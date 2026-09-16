Cómo saber qué medicamentos reconoce Pami

La obra social de los jubilados ofrece información en línea sobre los medicamentos cubiertos, lo que permite a los afiliados agilizar los procesos

Para los jubilados, es importante saber si Pami cubre los medicamentos que se necesitan . Para facilitar esta consulta, la obra social ofrece una manera simple y organizada de acceder al listado de medicamentos que efectivamente reconoce , así como aclara el valor de los mismos en un mismo documento. El medio para realizar esta consulta es su portal web.

El procedimiento es sencillo y se puede realizar desde cualquier celular o computadora con acceso a internet . Es importante que los datos siempre sean obtenidos de la cuenta oficial de Pami para asegurar una información real y actualizada. Desde el Portal de Datos Abiertos de Pami y la página oficial se puede conocer toda la información acerca de los medicamentos.

Más información acerca de la cobertura del Programa de Medicamentos de Pami

Si el medicamento necesario se encuentra en la lista anterior, la información sobre cuál será la cobertura que Pami efectuará sobre el mismo será visible en el mismo documento. Si el medicamento no se encuentra en la lista, es posible comunicarse con Pami para saber los motivos o pedir la consideración del reconocimiento del mismo. Todas las consultas se pueden realizar por múltiples canales de comunicación detallados en la página web.

Para dudas más generales, en su página oficial, al ingresar en https://www.pami.org.ar/medicamentos , Pami ofrece información acerca de la cobertura del Programa de Medicamentos. El Programa incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes en la población y de todos los tratamientos especiales que requieren atención sostenida. Allí se detalla el porcentaje de cobertura.