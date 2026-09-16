La inflación mayorista se aceleró y subió 2,1% en agosto

El informe del organismo estadístico resalta que la inflación mayorista es como consecuencia del incremento de 2,1% en los “productos nacionales” y de 2,9% en los “productos importados”.

La inflación mayorista de agosto se aceleró y subió 2,1%. De esta forma se registró una variación interanual del 29,8% , según publicó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El informe del organismo estadístico resalta que la suba es como consecuencia del incremento de 2,1% en los “productos nacionales” y de 2,9% en los “productos importados”.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el Indice de Precios Internos al Por Mayor (Ipim) fueron “Petróleo crudo y gas”, con 0,71 puntos porcentuales (p.p.), “Productos agropecuarios” (0,25 p.p), “Alimentos y bebidas” (0,17 p.p), “Productos refinados del petróleo” (0,14 p.p) y “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,10 p.p.).

De esta manera, el índice de precios volvió a registrar un alza en su indicador, marcando el nivel más alto desde mayo de este año (2,5%). En el acumulado del año, desde enero hasta agosto, el Ipim registró un alza de 19,1% contra el mismo período de 2025.

La inflación mayorista venía en un sendero bajista desde abril de este año, cuando registró un alza de 5,2%, para ceder en mayo (2,5%), junio (1,1%) y julio (0,8%) que fue celebrada por el Gobierno por haber arrancado con cero.

Por encima del IPC

Comparado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Ipim se ubicó por encima de la inflación minorista: quedó 0,4 puntos porcentuales (p. p.) por encima del IPC de agosto (1,7%).

#DatoINDEC

Los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto de 2026 respecto del mes previo y 29,8% interanual. En los primeros ocho meses del año acumularon un alza de 19,1% https://t.co/pp3e93SuSL pic.twitter.com/LjFQTIqOoY — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 16, 2026

Como es recurrente, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo un posteo en sus redes donde detalló cuáles fueron los principales factores que potenciaron la aceleración del IPIM en agosto. El titular del Palacio de Hacienda posteó: “El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación mensual de 2,1% en agosto. Esta evolución incluyó una suba mensual de 2,1% en los productos nacionales y 2,9% en los productos importados".

Además, el ministro explicó que los productos primarios registraron un incremento de 4,6%, explicado fundamentalmente por la suba de 8% en petróleo crudo y gas y agregó: "De esta manera, la incidencia en el mes de la suba en productos primarios fue de 0,98 p.p., de los cuales 0,71 p.p. correspondieron a petróleo y gas. Los precios de los productos manufacturados subieron 1,3%, en lo que fue el menor incremento para esta categoría para un mes de agosto desde 2016”.