, ex jugador de Boca

Los jugadores de Alianza Lima, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados por abuso sexual a una joven argentina de 22 años, cuando estuvieron en Uruguay participando de la Serie Río de la Plata 2026.

Una denuncia de extrema gravedad sacudió al fútbol sudamericano en las últimas horas. Tres jugadores del club peruano Alianza Lima fueron denunciados por abuso sexual por una joven argentina de 22 años , en un hecho que, según consta en la presentación judicial, habría ocurrido en Montevideo. Entre los acusados se encuentra Carlos Zambrano, ex futbolista de Boca y uno de los nombres más conocidos del grupo. Tras conocerse la información, el club Alianza Lima resolvió separar del plantel de manera indefinida a los tres jugadores.

La información fue revelada en el noticiero Otra Mañana, que conduce Antonio Laje por A24, y da cuenta de una causa que ya está en manos de la Justicia argentina. Además de Zambrano, los otros dos jugadores denunciados son Miguel Trauco y Sergio Peña Flores , ambos integrantes habituales de la selección de Perú y actuales futbolistas de Alianza Lima.

El cuadro peruano estuvo en Montevideo, lugar donde realizó su pretemporada, y participó de una serie de partidos amistosos.

De acuerdo con el relato presentado en la causa, el episodio denunciado habría tenido lugar en un hotel de Montevideo , más precisamente en el Hyatt Centric. La joven argentina habría conocido previamente a Carlos Zambrano y, tras una cena, fue invitada al lugar donde se alojaba el plantel de Alianza Lima, acompañada por una amiga.

Siempre según la denuncia, en ese contexto habrían aparecido los otros dos futbolistas y se habría producido un abuso sexual con acceso carnal. La joven, en estado de shock y atravesada por el miedo, decidió no realizar la denuncia en Uruguay y regresó de inmediato a la Argentina.

Por qué la denuncia se realizó en la Argentina

La presentación judicial fue realizada en las últimas horas ante el Juzgado Criminal y Correccional a cargo del juez Rabione. Según se informó, la denunciante explicó que el temor, la confusión y el hecho de encontrarse en otro país influyeron en su decisión de no denunciar en Montevideo.

Una vez en la Argentina, la joven fue atendida primero en un hospital de San Isidro y luego en el Hospital Muñiz, donde se le practicaron estudios médicos. Además, aportó la ropa que utilizó la noche del hecho para que sea sometida a pericias, con el objetivo de obtener pruebas que respalden su relato, incluyendo análisis de ADN.

Quiénes son los jugadores de Alianza Lima denunciados

El nombre que genera mayor impacto es el de Carlos Zambrano, defensor peruano con pasado reciente en el fútbol argentino. Zambrano jugó en Boca entre 2020 y 2022 y también desarrolló una extensa carrera en Europa, lo que lo convirtió en una figura reconocida en la región.

Miguel Trauco, por su parte, tuvo pasos por Flamengo y el fútbol francés, mientras que Sergio Peña Flores ha sido parte de la selección peruana durante la última década. Los tres futbolistas se encontraban en Uruguay en el marco de la pretemporada y de la Serie Río de la Plata.

La reacción de Alianza Lima

Tras conocerse la información, el club Alianza Lima resolvió separar de manera indefinida a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña del primer equipo mientras se desarrolla el proceso judicial.

“El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”, indica el documento

La directiva blanquiazul también se refirió a la importancia de la transparencia y la colaboración con las autoridades. En ese sentido, la entidad dejó en claro su voluntad de cooperar plenamente durante el desarrollo de las investigaciones pertinentes, reiterando una postura institucional de apertura y responsabilidad: “Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes.”

Finalmente, Alianza Lima aprovechó el comunicado para reafirmar los principios fundamentales que guían su accionar deportivo y social. El club subrayó que estos valores no solo rigen la conducta de sus integrantes, sino que también representan la base de su relación con la comunidad y la hinchada.

“Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad.” Con estas acciones y mensajes, la institución busca marcar una posición firme ante situaciones que puedan afectar la imagen del club, dejando en claro que prioriza la ética, el cumplimiento de las normas y la transparencia en todos sus procesos internos.

Cómo sigue la causa judicial

La Justicia argentina ya inició la investigación y, de avanzar el expediente, deberá comunicar formalmente la imputación a la Justicia uruguaya, dado que los hechos denunciados habrían ocurrido en Montevideo. Esto podría implicar exhortos internacionales y pedidos de colaboración judicial entre ambos países.

En el fútbol argentino hay antecedentes recientes de denuncias de abuso sexual que generaron un fuerte impacto público.

Por el momento, este caso contra tres jugadores de Alianza Lima se trata de una denuncia en etapa inicial, y será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades a partir de las pruebas recolectadas.