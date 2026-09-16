La larga agonía de la producción de biodiésel

En 2010, primer año de corte obligatorio, el volumen producido fue de un millón de toneladas. Una década y media después es un 37% menor. El sector recorrió un camino inverso al del bioetanol y está desacoplado de lo que pasa en el mundo. Un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario analiza el presente de la actividad

La producción argentina de biodiesel no repunta . Muy lejos de sus mejores momentos, alcanzó 621.000 toneladas entre enero y julio de este año. La cifra representa un crecimiento interanual de 12% pero también es la tercera más baja en 17 años. Este estancamiento contrasta con lo que ocurre a nivel mundial y también con el crecimiento que experimentó el bioetanol.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario recordó que en 2010, primer año de vigencia oficial que preveía la ley 26.093 para el corte obligatorio, la producción de biodiesel había alcanzado casi el millón de toneladas. Una década y media después, inclusive con una tasa de corte obligatoria más elevada, la producción es un 37% menor, decreciendo a una razón del 3% promedio anual.

Santa Fe vuelve a explicar el grueso de la producción de biodiésel, pero cada vez en menor proporción. En lo que va de 2026 representó el 56% de la producción nacional, 15 puntos menos que el promedio de la última década y el segundo registro más bajo desde la vigencia de la ley. Le siguen la provincia de Buenos Aires, con el volumen elaborado más bajo en cuatro años, y la provincia de La Pampa, con la producción más alta en siete. Luego, completan la lista las provincias de Entre Ríos y San Luis ambas con máximos productivos, desde el 2019 para la primera y desde el 2020 para la segunda.

El trabajo realizado por Matías Contardi, Bruno Ferrari, Emilce Terré y Julio Calzada, subrayó el camino inverso que recorrió, en el mismo período, el bioetanol. Su producción encadena siete años consecutivos de incremento, cuando se compara el acumulado hasta julio. De la mano del creciente uso de maíz como insumo principal y una extraordinaria cosecha 2025/26, el cereal representó el 65% de la materia prima utilizada en la elaboración, rompiendo un récord de toneladas procesadas de maíz para la elaboración de energía en Argentina.

Desde la provincia de Córdoba se explica el 50% de la producción nacional de bioetanol en lo que va del año, todo elaborado a base de maíz. Mientras tanto, desde Tucumán, donde el insumo exclusivo es la caña de azúcar, se explica el 20% de la producción nacional. El 30% restante se divide entre las provincias de Jujuy, Salta, San Luis y Santa Fe; en las dos primeras la elaboración es a partir de caña de azúcar y en las dos últimas se utiliza maíz como insumo

La industria de biocombustibles

Hoy la industria de biocombustibles está amparada bajo el marco normativo de la ley 27.640 y sus respectivas resoluciones. La tasa de corte obligatoria actual para bioetanol con nafta es del 12% (pudiendo llegar voluntariamente al 15%) y para biodiesel con diesel oil es del 7,5%.

Dentro del universo del bioetanol, prácticamente el 100% de las ventas de 2026 al mercado interno son explicadas por los cupos asignados por la Secretaría de Energía. Esta misma proporción se repitió en la última década. Según el Indec, no se registraron exportaciones de bioetanol en lo que va del año. La evolución de la producción y consumo de bioetanol está explicado por la dinámica de la demanda de movilidad en Argentina y por la evolución de la tasa de corte.

En cambio, en el caso del biodiesel, el consumo es traccionado por dos grandes categorías: las ventas internas y las exportaciones. De las ventas internas, en promedio, el 98,6% es explicado por el abastecimiento del corte obligatorio y hoy es el principal driver de demanda para la industria en Argentina.

La otra gran pata de la demanda de biodiesel argentino es la exportación, que viene en franco descenso durante los últimos años. Entre enero y julio del 2026 se embarcaron hacia el resto del mundo solo 89.000 toneladas de biodiésel, apenas por debajo del año pasado a esta altura y el menor registro desde que se comenzó a producir biodiésel en Argentina.

España y Países Bajos fueron los únicos dos destinos reportados por el Indec. Durante 2018, a esta altura del año, se habían embarcado más de un millón de toneladas de biodiésel hacia el resto del mundo, explicando el 62% de la absorción de la producción argentina. Hoy las exportaciones solo traccionan el 15% del consumo del biocombustible.

Un mundo esquivo

Los economistas de la Bolsa recordaron que, hasta 2017, Estados Unidos fue el principal mercado del biodiesel argentino, llegando a absorber casi un millón de toneladas hacia julio de aquel año. Sin embargo, luego de la acusación de dumping hacia la industria de biocombustibles argentina de parte de la coalición de productores de biodiesel norteamericana, y la imposición de aranceles a la importación, el mercado del norte desapareció.

Desde entonces Europa se erigió como principal destino, pero cada año la intensidad de la demanda proveniente del Viejo Continente viene en detrimento. En parte, por el avance de otros oferentes, así como por la tendencia creciente de producción de biodiésel en la región, principalmente a base de colza.

El mercado global

Mientras tanto, en el resto del mundo, la producción de biodiésel no para de escalar. Entre metas de reducción de huella de carbono, programas de seguridad energética o fines de promoción industrial, la regulación y promoción a la elaboración de biocombustibles estuvo impulsando la oferta todos estos años. Según Oil World, la producción global de biodiésel alcanzaría las 69,5 millones de toneladas en 2026, récord histórico y coronando una clara tendencia alcista en la última década y media, donde se mantuvo un ritmo de crecimiento promedio anual del 8%.

Entre Estados Unidos, Brasil e Indonesia se explicaría el 60% de la producción global en 2026. Para los dos primeros, el insumo estrella es el aceite de soja y en el último, el aceite de palma. Las tres naciones están caracterizadas por su perfil productivo superavitario en el sector agrícola y por colocar su excedente en el resto del mundo. El país asiático mantuvo un programa de crecimiento constante en su tasa de corte obligatorio, que durante julio de este año alcanzó ya el 50%. En Brasil cuentan con un esquema creciente de corte obligatorio, que prevé alcanzar el 20% hacia el 2030, encontrándose actualmente en la transición hacia el 16%. Mientras que, en Estados Unidos, el Programa de Combustibles Renovables (RFS) prevé incrementar en 77% el uso de aceite de soja para la elaboración de biocombustibles en 2026 respecto a 2025 y en un 6% en 2027 respecto a 2026.

Sumando a la Unión Europea al grupo de los tres grandes, se llegaría a explicar el 81% de la producción global de biodiesel este año. Individualmente, ninguno de los países del viejo continente maneja magnitudes similares a la de los tres más importantes. Alemania, que es el más relevante, aporta 3,8 millones de toneladas, pero el bloque en su conjunto elabora casi 16 millones de toneladas de biodiésel.

El crushing

El aceite de soja y el de palma son los insumos más utilizados para la producción de biodiesel, que explicarían para este año el 60% de la producción global. El tercer insumo más importante es la colza/canola (principalmente en la Unión Europea), le sigue el aceite de cocina usado y la grasa bovina, completando el top 5 global.

Según Oil World, este año se procesarían casi 17 millones de toneladas de aceite de soja solo para la elaboración de biocombustibles alrededor de todo el mundo, lo que equivale aproximadamente a procesar 89 millones de toneladas de soja (teniendo en cuenta un ratio de extracción global del 19%). Con las proyecciones actuales, en Estados Unidos y Brasil el crush necesario para abastecer la demanda anual de biodiésel debería superar las 30 millones de toneladas, mientras que en Argentina alcanzaría las 5 millones.

En ambos países, el procesamiento de soja, explicado por la demanda para elaboración de biocombustibles, creció a un ritmo promedio anual del 8,5% en los últimos quince años. Es el equivalente a incrementar el crush anual en 1,5 millones de toneladas todos los años, ininterrumpidamente, durante década y media.