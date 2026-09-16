Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años

El crimen de Ayelén Ramos ocurrió a la medianoche en una casa que días antes había sido allanada por una causa sobre venta de estupefacientes

La víctima murió en Saavedra al 900, en las afueras de Fray Luis Beltrán.

La Policía de Santa Fe comenzó a investigar este miércoles un asesinato a balazos en Fray Luis Beltrán . Fuentes oficiales reportaron que una mujer de 32 años murió en un sitio denunciado por venta de drogas , donde ya se habían registrado otros episodios violentos.

El operativo se puso en marcha después de la medianoche, cuando las fuerzas de seguridad provinciales recibieron aviso sobre la presencia de una mujer herida en Saavedra al 900 . Poco después, los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) corroboraron el deceso de Ayelén Noemí Ramos .

El procedimiento concluyó sin arrestos en el departamento San Lorenzo. No obstante, los agentes secuestraron material balístico y consiguieron algunos testimonios que apuntan contra dos delincuentes como responsables del crimen perpetrado antes del amanecer.

De acuerdo a los primeros reportes policiales, Ramos fue atacada a tiros en una vivienda ubicada en las afueras de Fray Luis Beltrán , cerca de la autopista Rosario-Santa Fe. Después de los disparos, los agresores escaparon sin ser identificados.

La versión preliminar indica que los autores del homicidio escaparon a bordo de una motocicleta. Más tarde, los investigadores dieron con algunos antecedentes que conectan el caso con el narcomenudeo en el cordón industrial.

Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) detallaron que los asesinos no ingresaron a la casa. En cambio, abrieron fuego desde el exterior hacia una ventana. En ese momento, la víctima recibió disparos en el tórax y la espalda.

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Durante el procedimiento, los agentes secuestraron cinco vainas servidas en la escena del crimen. Sin embargo, no hallaron material estupefacientes u otros elementos.

En cuanto a los sucesos previos al asesinato, la Policía de Investigaciones (PDI) había allanado la vivienda de la víctima unos días antes por una causa sobre venta de estupefacientes. Su pareja también había sido denunciada por microtráfico. Finalmente, la pesquisa quedó en manos de la fiscal de San Lorenzo, Victoria Vigna.