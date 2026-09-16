La Capital | Información General | embajador

La promesa del embajador Lamelas para los argentinos que viajen a EEUU: "Deberían poder ingresar sin visa"

El diplomático aseguró que trabaja para que Argentina regrese al Visa Waiver Program, que permite estadías de hasta 90 días por turismo o negocios.

16 de septiembre 2026 · 14:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
La promesa del embajador Lamelas para los argentinos que viajen a EEUU: Deberían poder ingresar sin visa

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, aseguró este miércoles que trabaja para que el país vuelva a integrar el Visa Waiver Program, el régimen que permitiría a los argentinos ingresar a territorio estadounidense por turismo o negocios sin tramitar una visa tradicional y permanecer durante un máximo de 90 días.

“También estoy trabajando para que la Argentina vuelva al Visa Waiver Program. Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos”, afirmó el diplomático en una publicación en X, donde volvió a referirse a uno de los objetivos que se fijó durante su gestión en Buenos Aires.

Lamelas agregó: “Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa”. Sin embargo, el programa todavía no está vigente para los ciudadanos argentinos y su implementación depende del cumplimiento de una serie de requisitos establecidos por Washington.

El embajador acompañó su publicación con datos sobre el movimiento turístico entre ambos países. Según indicó, 687.444 argentinos viajaron a Estados Unidos durante 2024, una cifra que representó un incremento del 15,3%.

Qué falta para que los argentinos puedan viajar a EEUU sin visa

Argentina inició formalmente en julio de 2025 el proceso para intentar incorporarse nuevamente al Visa Waiver Program. El trámite requiere atravesar distintas evaluaciones y cumplir estándares estadounidenses vinculados con seguridad fronteriza, intercambio de información, controles migratorios y lucha contra el terrorismo.

Lamelas ya había explicado en agosto que trabaja junto con el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Washington, Alex Oxenford, para avanzar con esos requisitos. En ese momento señaló que existen alrededor de 15 criterios que el país debe cumplir y advirtió que el procedimiento requiere tiempo.

Entre las condiciones generales para participar del programa se encuentra además una tasa de rechazo de visas de visitante inferior al 3%. Argentina registró en 2024 un índice de rechazo de visas B del 8,9%, según datos del Departamento de Estado estadounidense recopilados por Factchequeado.

Cuándo podría entrar Argentina al Visa Waiver

Desde el Gobierno argentino estimaron que el nuevo esquema podría comenzar a funcionar durante 2027, aunque todavía no existe una fecha oficial para su implementación. El avance dependerá de las evaluaciones y procesos internos que deben completar ambos países.

De concretarse el ingreso, los ciudadanos argentinos habilitados podrían viajar a Estados Unidos por turismo o negocios durante estadías de hasta 90 días sin obtener previamente una visa tradicional, aunque deberían cumplir con las condiciones establecidas dentro del programa.

Argentina ya formó parte del Visa Waiver Program entre 1996 y 2002. Ahora, más de dos décadas después, el Gobierno busca recuperar ese régimen en el marco del acercamiento bilateral entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump.

El propio Lamelas había ubicado el objetivo entre sus prioridades como embajador y prometido trabajar para concretarlo antes de finalizar su misión diplomática. A la vez, había advertido que el proceso no sería inmediato debido a los requisitos técnicos y de seguridad pendientes.

Noticias relacionadas
﻿Esta hierba es aclamada por sus propiedades y se la puede agregar facilmente al mate

La hierba para incorporar al mate que reduce el cansancio y da más energía

Steam ofrece juegos gratuitos de distintas categorías

Steam regala 21 juegos que solían ser pagos: cómo descargarlos

El Codem de Ansés confirma cuál es la obra social asignada a cada persona.

Ansés: cómo obtener el comprobante de empadronamiento

Pami ofrece un listado con todos los medicamentos que entran en la cobertura

Cómo saber qué medicamentos reconoce Pami

Ver comentarios

Las más leídas

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

Lo último

Construir en el Gran Rosario ya cuesta más de $1 millón por metro cuadrado

Construir en el Gran Rosario ya cuesta más de $1 millón por metro cuadrado

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron la versión del acusado

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron la versión del acusado

La Base Naval Integrada de Ushuaia comenzará a construirse en enero

La Base Naval Integrada de Ushuaia comenzará a construirse en enero

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron la versión del acusado

Así lo reveló la autopsia sobre el cuerpo de la joven de 26 años asesinada este domingo. Carlos, su pareja y principal sospechoso, quedó detenido en prisión preventiva

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron la versión del acusado
Aeropuerto de Rosario: fuerte salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: fuerte salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

La Justicia frenó el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas
Política

La Justicia frenó el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: Lo que pasó es muy inhumano
Policiales

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: "Lo que pasó es muy inhumano"

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego sin aval del Congreso
Política

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego sin aval del Congreso

Rosario se moviliza para conmemorar el 50º aniversario de la Noche de los Lápices
Política

Rosario se moviliza para conmemorar el 50º aniversario de la Noche de los Lápices

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: Lo que pasó es muy inhumano

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: "Lo que pasó es muy inhumano"

Ovación
Al final, Newells no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense el domingo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Al final, Newell's no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense el domingo

Al final, Newells no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense el domingo

Al final, Newell's no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense el domingo

Central anunció el formato de la venta de entradas para la Supercopa Internacional

Central anunció el formato de la venta de entradas para la Supercopa Internacional

Bronce rosarino: La medalla y el capibara quedarán guardados para siempre, dijo Naiara Sagasti

Bronce rosarino: "La medalla y el capibara quedarán guardados para siempre", dijo Naiara Sagasti

Policiales
Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron la versión del acusado
Policiales

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron la versión del acusado

Condenan a Peco Almada, el gerente de una banda criminal que fue a juicio en soledad

Condenan a Peco Almada, el "gerente" de una banda criminal que fue a juicio en soledad

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego mientras dormía

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego mientras dormía

Piden perpetua para Dibu Gómez, detenido tras ser uno de los prófugos más buscados

Piden perpetua para Dibu Gómez, detenido tras ser uno de los prófugos más buscados

La Ciudad
Aeropuerto de Rosario: fuerte salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: fuerte salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años
Policiales

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y más de 15 premios en sorteos
Juegos Suramericanos

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y más de 15 premios en sorteos

La ciudad tendrá otro FARO para pensar el futuro del agro
Agenda

La ciudad tendrá otro FARO para pensar el futuro del agro

Volvieron los incendios en las islas frente al Gran Rosario
La Ciudad

Volvieron los incendios en las islas frente al Gran Rosario

La rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

La rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

La larga agonía de la producción de biodiésel
Agroindustria

La larga agonía de la producción de biodiésel

Fórmula 1: la FIA confirmó el calendario 2027, con cambios de circuitos y récord de carreras sprint
Ovación

Fórmula 1: la FIA confirmó el calendario 2027, con cambios de circuitos y récord de carreras sprint

Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema
La Ciudad

Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema

El rosarino Santino Basaldella se hizo de oro con una tabla y un remo

Por Pablo Mihal
Juegos Suramericanos

El rosarino Santino Basaldella se hizo de oro con una tabla y un remo

Cuatro de cada diez trabajadores realizan tareas sin aportes
Economía

Cuatro de cada diez trabajadores realizan tareas sin aportes

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país
Ovación

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país

Rosario, ciudad pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Rosario, ciudad pionera en castigar con dureza los crímenes viales

El tiempo en Rosario: a la espera del calor, miércoles templado y algo nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: a la espera del calor, miércoles templado y algo nublado

Condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores
Policiales

Condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

Reunión de la mesa política: Caputo prometió menor inflación y suba del salario
Política

Reunión de la mesa política: Caputo prometió menor inflación y suba del salario

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez
Ovación

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Tragedia en la costanera: López Gagliasso, condenado a 16 años de prisión
Policiales

Tragedia en la costanera: López Gagliasso, condenado a 16 años de prisión

Presupuesto nacional 2027: el gobierno proyecta una inflación del 21,1 %
Economía

Presupuesto nacional 2027: el gobierno proyecta una inflación del 21,1 %

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez operado de urgencia en Rosario
Ovación

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez operado de urgencia en Rosario

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales
Policiales

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales