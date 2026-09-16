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Rosario se moviliza para conmemorar el 50º aniversario de la Noche de los Lápices

Una marcha va desde plaza San Martín hasta el Parque a la Bandera, donde habrá un festival musical y artístico

16 de septiembre 2026 · 16:51hs
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Rosario se moviliza para conmemorar el 50º aniversario de la Noche de los Lápices

Leo Vincenti / La Capital

Cientos de rosarinos se movilizan este miércoles para conmemorar el 50° aniversario de la Noche de los Lápices, la trágica serie de secuestros y desapariciones de estudiantes secundarios ocurrida durante la última dictadura militar.

El recuerdo incluye la marcha, un festival político-cultural y una muestra artística en el Concejo Municipal. La movida es organizada por la Federación de Estudiantes Secundarios de Rosario (Feser) bajo consignas históricas y actuales. La concentración comenzó, a las 15.30, en la plaza San Martín (Dorrego y Santa Fe), desde donde columnas de jóvenes, organizaciones sociales y de derechos humanos iniciaron una marcha con destino al Parque Nacional a la Bandera.

Al finalizar el recorrido, se realizará la tradicional lectura de un documento conjunto que, además de recordar a los jóvenes desaparecidos en septiembre de 1976, planteará las demandas actuales del sector: mayor presupuesto educativo, salarios dignos para los docentes, el efectivo cumplimiento del boleto educativo gratuito y la ampliación de becas de estudio.

Tras el acto, la jornada culminará con un festival musical y artístico junto a Puerto Joven (Avenida Belgrano al 950), que contará con las actuaciones en vivo de las bandas locales Santi Bautista y Garage.

Desvíos de tránsito

A raíz de la masiva convocatoria, la Municipalidad dispuso un operativo de ordenamiento de tránsito, a partir de las 16, implementando cortes y desvíos paulatinos en las líneas del transporte urbano de pasajeros a medida que avance la columna estudiantil. Las modificaciones afectan principalmente a tres sectores clave de la ciudad:

  • Entorno de la plaza San Martín (calles Santa Fe, Moreno y Balcarce): modifican sus recorridos habituales las líneas 101, 102, 107, 112, 115, 116, 121, 122, 126, 127, 133, 140, 142, 143, 145 y 146.
  • Eje de calle San Luis: se registran desvíos hacia la calle Mendoza y arterias aledañas en las líneas 115, 131, 132, 133, 138, 139, 141, 142, 143, 145 y 146.
  • Eje de calle Corrientes: las líneas 103, 107, 129, 133, 134, 135, 143 y 153 realizan desvíos temporales, circulando principalmente por San Juan y Presidente Roca.

Se recomienda a los usuarios del transporte público consultar los recorridos provisorios en las aplicaciones oficiales antes de movilizarse por el centro.

Muestra en el Concejo

Las actividades oficiales por el cincuentenario continuarán el este jueves con la inauguración de la muestra de arte urbano y memoria "La Noche de los Lápices. Ayer y Hoy".

La agenda de inauguración comenzará, a las 17, acompañando la tradicional Ronda de las Madres de Plaza 25 de Mayo en la plaza homónima, para luego trasladarse, a las 18.30, al hall del Concejo Municipal, donde se realizará el corte de cinta oficial.

La exposición reúne producciones de "Arte Correo" realizadas de forma colectiva por estudiantes de distintas escuelas secundarias de Rosario. La propuesta busca tender un puente estético y reflexivo entre las luchas juveniles del pasado y el presente.

La muestra podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 1º de octubre próximo, de lunes a viernes, de 9 a 18.

Qué pasó la Noche de los Lápices

Se conoce como la Noche de los Lápices a una serie de secuestros y desapariciones forzadas de estudiantes secundarios ocurridos a partir del 16 de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata, durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.Las víctimas eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y de la Juventud Guevarista. Meses antes, habían encabezado activamente los reclamos y movilizaciones estudiantiles para conseguir el Boleto Estudiantil Secundario, un beneficio que aliviaba el costo del transporte público para los jóvenes.Los hechos principales

Durante la noche del 16 de septiembre y los días posteriores, un grupo de tareas conducido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires (bajo las órdenes del general Ramón Camps) irrumpió violentamente en los domicilios de los adolescentes.

Los secuestrados fueron jóvenes de entre 16 y 18 años. En total, diez estudiantes fueron trasladados a centros clandestinos de detención y tortura (como el Pozo de Arana y el Pozo de Banfield). Seis de ellos continúan desaparecidos: Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel A. Racero y Horacio Ungaro. Cuatro lograron sobrevivir tras permanecer meses en cautiverio: Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.

El testimonio de los sobrevivientes, especialmente el de Pablo Díaz en el histórico Juicio a las Juntas de 1985, permitió visibilizar la crueldad del plan sistemático de la dictadura, demostrando que el terrorismo de Estado persiguió ferozmente a la juventud, los sindicatos y las organizaciones estudiantiles. En conmemoración a este hecho, cada 16 de septiembre se celebra en Argentina el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios.

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