La Capital | Información General | flan

Cómo hacer flan casero: receta tradicional y fácil

Uno de los postres favoritos de los argentinos es fácil de preparar en casa y lleva pocos ingredientes. Una receta infalible en esta nota

2 de septiembre 2026 · 19:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
El flan es uno de los postres favoritos de los argentinos

El flan es uno de los postres favoritos de los argentinos

El flan casero es uno de los postres más elegidos por los argentinos. Tradicional y popular, se prepara con pocos ingredientes desde tiempos inmemorables. En cada familia, suele haber alguna receta clásica para prepararlo, pero quienes nunca han preparado un flan en sus casas, pueden aprender una guía básica e infalible para sorprender a los invitados.

Si bien existen variaciones, el flan se lleva fundamentalmente tres ingredientes: huevos, leche y azúcar. Su textura suave y su sabor delicado lo han convertido en uno de los favoritos. En Argentina, se acostumbra a comerlo bañado en caramelo y acompañado con dulce de leche o crema.

>>Leer más: Cómo hacer la torta 1234, una receta clásica y fácil

Algunos secretos para hacer un gran flan casero

Paulina Cocina comparte algunos consejos para mejorar la receta de flan.

  • Ingredientes de calidad: Utilizar huevos frescos de buena calidad, leche y azúcar. La elección de ingredientes frescos y de buena calidad afectará significativamente el sabor y la textura del flan.
  • Proporciones adecuadas: Asegurarse de seguir las proporciones adecuadas de huevos, leche y azúcar. Esto garantizará que el flan tenga la consistencia y el sabor adecuados.
  • Caramelo: Preparar el caramelo correctamente es esencial para un buen flan. Asegurarse de que el caramelo esté en el punto justo de color ámbar y que no se queme.
  • Temperatura del horno: Si se va a cocinar el flan en el horno, asegurarse de seguir las indicaciones de tiempo y temperatura adecuadas. El horneado lento y suave es clave para obtener un flan suave y bien cocido.
  • Baño de agua: Cocinar el flan en un baño de agua ayuda a distribuir el calor de manera uniforme y a evitar que se cocine demasiado rápido, lo que puede resultar en una textura desigual.
  • Enfriamiento adecuado: Una vez cocido, dejar que el flan se enfríe a temperatura ambiente antes de refrigerarlo. Esto permitirá que los sabores se asienten y que la textura sea más firme.
  • Desmoldado cuidadoso: Al desmoldar el flan, asegurarse de hacerlo con cuidado para evitar que se rompa. Se puede utilizar un cuchillo para ayudar a despegarlo de los lados del molde antes de darle la vuelta.

La cocinera comparte una receta infalible para preparar flan. Esta rinde entre 4 y 5 porciones, lleva entre 20 y 25 minutos de preparación y casi 60 minutos de cocción.

Ingredientes para preparar flan casero

  • 5 huevos
  • 500 ml de leche
  • 200 g de azúcar (100 g para el flan y 100 g para el caramelo)
  • 1 cucharada de agua caliente (para el caramelo)

>>Leer más: Cómo hacer arroz con leche cremoso y fácil

Paso a paso: cómo preparar flan casero

  1. Preparar la mezcla del flan: Cascar los 5 huevos en un bol. Agregar 100g de azúcar y batir suavemente hasta romper el ligue, sin incorporar aire. Añadir 500g de leche y mezclar con un tenedor o batidor de mano hasta integrar. No espumar.
  2. Preparar el caramelo: Colocar una sartén limpia a fuego medio y agregar los 100g de azúcar. Cocinar sin remover al inicio hasta que empiece a derretirse, luego revolver con cuchara de madera hasta obtener un color marrón claro.
  3. Retirar del fuego y añadir con cuidado 1 cucharada de agua caliente, mezclando rápidamente hasta lograr una textura más fluida.
  4. Armar el molde: Verter el caramelo dentro de una flanera y mover para cubrir fondo y bordes. Si se desea un flan bien liso, colar la mezcla antes de volcarla sobre el caramelo. Si no, directamente verter la mezcla del bol a la flanera con el caramelo.
  5. Cocinar a baño maría: Colocar la flanera dentro de una fuente más grande. Verter agua caliente hasta cubrir la mitad de la altura del molde.
  6. Cubrir con papel aluminio y hornear a 160 °C durante 50–60 minutos, hasta que el flan esté firme en los bordes y ligeramente tembloroso en el centro.
  7. Enfriar y desmoldar: Retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por al menos 3–4 horas.
  8. Pasar un cuchillo por los bordes y desmoldar sobre un plato hondo para aprovechar el caramelo.
  9. Una vez que está frío, se desmolda y se come.

Noticias relacionadas
Anses confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para septiembre

Pagos de Ansés en septiembre: de cuánto será el aumento de AUH

Don Web difundió un reporte con explicaciones sobre el problema

Don Web explicó qué originó el problema en el servidor y cuándo lo solucionará

Don Web continúa trabajando para solucionar el problema

Mientras sigue caído un servidor, Don Web celebra una jornada especial sobre IA

Culpable. En octubre se conocerá sentencia contra Duane “Keffe D” Davis.

Tres décadas después, el crimen del rapero Tupac Shakur tiene un culpable

Ver comentarios

Las más leídas

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Lo último

Newells llega con la necesidad de hacer ajustes en todas las líneas

Newell's llega con la necesidad de hacer ajustes en todas las líneas

Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis

Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis

Rosario declaró al instrumento Qom nvique como patrimonio cultural y habrá un acto este viernes

Rosario declaró al instrumento Qom nvique como patrimonio cultural y habrá un acto este viernes

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

El ranking incluye propiedades con valores que parten de los u$s950.000 y superan los u$s2 millones. Vista al Paraná, grandes terrazas, amenities y hasta cuatro cocheras, entre los diferenciales del lujo inmobiliario rosarino.
Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están
Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes en Rosario
Policiales

Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes en Rosario

Escándalo en Rosario Motorsport: denuncian un posible esquema Ponzi y temen perder el dinero
La Ciudad

Escándalo en Rosario Motorsport: denuncian un posible esquema Ponzi y temen perder el dinero

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer
Policiales

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho
Policiales

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar
Policiales

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Escándalo en Rosario Motorsport: denuncian un posible esquema Ponzi y temen perder el dinero

Escándalo en Rosario Motorsport: denuncian un posible esquema Ponzi y temen perder el dinero

Ovación
Newells y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari será jugador rojinegro
Ovación

Newell's y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari será jugador rojinegro

Newells y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari será jugador rojinegro

Newell's y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari será jugador rojinegro

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones

Primera C: el clásico entre Central Córdoba y Argentino se jugará el domingo 13 en el Gabino Sosa

Primera C: el clásico entre Central Córdoba y Argentino se jugará el domingo 13 en el Gabino Sosa

Policiales
La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho
Policiales

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

La Ciudad
Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis
La Ciudad

Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis

Rosario declaró al instrumento Qom nvique como patrimonio cultural y habrá un acto este viernes

Rosario declaró al instrumento Qom nvique como patrimonio cultural y habrá un acto este viernes

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes en Rosario

Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes en Rosario

Un libro para todas las maternidades de la ciudad
La Ciudad

Un libro para todas las maternidades de la ciudad

Fentanilo contaminado: procesaron a dos exfuncionarias
Información General

Fentanilo contaminado: procesaron a dos exfuncionarias

Deudas: casi 2,5 millones de morosos debían menos de un salario mínimo
Economía

Deudas: casi 2,5 millones de morosos debían menos de un salario mínimo

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami
La Ciudad

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario
La Ciudad

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones
Ovación

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones

El tiempo en Rosario: modo primavera en un miércoles con 24° de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: modo primavera en un miércoles con 24° de máxima

Docentes de la UNR se suman al paro nacional de 24 horas de este miércoles
La Ciudad

Docentes de la UNR se suman al paro nacional de 24 horas de este miércoles

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square
Información General

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses
Policiales

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

Reino Unido no cede: Las Malvinas seguirán siendo británicas
Política

Reino Unido no cede: "Las Malvinas seguirán siendo británicas"

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable
Ovación

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable

Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró lealtad a la Constitución
El Mundo

Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró lealtad a la Constitución

Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia
Información General

Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia

Tres décadas después, el crimen del rapero Tupac Shakur tiene un culpable
Información General

Tres décadas después, el crimen del rapero Tupac Shakur tiene un culpable

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos en la zona noroeste de Rosario
Policiales

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos en la zona noroeste de Rosario

Un patrullero aceleró, perdió el control y terminó adentro de un hospital santafesino
La Región

Un patrullero aceleró, perdió el control y terminó adentro de un hospital santafesino

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados
Tecnología

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles
La Ciudad

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles