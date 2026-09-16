Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves durante un operativo en Nuevo Alberdi

La Brigada Ecológica de la Policía de Santa Fe encontró los animales a partir de un allanamiento por una denuncia sobre violencia de género

Los gallos fueron hallados este martes en pasaje Irala al 4300.

Una vivienda de la zona norte de Rosario se convirtió este martes en el escenario de un operativo de rescate de gallos de riña . En total, la Policía de Santa Fe se llevó 61 aves de Nuevo Alberdi y coordinó el resguardo con ayuda de una organización no gubernamental (ONG) especializada en el tema.

Inicialmente, las fuerzas de seguridad fueron a revisar una vivienda en pasaje Irala al 4300 por una denuncia de violencia de género . Durante la inspección, constataron que había decenas de animales en condiciones irregulares.

La Brigada Ecológica y Rescate Animal (Bera) fue convocada para resolver la situación durante la mañana. En esta instancia identificaron a 57 gallos de riña y gallinas, así como otras cuatro especies silvestres .

Según fuentes oficiales, los animales rescatados quedaron en manos de integrantes de Vida Verde . La ONG se comprometió a cuidarlos después del allanamiento.

Video: Policía de Santa Fe.

A partir del registro del procedimiento, la policía solicitó la intervención de la Fiscalía Regional de Rosario para analizar la denuncia. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó el secuestro de los animales y el alojamiento en un espacio adecuado.

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Para realizar el operativo, los agentes especializados de la Bera recurrieron a maniobras de rescate no invasivas. Debido a las características de los gallos de riña, utilizaron habitáculos individuales para evitar enfrentamientos y lesiones.

Foto: Policía de Santa Fe.

En el marco del allanamiento, la brigada también rescató cuatro aves silvestres: un cardenal de copete rojo, dos mixtos y un cabecita negra. Todas fueron entregadas voluntariamente y no se reportaron incidentes a la hora de retirar a los animales.