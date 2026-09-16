Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves durante un operativo en Nuevo Alberdi

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Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales
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Nuevo aumento para bancarios: el salario básico quedó en $2,57 millones
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Se encienden alarmas: 1,7 millones de personas habrían caído en la pobreza
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Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad