La Capital | La Ciudad | Alzheimer

Rosario conmemora el Día Mundial del Alzheimer con actividades en Calle Recreativa

Este domingo de 9 a 12.30, el grupo Alma Rosario responderá preguntas en Balcarce y el río Paraná. Habrá juegos para toda la familia enfocados en la estimulación cognitiva y prevención.

16 de septiembre 2026 · 18:21hs
Google Seguir a La Capital en Google
Alma Rosario ayuda a los pacientes con Alzheimer y sus familias 

Alma Rosario ayuda a los pacientes con Alzheimer y sus familias 

Rosario hablará de Alzheimer el próximo domingo con el objetivo de generar conciencia sobre una enfermedad que afecta a millones de personas. La jornada estará organizada por el grupo Alma Rosario que convoca a la sociedad a sumarse en el stand ubicado en Balcarce y el río Paraná. Esta actividad está enmarcada en el Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre.

La Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes de Rosario, conocida como ALMA Rosario, pone en relieve una enfermedad que padecen millones de personas y que tiene consecuencias en familias, allegados y cuidadores de cada paciente. Para este año, el grupo trabajará sobre el slogan: "Estamos a tiempo". En el puesto sobre la calle recreativa habrá espacio de información, tiempo para responder preguntas y juegos interactivos enfocados en estimulación cognitiva y prevención.

"Estamos a tiempo" no es una frase más, sino que busca hacer hincapié en la prevención ya que la evidencia científica demuestra que es posible reducir o retrasar parte del riesgo de desarrollar Alzheimer y otras demencias.

Datos sobre Alzheimer

En uno de sus últimos informes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en julio de 2026 que hasta el 45% del riesgo de padecer una demencia podía prevenirse o retrasarse modificando factores de la vida cotidiana.

>> Leer más: Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

La OMS planteó que cambiar hábitos en la actividad física, evitar el tabaco y el alcohol, controlar la presión arterial, el colesterol y la diabetes, cuidar la audición, mantener vínculos sociales y reducir la exposición a la contaminación del aire.

Si bien la edad es el principal factor conocido para la demencia, no determina por sí sola que una persona desarrolle este tipo de enfermedades. Lo mismo sucede con los factores genéticos, que pueden ser importantes, pero sólo el 1% de los casos de Alzheimer están relacionadas por mutaciones genéticas.

El Alzheimer en las familias

Alma Rosario remarcó que la enfermedad no afecta solamente a quien la padece. También es un diagnóstico que atraviesa a las familias. Mientras el Alzheimer avanza, familiares y cuidadores se ven envueltos en tareas de cuidado que impactan en su vida cotidiana. Más aún para las mujeres. La OMS estima que el 70% de las horas de acompañamiento las realizan las mujeres de la casa.

Reconocer cambios que puedan requerir una evaluación profesional es fundamental para el tratamiento de esta enfermedad. Alma Rosario explicó que olvidos repentinos que interfieren con la vida cotidiana dificultades persistentes para encontrar palabras, problemas para orientarse en tiempo y espacio, realizar tareas conocidas o cambios importantes en la conducta son algunas señales que justifican una consulta. En este sentido, Alma subrayó que la aparición de estos síntomas no significa estar atravesando la enfermedad, sino que existen diferentes causas que pueden producir alteraciones cognitivas y deben ser evaluadas por profesionales de la salud.

>> Leer más: Alzheimer: se anunció en Argentina un tratamiento que puede retrasar el deterioro cognitivo

“Una consulta temprana permite que la persona y su familia tengan más información para tomar decisiones. No se trata solamente de llegar antes a un diagnóstico, sino de poder entender qué está pasando y organizar mejor lo que viene”, señaló Macarena Blanchard, presidenta de Alma Rosario.

Además, Blachard sostuvo: " “Estamos a tiempo porque hay cosas concretas que podemos hacer para cuidar nuestra salud cerebral. La prevención no empieza cuando aparece un problema de memoria: empieza mucho antes, con nuestros hábitos, nuestros controles y también con la información”.

El Alzheimer en Argentina

En Argentina, en 2026 el Ministerio de Salud de la Nación aprobó el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, que contempla entre sus objetivos fortalecer la prevención, la detección temprana y la atención de las personas con demencia y sus familias.

En este contexto, Alma Rosario trabaja durante todo el año con familiares y cuidadores de personas con Alzheimer y otras demencias. Entre sus actividades se encuentran capacitaciones, charlas, talleres de memoria y grupos de apoyo.

Noticias relacionadas
Los gallos fueron hallados este martes en pasaje Irala al 4300.

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi

La clausura del laboratorio fue preventiva

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

Desde el Ejecutivo destacaron que que cada intervención en el parque Independencia está pensada con un uso posterior, más allá de los Juegos Suramericanos.

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

el tiempo en rosario: a la espera del calor, miercoles templado y algo nublado

El tiempo en Rosario: a la espera del calor, miércoles templado y algo nublado

Ver comentarios

Las más leídas

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: Es inhumano

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: "Es inhumano"

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

Lo último

Santilli acelera la ronda de negociaciones con los gobernadores

Santilli acelera la ronda de negociaciones con los gobernadores

Milei defendió su ofensiva por Malvinas y negó una estrategia electoral

Milei defendió su ofensiva por Malvinas y negó una estrategia electoral

El motor emprendedor tiene cita en Rosario: vuelve Experiencia Endeavor edición 2026

El motor emprendedor tiene cita en Rosario: vuelve Experiencia Endeavor edición 2026

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Así lo reveló la autopsia sobre el cuerpo de la joven de 26 años asesinada este domingo. Su novio quedó detenido en prisión preventiva
Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado
Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Investigan si Facundo Moyano rompió la perimetral y se encontró con su pareja rosarina
Información General

Investigan si Facundo Moyano rompió la perimetral y se encontró con su pareja rosarina

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el presupuesto 2027: cuáles son
La Región

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el presupuesto 2027: cuáles son

Condenan a Peco Almada, el gerente de una banda criminal que fue a juicio
Policiales

Condenan a Peco Almada, el "gerente" de una banda criminal que fue a juicio

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego
Política

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: Es inhumano

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: "Es inhumano"

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

Desliz opositor: denunció desvío en Iapos pero era una reasignación de partidas

Desliz opositor: denunció desvío en Iapos pero era una reasignación de partidas

Ovación
Juegos Suramericanos: ganó la medalla de oro pero asegura que necesita tres trabajos para poder competir
Ovación

Juegos Suramericanos: ganó la medalla de oro pero asegura que necesita tres trabajos para poder competir

Juegos Suramericanos: ganó la medalla de oro pero asegura que necesita tres trabajos para poder competir

Juegos Suramericanos: ganó la medalla de oro pero asegura que necesita tres trabajos para poder competir

La reserva de Central volvió a la senda del triunfo y es escolta de River

La reserva de Central volvió a la senda del triunfo y es escolta de River

Al final, Newells no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense el domingo

Al final, Newell's no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense el domingo

Policiales
Pity Álvarez faltó a la audiencia porque no quería salir de la habitación
Policiales

Pity Álvarez faltó a la audiencia porque "no quería salir de la habitación"

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Condenan a Peco Almada, el gerente de una banda criminal que fue a juicio

Condenan a Peco Almada, el "gerente" de una banda criminal que fue a juicio

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego

La Ciudad
Alumnos de escuela técnica reparan y reciclan notebooks y PC sin cobrar mano de obra

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de escuela técnica reparan y reciclan notebooks y PC sin cobrar mano de obra

Rosario conmemora el Día Mundial del Alzheimer con actividades en Calle Recreativa

Rosario conmemora el Día Mundial del Alzheimer con actividades en Calle Recreativa

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi

Los gremios pusieron cifra al salario mínimo para cubrir necesidades: $3,1 millones
Economía

Los gremios pusieron cifra al salario mínimo para cubrir necesidades: $3,1 millones

Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir
Policiales

Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir

Universidades públicas cuestionan el presupuesto de Nación para el sector
Información general

Universidades públicas cuestionan el presupuesto de Nación para el sector

Desliz opositor: denunció desvío en Iapos pero era una reasignación de partidas
Política

Desliz opositor: denunció desvío en Iapos pero era una reasignación de partidas

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi
La Ciudad

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi

El gobierno de Santa Fe cerró el primer semestre con superávit económico
Economía

El gobierno de Santa Fe cerró el primer semestre con superávit económico

Marcos Peyrano sobre la hidrovía: Santa Fe debería ser como Dubai
Economía

Marcos Peyrano sobre la hidrovía: "Santa Fe debería ser como Dubai"

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años
Policiales

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y premios en sorteos
Juegos Suramericanos

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y premios en sorteos

La ciudad tendrá otro FARO para pensar el futuro del agro
Agenda

La ciudad tendrá otro FARO para pensar el futuro del agro

Volvieron los incendios en las islas frente al Gran Rosario
La Ciudad

Volvieron los incendios en las islas frente al Gran Rosario

La rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

La rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

La larga agonía de la producción de biodiésel
Agroindustria

La larga agonía de la producción de biodiésel

F1: confirman el calendario 2027, con cambios de circuitos y récord de sprint
Ovación

F1: confirman el calendario 2027, con cambios de circuitos y récord de sprint

Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema
La Ciudad

Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema

El rosarino Santino Basaldella se hizo de oro con una tabla y un remo

Por Pablo Mihal
Juegos Suramericanos

El rosarino Santino Basaldella se hizo de oro con una tabla y un remo

Cuatro de cada diez trabajadores realizan tareas sin aportes
Economía

Cuatro de cada diez trabajadores realizan tareas sin aportes

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país
Ovación

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país

Rosario, ciudad pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Rosario, ciudad pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores
Policiales

Condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores