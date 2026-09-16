Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema

El martes pasado, el espacio municipal en el parque a la Bandera, recibió a especialistas, activistas y público interesado en esta problemática

La Tecnoteca (Estévez Boero 740) abrió sus puertas al conversatorio 'Estrategias ante las violencias digitales. De la Ley Olimpia a la Ley Ema. Desafíos para la comunidad'.

La violencia digital y el impacto en las redes sociales fue el tema convocante de un encuentro que el lunes pasado tuvo lugar en el espacio municipal Tecnoteca (Estévez Boero 740). El dispositivo abrió sus puertas al conversatorio organizado por la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos. El encuentro convocó a especialistas, activistas y a la ciudadanía para profundizar sobre la prevención y sanción de las violencias digitales por motivos de género.

El panel contó con figuras clave del activismo y la legislación a nivel regional e internacional. Entre ellas, destacó la presencia virtual de Olimpia Coral Melo, activista mexicana e impulsora de la Ley Olimpia —que sentó un precedente histórico en América Latina al tipificar la difusión no consentida de material íntimo—; Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk y referente detrás de la reciente Ley Ema en la provincia de Santa Fe, marco legal enfocado en el abordaje integral y la prevención de la violencia digital en los ámbitos educativos, y Florencia Villegas, representante argentina de la colectiva regional Defensoras Latam.

La llamada Ley Olimpia que incorpora la violencia digital a la ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres.

Las tecnologías digitales transformaron profundamente la comunicación y la vida pública, pero también dieron lugar a nuevas formas de violencia que afectan especialmente a mujeres, adolescentes y jóvenes, con consecuencias concretas en distintos ámbitos de su vida. La Ley Olimpia en México y la reciente Ley Ema en Santa Fe marcan avances clave en el reconocimiento y abordaje de estas violencias.

La convocatoria reunió a autoridades municipales y provinciales, legisladores, docentes, estudiantes, activistas de derechos humanos y digitales, consolidando a Rosario como un nodo de debate urgente: cómo habitar el espacio virtual sin vulnerar derechos fundamentales ni tolerar la impunidad digital.

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De la experiencia individual a la respuesta colectiva

A lo largo de la jornada, el debate giró en torno al puente necesario entre las experiencias de las víctimas, las luchas personales y familiares y la creación de marcos normativos efectivos. La confluencia entre la trayectoria internacional de la Ley Olimpia y el reciente logro legislativo de la Ley Ema permitió analizar no sólo la faz punitiva, sino principalmente la necesidad urgente de alfabetización digital, contención comunitaria y protocolos de actuación temprana en las escuelas y espacios formativos.

Santa Fe aprobó la primera ley del país contra la violencia digital en escuelas Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Las historias de Olimpia Coral Melo y Ema Bondaruk muestran cómo vivencias personales de violencia digital se transformaron en un motor de articulación social e institucional. A partir de la vulneración de derechos en entornos virtuales, familiares y activistas impulsaron una agenda que visibilizó esta problemática —que afecta principalmente a mujeres y jóvenes— y exigió herramientas estatales específicas de intervención y acompañamiento.

Frente a estas demandas, la legislación avanzó de manera concreta: la Ley Olimpia sentó un precedente al tipificar penalmente la difusión no consentida de material íntimo, mientras que la Ley Ema promueve la prevención, la capacitación obligatoria y la aplicación de protocolos tempranos en las escuelas. Así, el trabajo conjunto entre la sociedad civil y el Estado consolida políticas públicas enfocadas en garantizar entornos digitales seguros y proteger integralmente a la ciudadanía.