Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

La nueva casaca del Canalla se pone a la venta antes del partido con Argentinos Juniors y fue bautizada en homenaje a una clásica bandera

En el marco del festejo del centenario del Gigante de Arroyito, Central anunció este martes el lanzamiento de La Calesita, la tercera camiseta oficial del equipo . El club dio a conocer el diseño mediante videos y fotos publicados en redes sociales, donde confirmó el inicio de la venta en sus tiendas oficiales.

El nuevo modelo de Le Coq Sportif lleva el nombre de una bandera histórica del Canalla y en la parte frontal tiene líneas dibujadas con el estilo de las clásicas butacas de las plateas. Entre los detalles más llamativos se destaca el uso del azul petróleo como color principal de la casaca .

A la hora del estreno oficial, la Academia armó un video con distintas imágenes del estadio y la hinchada, incluidas algunas del último clásico rosarino . La presentación a través de internet se llevó a cabo en vísperas del partido con Argentinos Juniors , líder del grupo B del Torneo Clausura 2026.

Según fuentes oficiales, la nueva camiseta de Central cuesta 119.900 pesos . El conjunto completo se puede conseguir a cambio de $ 200.000 si se suma el precio del pantalón corto.

Presentamos , la tercera equipación de Rosario Central

La nueva camiseta toma su nombre de la histórica bandera que flamea en las tribunas del Gigante de Arroyito.

El diseño juega con la perspectiva: las butacas del estadio generando un punto de fuga que… pic.twitter.com/eSCwVd8jOx — Rosario Central (@RosarioCentral) September 15, 2026

El club confirmó que las prendas están disponibles desde este miércoles en las tiendas oficiales. El plan de comercialización se extiende a las principales casas de ropa deportiva del país.

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Rumbo a la recta final de la temporada, la tercera casaca auriazul fue bautizada como "La piel del Gigante". Así se convirtió en un nuevo homenaje al estadio centenario y a la hinchada.

Cien años de historia del Gigante de Arroyito. Una pasión que se lleva en la piel. El Gigante, la hinchada y los colores que nos hacen ser Rosario Central.

Hoy, esa historia se convierte en camiseta.



Venta a partir del miércoles 16/09 en todas nuestras tiendas pic.twitter.com/8GiHKnjThh — Rosario Central (@RosarioCentral) September 15, 2026

A la hora de la producción de fotos, el capitán Ángel Di María fue uno de los primeros jugadores que se probó la ropa. Lo mismo hicieron Marco Ruben, el máximo goleador auriazul de la historia profesional, Ignacio Ovando y Alan Rodríguez.