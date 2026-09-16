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Construir en el Gran Rosario ya cuesta más de $1 millón por metro cuadrado

El costo de la construcción aumentó 1,6% en agosto y llegó a $1.001.053 por metro cuadrado. Los gastos generales fueron el rubro que más subió en el último año

16 de septiembre 2026 · 18:21hs
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El costo de la construcción subió 1,6% en el Gran Rosario, en Buenos Aires registró un alza del 2,5%.

Construir una vivienda en el Gran Rosario ya tiene un costo de referencia que supera el millón de pesos por metro cuadrado. En agosto, el valor llegó a $1.001.053,13, lo que representa una suba del 1,6% respecto de julio, del 25% en relación con el mismo mes del año pasado y del 17,6% en los primeros ocho meses de 2026, según el informe sobre el Costo de la Construcción elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).

De esta forma, construir una vivienda de 60 metros cuadrados en Gran Rosario demandaría alrededor de $60,1 millones, tomando como referencia el costo promedio por metro cuadrado registrado en el Gran Rosario durante agosto.

El aumento de agosto en el Gran Rosario estuvo explicado por una suba del 1,3% en el capítulo materiales, del 1,9% en mano de obra y del 2% en gastos generales. en este último caso, el incremento estuvo asociado al grupo alquileres.

Si se mira la evolución acumulada durante 2026, los gastos generales también fueron el componente que más aumentó, con un 35,9% desde diciembre del año pasado. Los siguieron la mano de obra, con una suba del 16,6%, y los materiales, con un incremento del 15,1%. En términos interanuales, los gastos generales acumularon un alza del 40,1%, mientras que materiales y mano de obra registraron aumentos del 24,1% y 22,8%, respectivamente.

Dentro de los materiales, algunos de los mayores aumentos mensuales en el Gran Rosario se observaron en los productos básicos, con una suba del 5,6%, seguido por las maderas, que aumentaron 4,5%. También se registraron incrementos del 3,1% en revoques finos, instalaciones eléctricas y artefactos de gas, mientras que los yesos subieron 3%, las pinturas 2,9% y los cementos 2,3%.

El comportamiento de algunos insumos permite dimensionar esas variaciones. En agosto, el cemento portland aumentó 2,6% en el Gran Rosario y el cemento de albañilería, 1,9%. Los ladrillos cerámicos portantes subieron 1,9%, mientras que los ladrillos comunes tuvieron un incremento de 1,9%. También aumentaron el látex para interiores, 4%, y el revoque fino exterior, 3,9%.

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La evolución de los distintos trabajos que componen una obra mostró, a su vez, diferencias. En agosto, los mayores aumentos mensuales en el Gran Rosario se registraron en cielorrasos, con 2,6%; instalaciones de gas, 2,3%; pinturas, 2,2%; y trabajos preliminares y varios, ambos con 2,1%. En tanto, el capítulo de instalaciones sanitarias aumentó 1,5% y las mamposterías, 1,5%.

La mano de obra incorporó en agosto el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), que estableció un aumento del 1,9% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio. Ese mismo porcentaje de incremento se registró tanto en el Gran Rosario como en el Gran Santa Fe.

Qué pasó en Gran Santa Fe

En el aglomerado Gran Santa Fe, el costo de la construcción aumentó 1,7% en agosto respecto de julio y llegó a $1.014.002,26 por metro cuadrado. La variación fue del 26,2% en términos interanuales y del 18,2% en los primeros ocho meses del año.

El comportamiento de los capítulos fue similar al observado en Rosario, aunque con algunas diferencias. Los materiales aumentaron 1,8%, la mano de obra 1,9% y los gastos generales 0,6%.

En este aglomerado, los gastos generales también muestran el mayor incremento acumulado del año, con un 35%, seguidos por la mano de obra, que avanzó 16,6%, y los materiales, que subieron 16,1%. En la comparación interanual, los gastos generales aumentaron 39,9%, los materiales 26,3% y la mano de obra 22,8%.

Entre los materiales con mayores incrementos mensuales en Gran Santa Fe se destacaron la grifería, con una suba del 7,9%; los revoques finos, 5,7%; los artefactos y accesorios sanitarios, 4,4%; y los cementos, 4,2%. También aumentaron 3,8% los productos para instalaciones de gas y los ladrillos.

La media nacional

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) también publicó el nivel general del índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a agosto y en el informe se destaca una suba de 2,5% respecto al mes anterior. Este resultado es consecuencia de las alzas de 1,7% en el capítulo “materiales”, 3,2% en “mano de obra” y 2,2% en “gastos generales”.

El indicador había registrado en enero una suba del 1,1%, en febrero 1,7%, marzo 2,1%, abril 3,2%, mayo 2,4%, junio 2,5% y julio 1,8%.

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