Un ex-Central será convocado por primera vez a la selección de su país para la próxima fecha Fifa

Sus muy buenas actuaciones en su nuevo club lo pusieron bajo la lupa del entrenador argentino Gustavo Alfaro

El ex-Central Enzo Giménez pasa por un muy buen momento futbolístico en Querétaro y eso le valdría una convocatoria a la selección de Paraguay.

El Mundial 2026 ya es historia y las selecciones de todo el mundo se aprestan a afrontar la primera fecha Fifa posterior a la Copa del Mundo, que se abrirá el 21 de septiembre y se cerrará el 6 de octubre. Argentina, por ejemplo, jugará tres partidos en ese lapso.

Una de las selecciones sudamericanas que iniciará una nueva etapa tras su paso por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá es Paraguay. El equipo guaraní jugará dos partidos, el domingo 27 de septiembre ante Bolivia en Washington y el sábado 3 de octubre ante Colombia en Nueva Jersey.

Comandada por el entrenador argentino Gustavo Alfaro, quien renovó su contrato con la Asociación Paraguaya de Fútbol, el equipo guaraní iniciará así su camino hacia el Mundial de 2023 con la expectativa de mejorar su campaña de este año.

Enzo Giménez, en la lista de Paraguay

Alfaro ya dio una lista previa de la que luego saldrán los jugadores paraguayos convocados para estos dos partidos. Y en esa lista figura un futbolista conocido en Rosario: se trata de Enzo Giménez, quien tuvo un buen paso por Central y fue transferido al Querétaro de México en el último mercado de pases.

Hasta ahora, Giménez nunca jugó en la selección guaraní y en caso de que Alfaro lo llame sería la primera vez que esté en una convocatoria.

Giménez llegó a Central a mediados de 2025 y en un año participó en 51 partidos, con tres goles y tres asistencias. Desde que llegó a Querétaro se convirtió en titular del equipo mexicano y tuvo muy buenas producciones, lo que lo puso bajo la lupa de Alfaro.