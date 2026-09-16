La promesa del embajador Lamelas para los argentinos que viajen a EEUU: "Deberían poder ingresar sin visa"

El diplomático aseguró que trabaja para que Argentina regrese al Visa Waiver Program, que permite estadías de hasta 90 días por turismo o negocios.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, aseguró este miércoles que trabaja para que el país vuelva a integrar el Visa Waiver Program , el régimen que permitiría a los argentinos ingresar a territorio estadounidense por turismo o negocios sin tramitar una visa tradicional y permanecer durante un máximo de 90 días.

“También estoy trabajando para que la Argentina vuelva al Visa Waiver Program. Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos” , afirmó el diplomático en una publicación en X, donde volvió a referirse a uno de los objetivos que se fijó durante su gestión en Buenos Aires.

Lamelas agregó: “Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa” . Sin embargo, el programa todavía no está vigente para los ciudadanos argentinos y su implementación depende del cumplimiento de una serie de requisitos establecidos por Washington.

El embajador acompañó su publicación con datos sobre el movimiento turístico entre ambos países. Según indicó, 687.444 argentinos viajaron a Estados Unidos durante 2024 , una cifra que representó un incremento del 15,3%.

Qué falta para que los argentinos puedan viajar a EEUU sin visa

Argentina inició formalmente en julio de 2025 el proceso para intentar incorporarse nuevamente al Visa Waiver Program. El trámite requiere atravesar distintas evaluaciones y cumplir estándares estadounidenses vinculados con seguridad fronteriza, intercambio de información, controles migratorios y lucha contra el terrorismo.

Lamelas ya había explicado en agosto que trabaja junto con el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Washington, Alex Oxenford, para avanzar con esos requisitos. En ese momento señaló que existen alrededor de 15 criterios que el país debe cumplir y advirtió que el procedimiento requiere tiempo.

Entre las condiciones generales para participar del programa se encuentra además una tasa de rechazo de visas de visitante inferior al 3%. Argentina registró en 2024 un índice de rechazo de visas B del 8,9%, según datos del Departamento de Estado estadounidense recopilados por Factchequeado.

Cuándo podría entrar Argentina al Visa Waiver

Desde el Gobierno argentino estimaron que el nuevo esquema podría comenzar a funcionar durante 2027, aunque todavía no existe una fecha oficial para su implementación. El avance dependerá de las evaluaciones y procesos internos que deben completar ambos países.

De concretarse el ingreso, los ciudadanos argentinos habilitados podrían viajar a Estados Unidos por turismo o negocios durante estadías de hasta 90 días sin obtener previamente una visa tradicional, aunque deberían cumplir con las condiciones establecidas dentro del programa.

Argentina ya formó parte del Visa Waiver Program entre 1996 y 2002. Ahora, más de dos décadas después, el Gobierno busca recuperar ese régimen en el marco del acercamiento bilateral entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump.

El propio Lamelas había ubicado el objetivo entre sus prioridades como embajador y prometido trabajar para concretarlo antes de finalizar su misión diplomática. A la vez, había advertido que el proceso no sería inmediato debido a los requisitos técnicos y de seguridad pendientes.