Rosario conmemora el Día Mundial del Alzheimer con actividades en Calle Recreativa

Este domingo de 9 a 12.30, el grupo Alma Rosario responderá preguntas en Balcarce y el río Paraná. Habrá juegos para toda la familia enfocados en la estimulación cognitiva y prevención.

Rosario hablará de Alzheimer el próximo domingo con el objetivo de generar conciencia sobre una enfermedad que afecta a millones de personas. La jornada estará organizada por el grupo Alma Rosario que convoca a la sociedad a sumarse en el stand ubicado en Balcarce y el río Paraná. Esta actividad está enmarcada en el Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre.

La Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes de Rosario, conocida como ALMA Rosario, pone en relieve una enfermedad que padecen millones de personas y que tiene consecuencias en familias, allegados y cuidadores de cada paciente. Para este año, el grupo trabajará sobre el slogan: "Estamos a tiempo" . En el puesto sobre la calle recreativa habrá espacio de información, tiempo para responder preguntas y juegos interactivos enfocados en estimulación cognitiva y prevención .

"Estamos a tiempo" no es una frase más, sino que busca hacer hincapié en la prevención ya que la evidencia científica demuestra que es posible reducir o retrasar parte del riesgo de desarrollar Alzheimer y otras demencias.

En uno de sus últimos informes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en julio de 2026 que hasta el 45% del riesgo de padecer una demencia podía prevenirse o retrasarse modificando factores de la vida cotidiana.

>> Leer más: Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

La OMS planteó que cambiar hábitos en la actividad física, evitar el tabaco y el alcohol, controlar la presión arterial, el colesterol y la diabetes, cuidar la audición, mantener vínculos sociales y reducir la exposición a la contaminación del aire.

Si bien la edad es el principal factor conocido para la demencia, no determina por sí sola que una persona desarrolle este tipo de enfermedades. Lo mismo sucede con los factores genéticos, que pueden ser importantes, pero sólo el 1% de los casos de Alzheimer están relacionadas por mutaciones genéticas.

El Alzheimer en las familias

Alma Rosario remarcó que la enfermedad no afecta solamente a quien la padece. También es un diagnóstico que atraviesa a las familias. Mientras el Alzheimer avanza, familiares y cuidadores se ven envueltos en tareas de cuidado que impactan en su vida cotidiana. Más aún para las mujeres. La OMS estima que el 70% de las horas de acompañamiento las realizan las mujeres de la casa.

Reconocer cambios que puedan requerir una evaluación profesional es fundamental para el tratamiento de esta enfermedad. Alma Rosario explicó que olvidos repentinos que interfieren con la vida cotidiana dificultades persistentes para encontrar palabras, problemas para orientarse en tiempo y espacio, realizar tareas conocidas o cambios importantes en la conducta son algunas señales que justifican una consulta. En este sentido, Alma subrayó que la aparición de estos síntomas no significa estar atravesando la enfermedad, sino que existen diferentes causas que pueden producir alteraciones cognitivas y deben ser evaluadas por profesionales de la salud.

>> Leer más: Alzheimer: se anunció en Argentina un tratamiento que puede retrasar el deterioro cognitivo

“Una consulta temprana permite que la persona y su familia tengan más información para tomar decisiones. No se trata solamente de llegar antes a un diagnóstico, sino de poder entender qué está pasando y organizar mejor lo que viene”, señaló Macarena Blanchard, presidenta de Alma Rosario.

Además, Blachard sostuvo: " “Estamos a tiempo porque hay cosas concretas que podemos hacer para cuidar nuestra salud cerebral. La prevención no empieza cuando aparece un problema de memoria: empieza mucho antes, con nuestros hábitos, nuestros controles y también con la información”.

El Alzheimer en Argentina

En Argentina, en 2026 el Ministerio de Salud de la Nación aprobó el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, que contempla entre sus objetivos fortalecer la prevención, la detección temprana y la atención de las personas con demencia y sus familias.

En este contexto, Alma Rosario trabaja durante todo el año con familiares y cuidadores de personas con Alzheimer y otras demencias. Entre sus actividades se encuentran capacitaciones, charlas, talleres de memoria y grupos de apoyo.