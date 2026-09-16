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Marcos Peyrano sobre la hidrovía: "Santa Fe debería ser como Dubai"

El dirigente de LLA sostuvo que hay que bajar costos para que la provincia tomé el mismo sendero de crecimiento que la Argentina

16 de septiembre 2026 · 13:27hs
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Marcos Peyrano: Las obras de infraestructura deben ser ejecutadas por el sector privado

Marcos Peyrano: "Las obras de infraestructura deben ser ejecutadas por el sector privado, sin costo para los pagadores de impuestos y sin corrupción"

El sector privado comenzó a operar la hidrovía, una concesión que destraba uno de los principales reclamos del sector productivo argentino. "Es el puntapié inicial para el desarrollo de las vías navegables de todo el país. Por eso decimos que Santa Fe debe seguir el camino nacional, bajar costos. Esta provincia, si se la potencia, debería ser como Dubai", sostuvo el apoderado de La Libertad Avanza en Santa Fe, Marcos Peyrano.

Peyrano recordó la posición que siempre tuvo el presidente Milei. "Las obras de infraestructura deben ser ejecutadas por el sector privado, sin costo para los pagadores de impuestos y sin corrupción".

El concesionario inició la gestión privada de la Vía Navegable Troncal. Esto implica una serie de beneficios para la logística del país. Se dispone automáticamente una rebaja de la tarifa del 13,5% en el peaje de la Vía Navegable Troncal, que pasa de 4 dólares con 30 centavos a 3 dólares con 80.

Modernización de infraestructura

Además, se establece la modernización de la infraestructura: se sumarían distintas novedades tecnológicas, como cámaras, radares y un sistema digital de seguimiento de caudales y mareas, aportando información esencial para una navegación cada vez más eficiente y segura.

>> Leer más: El Gobierno de Santa Fe definió quién ocupará su silla en el Consejo de Control de la Hidrovía

Durante los primeros meses se llevarán adelante los estudios técnicos y ambientales requeridos para dar paso a la profundización de los ríos de la Plata y Paraná, así como la incorporación de Entre Ríos a la Vía Navegable Troncal. Esto va a permitir que los buques de gran porte puedan circular con mayor carga, y aumentar las exportaciones de los productores argentinos al mundo.

Seguimiento de usuarios

Tanto los usuarios privados como las provincias tendrán un espacio institucional de seguimiento del contrato de concesión, el Consejo de Control de la Vía Navegable.

>> Leer más: Cumbre en Rosario sobre el desarrollo en la hidrovía

Este ámbito de participación permitirá mejorar la transparencia, fortalecer el intercambio de información entre autoridades, identificar tempranamente problemas operativos e incorporar conocimiento técnico.

"Hay que alinear a la provincia con el gobierno nacional, tenemos toda la riqueza que salen de los puertos para lograrlo. Hay que premiar al que produce, no castigarlo con impuestos para sostener un Estado ineficiente", concluyó Marcos Peyrano.

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