La Capital | Policiales | Femicidio

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron la versión del acusado

Así lo reveló la autopsia sobre el cuerpo de la joven de 26 años asesinada este domingo. Carlos, su pareja y principal sospechoso, quedó detenido en prisión preventiva

16 de septiembre 2026 · 18:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
Camila Vecchiarello víctima de femicidio en San Juan. Hoy revelaron que la joven estaba embarazada

Camila Vecchiarello víctima de femicidio en San Juan. Hoy revelaron que la joven estaba embarazada

La Fiscalía de San Juan confirmó que la joven rosarina aspirante a gendarme Camila Vecchiarello estaba embarazada cuando fue atacada el domingo en la casa en San Juan que compartía con Carlos Riveros, su pareja y único imputado por el femicidio. El principal sospechoso del crimen declaró ante la justicia y dijo que la joven se autolesionó, pero la investigación rápidamente desestimó esa versión.

Camila Vecchiarello estaba embarazada mientras fue atacada en su casa de Barreal, departamento de Calingasta en el extremo suroeste de San Juan. Mientras intentan determinar el avance del embarazo, la fiscalía llevó a audiencia imputativa a Carlos Rivero, de 25 años, por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, es decir, femicidio. Por esta calificación, el Código Penal argentino, la cual prevé como única sanción la pena de prisión perpetua, implicando un mínimo de 35 años de cárcel efectiva en caso de ser hallado culpable.

Rivero declaró ante el juez y dijo que la joven se había autolesionado hasta provocarse la muerte, sin embargo, la fiscalía expuso pruebas que echaron por tierra esta versión. Un mensaje enviado por el hombre fue la clave para contradecir su declaración. El juez dispuso un año de prisión preventiva.

Detalles del ataque

La fiscalía puso a consideración del juez los detalles reconstruidos por los peritos de Criminalística e investigadores. Además, aportó que el informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Camila señaló que la joven de 26 años murió a causa de una grave hemorragia provocada por al menos nueve heridas cortopunzantes, concentradas en ambos lados del cuello y el rostro. También detallaron signos de resistencia al ataque por marcas en sus manos.

>> Leer más: Quién era Camila, la rosarina asesinada en San Juan: el sueño de ser gendarme, su vocación de servicio y el pedido de justicia

En el lugar del crimen se encontraron dos cuchillos con restos de sangre. También había una carta de puño y letra de Riveros en el que pedía disculpas, tanto a su familia como a la de Camila, y que anunciaba que iba a suicidarse.

Por otro lado, los peritos cibernéticos estudian los celulares encontrados en la casa. Un punto clave ya que la familia Vecchiarello apunta directamente contra la manipulación por parte del hombre sobre el móvil de la joven rosarina.

La declaración del imputado

Carlos Rivero enfrentó a la justicia por el crimen de Camila Vecchiarello y en su declaración sostuvo que la propia joven se autolesionó hasta quitarse la vida. "Ella sola se agarró y se metió el cuchillo”, afirmó el hombre.

Según la versión de Riveros, una vez herida Camilia habría corrido por un pasillo y se habría caído. Allí se provocó otra herida en su cuerpo. Además, negó la utilización de dos cuchillos y que la tarde previa de la muerte, Carlos había planteado una separación de la pareja: “Yo le dije que yo me iba a ir a mi provincia, porque era mucho gasto que yo estuviera ahí”. Riveros había sido desestimado para sumarse a la Gendarmería, mientras que Vecchiarello estaba a punto de recibirse de gendarme.

Esa separación habría sacado de sus cabales a Vecchiarello, según el hombre, y comenzó a romper objetos de la casa durante la tarde. Por la noche, Carlos reiteró su deseo y ella habría respondido: “Si vos te vas, yo me mato”.

>> Leer más: Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: "Lo que pasó es muy inhumano"

En su relato, Riveros manifestó que estaba cocinando cuando Camilia comenzó a auto agredirse y cuando vio a la joven herida intentó sin éxito auxiliarla. "Yo no sabía qué hacer, no sabía qué informar, no sabía decir nada", declaró.

Después de la muerte de Camilia, Riveros contó que intentó lastimarse con otro cuchillo con mango verde: “Lo único que pensé es irme con ella, por la culpa de no poder hacer nada”. Por otro lado, negó saber que Vecchiarello estaba embarazada y sostuvo que nunca fue agresivo.

Fiscalía lo desmiente

La Fiscalía planteó una hipótesis totalmente distinta y logró que Riveros sea imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Para el fiscal, Adolfo Diaz, las únicas autolesiones que están en el caso son las que Rivero se habría hecho, consideradas leves por profesionales que intervinieron en el caso. Para Díaz, las heridas fueron para intentar instalar un escenario diferente al verdadero.

En otro orden, la investigación reconstruyó las últimas horas de Camila. Entre el sábado por la noche y el domingo por la mañana, Camila y Carlos ingresaron al departamento, momentos más tarde los vecinos advirtieron gritos provenientes del lugar.

>> Leer más: Encontraron asesinada a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

La autopsia determinó que el femicidio fue cerca de la 1.30 del domingo y el fiscal aportó que Riveros pasó 12 horas junto al cuerpo de su esposa hasta que fue descubierto. La justicia de San Juan dispuso un año de prisión preventiva para Riveros.

El mensaje que complica a Riveros

La muerte de la joven rosarina se dio en la madrugada del domingo, pero Riveros mantuvo contacto con allegados durante las horas posteriores. Cerca de las 11.30 le escribió a una exnovia en el que le declaraba su amor y pedía disculpas.

"Esta vez no pude, mujer, me ganó la depresión, me ganó todo, no pude y a mi familia dile que la amo con toda mi alma”, escribió Riveros en el mensaje, de acuerdo con lo expuesto durante la investigación. En otro tramo, Riveros pidió por su familia: "No me puedo despedir de ellos porque me parte el alma lo que voy a hacer, dile por favor que los amo un montón a toda mi familia. Haceme ese favor, lo siento de verdad por todo, no puedo más, no soy tan fuerte, mujer”.

Este mensaje, para la fiscalía es parte fundamental de la investigación y una prueba de la responsabilidad de Carlos Riveros.

Noticias relacionadas
pity alvarez falto a la audiencia porque no queria salir de la habitacion

Pity Álvarez faltó a la audiencia porque "no quería salir de la habitación"

Allanamientos en barrio Ludueña tras las amenazas a testigos que declararon en el juicio contra Peco Almada, condenado como gerente de una banda narco.

Condenan a Peco Almada, el "gerente" de una banda criminal que fue a juicio

Piden prisión perpetua para Dibu Gómez, detenido tras ser uno de los prófugos más buscados.

Piden perpetua para Dibu Gómez, que era uno de los prófugos más buscados

Tragedia en la costanera sucedió el 21 de enero de 2025. En el fallo conocido ayer, el conductor del auto fue condenado a 16 años de prisión

Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir

Ver comentarios

Las más leídas

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: Es inhumano

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: "Es inhumano"

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

Lo último

Santilli acelera la ronda de negociaciones con los gobernadores

Santilli acelera la ronda de negociaciones con los gobernadores

Milei defendió su ofensiva por Malvinas y negó una estrategia electoral

Milei defendió su ofensiva por Malvinas y negó una estrategia electoral

El motor emprendedor tiene cita en Rosario: vuelve Experiencia Endeavor edición 2026

El motor emprendedor tiene cita en Rosario: vuelve Experiencia Endeavor edición 2026

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Así lo reveló la autopsia sobre el cuerpo de la joven de 26 años asesinada este domingo. Su novio quedó detenido en prisión preventiva
Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado
Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Investigan si Facundo Moyano rompió la perimetral y se encontró con su pareja rosarina
Información General

Investigan si Facundo Moyano rompió la perimetral y se encontró con su pareja rosarina

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el presupuesto 2027: cuáles son
La Región

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el presupuesto 2027: cuáles son

Condenan a Peco Almada, el gerente de una banda criminal que fue a juicio
Policiales

Condenan a Peco Almada, el "gerente" de una banda criminal que fue a juicio

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego
Política

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: Es inhumano

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: "Es inhumano"

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

Desliz opositor: denunció desvío en Iapos pero era una reasignación de partidas

Desliz opositor: denunció desvío en Iapos pero era una reasignación de partidas

Ovación
Juegos Suramericanos: ganó la medalla de oro pero asegura que necesita tres trabajos para poder competir
Ovación

Juegos Suramericanos: ganó la medalla de oro pero asegura que necesita tres trabajos para poder competir

Juegos Suramericanos: ganó la medalla de oro pero asegura que necesita tres trabajos para poder competir

Juegos Suramericanos: ganó la medalla de oro pero asegura que necesita tres trabajos para poder competir

La reserva de Central volvió a la senda del triunfo y es escolta de River

La reserva de Central volvió a la senda del triunfo y es escolta de River

Al final, Newells no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense el domingo

Al final, Newell's no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense el domingo

Policiales
Pity Álvarez faltó a la audiencia porque no quería salir de la habitación
Policiales

Pity Álvarez faltó a la audiencia porque "no quería salir de la habitación"

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Condenan a Peco Almada, el gerente de una banda criminal que fue a juicio

Condenan a Peco Almada, el "gerente" de una banda criminal que fue a juicio

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego

La Ciudad
Alumnos de escuela técnica reparan y reciclan notebooks y PC sin cobrar mano de obra

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de escuela técnica reparan y reciclan notebooks y PC sin cobrar mano de obra

Rosario conmemora el Día Mundial del Alzheimer con actividades en Calle Recreativa

Rosario conmemora el Día Mundial del Alzheimer con actividades en Calle Recreativa

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi

Los gremios pusieron cifra al salario mínimo para cubrir necesidades: $3,1 millones
Economía

Los gremios pusieron cifra al salario mínimo para cubrir necesidades: $3,1 millones

Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir
Policiales

Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir

Universidades públicas cuestionan el presupuesto de Nación para el sector
Información general

Universidades públicas cuestionan el presupuesto de Nación para el sector

Desliz opositor: denunció desvío en Iapos pero era una reasignación de partidas
Política

Desliz opositor: denunció desvío en Iapos pero era una reasignación de partidas

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi
La Ciudad

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi

El gobierno de Santa Fe cerró el primer semestre con superávit económico
Economía

El gobierno de Santa Fe cerró el primer semestre con superávit económico

Marcos Peyrano sobre la hidrovía: Santa Fe debería ser como Dubai
Economía

Marcos Peyrano sobre la hidrovía: "Santa Fe debería ser como Dubai"

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años
Policiales

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y premios en sorteos
Juegos Suramericanos

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y premios en sorteos

La ciudad tendrá otro FARO para pensar el futuro del agro
Agenda

La ciudad tendrá otro FARO para pensar el futuro del agro

Volvieron los incendios en las islas frente al Gran Rosario
La Ciudad

Volvieron los incendios en las islas frente al Gran Rosario

La rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

La rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

La larga agonía de la producción de biodiésel
Agroindustria

La larga agonía de la producción de biodiésel

F1: confirman el calendario 2027, con cambios de circuitos y récord de sprint
Ovación

F1: confirman el calendario 2027, con cambios de circuitos y récord de sprint

Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema
La Ciudad

Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema

El rosarino Santino Basaldella se hizo de oro con una tabla y un remo

Por Pablo Mihal
Juegos Suramericanos

El rosarino Santino Basaldella se hizo de oro con una tabla y un remo

Cuatro de cada diez trabajadores realizan tareas sin aportes
Economía

Cuatro de cada diez trabajadores realizan tareas sin aportes

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país
Ovación

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país

Rosario, ciudad pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Rosario, ciudad pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores
Policiales

Condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores