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Universidades públicas cuestionan el presupuesto de Nación para el sector

Rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional presentan su propio plan de gastos que está 4 billones abajo del que exhibe el Gobierno nacional

16 de septiembre 2026 · 12:08hs
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El Consejo Interuniversitario Nacional presenta su propuesta de presupuesto para el año próximo

El Consejo Interuniversitario Nacional presenta su propuesta de presupuesto para el año próximo

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentará hoy a las 14.30 en el Anexo A del Congreso de la Nación su propuesta de presupuesto 2027 para las universidades públicas de todo el país. El proyecto será expuesto por el presidente del CIN, Franco Bartolacci; su vicepresidente, Anselmo Torres; y los titulares de la Comisión de Asuntos Económicos, Mónica Biasone y Carlos Greco.

En el 96° plenario de rectoras y rectores realizado en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), el CIN aprobó días atrás su proyecto de presupuesto universitario 2027. La suma que solicitan las universidades para el próximo año asciende a 11 billones de pesos y la planilla fue enviada previamente a la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación, según los requerimientos y los plazos previstos.

En declaraciones a LT8, Bartolacci expresó hoy: "Todos los años definimos en el CIN cuáles son los recursos que necesita la universidad para funcionar bien. Eso lo elevamos a las autoridades nacionales y al Congreso para que se contemplen en la discusión presupuestaria".

Universidades con presupuesto razonable

"Es tan importante que logremos que se cumpla la ley de financiamiento universitario, que repara y recompone hacia atrás respecto de lo perdido, como que tengamos un presupuesto para el 2027 razonable y que otorgue a las universidades argentinas un horizonte de previsibilidad, que es lo que no estamos teniendo", subrayó el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

>> Leer más: Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

En el 96° plenario de Rectoras y Rectores realizado en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), el CIN aprobó días atrás su proyecto de presupuesto universitario 2027. La suma que solicitan las universidades para el próximo año asciende a 11 billones de pesos y la planilla fue enviada previamente a la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación, según los requerimientos y los plazos previstos.

“Hoy haremos una audiencia pública a la que invitamos a legisladores de todos los espacios políticos. La intención es contar de primera mano cuál es el estado de situación de la Universidad argentina y además poner en consideración la propuesta de presupuesto elaborado por el CIN. Tenemos expectativa que esa propuesta sea contenida en los debates que los legisladores empiezan a desarrollar para aprobar el presupuesto nacional para 2027”, destacó Bartolacci.

Qué dice el propuesto del gobierno nacional

El titular de la UNR y del CIN expresó que hoy "se conoció el presupuesta del Poder Ejecutivo Nacional. Por un lado, profundiza el desfinanciamiento. Por otro lado, no incorpora los recursos que están previstos en la ley de financiamiento universitario que está vigente con una orden judicial para que se cumpla. Por otra parte, el incremento en las partidas centralizadas de distribución discrecional es mayor que el incremento que el que tienen las partidas indirectas que se transfieren a las universidades, que están en un 35 por ciento promedio cuando crecen más de un 50 por ciento las partidas que ejecuta la Subsecretaría de Políticas Universitarias".

>> Leer más: El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 "contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento"

"Todo esto está muy lejos de la propuesta que elaboró el CIN, con los requerimientos mínimos que requiere la universidad argentina precisa para funcionar bien. La propuesta del CIN está en términos generales está en torno a los 11 billones de pesos, y la propuesta que eleva el Poder Ejecutivo está en algo más de 7 billones de pesos. La diferencia es realmente importante. Estamos cuatro billones abajo. Vamos a trabajar con los legisladores nacionales para que lo que se discuta en el Congreso se acerque a lo que dice el Consejo Interuniversitario para que las universidades funcionen normalmente".

"Si el Congreso aprueba la propuesta del Gobierno se profundizarán las restricciones. Y después de muchos años de desfinanciamiento se compromete gravemente la posibilidad de que desarrollemos con normalidad todas nuestras actividades", expresó Bartolacci.

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