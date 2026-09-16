Al final, Newell's no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense

Después de varias idas y vueltas, el club de Vicente López decidió que el encuentro en Vicente López no cuente con parcialidad visitante

La parcialidad de Newell's hace más de tres años que no puede ir de visitante por torneos locales.

Finalmente, a pesar de las tratativas que llevó adelante la directiva de Newell's y de que la posibilidad era concreta, luego de esas negociaciones, la entidad rojinegra no podrá llevar hinchas en condición de visitante el partido de este domingo, a las 17, ante Platense, en Vicente López , por la 10ª fecha del torneo Clausura.

De esta manera, el club del Parque se seguirá quedando con las ganas de acompañar al equipo por certámenes locales, algo que asoma cada vez más lejano. Vale recordar que la última ocasión se dio frente a Talleres en Córdoba, el 28 de febrero de 2022.

En un principio, parecía que había coincidencias en relación a poder contar con las dos parcialidades, pero con el correr de las horas, se fue complicando esa tratativa y se terminó de caer del todo.

Pese a los guiños previos

En estos días se supo que ya había una aprobación de la Aprevide, e incluso se llego a hablar de un acuerdo en relación a 4 mil entradas a 80 mil pesos, pero eso no llegó a buen destino.

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Los inconvenientes que hubo tras el cotejo de Platense con Fluminense, por la Copa Libertadores, con invasión al campo y cruce de hinchas, jugaron en contra de las chances de contar con las dos parcialidades.

Así, la Lepra se quedará otra vez sin poder apoyar a su equipo en condición de visitante.