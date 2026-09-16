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Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego sin aval del Congreso

Integrantes de la Infantería de Marina estadounidense realizan ejercicios junto a efectivos de la Armada Argentina en Ushuaia. Las maniobras coinciden con los planes del gobierno de Milei para reforzar la presencia militar en el Atlántico Sur

16 de septiembre 2026 · 14:54hs
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Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego sin aval del Congreso

La relación entre las administraciones de Donald Trump y Javier Milei volvió al centro de la polémica por la realización de ejercicios militares conjuntos entre marines estadounidenses y efectivos de la Armada Argentina en Tierra del Fuego.

Las maniobras que ambos países desarrollan en la Patagonia comenzaron a circular en redes sociales y se viralizaron rápidamente. Ocurren poco después del anuncio del gobierno nacional de reforzar la presencia militar argentina en el Atlántico Sur.

La Armada Argentina confirmó que ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos entrenan en Ushuaia junto al Batallón de Infantería de Marina N°4 (BIM 4). Si bien ya se habían difundido imágenes del operativo, la confirmación oficial del despliegue se publicó este martes en la Gaceta Marinera, el medio institucional de la fuerza.

Qué dice la Armada

Según la propia institución, la presencia de la comitiva norteamericana responde a un intercambio de expertos que se realiza en el lugar desde 2017, sobre la base de acuerdos previos entre las conducciones navales de ambos países.

Se agregó, además, que el ejercicio se lleva a cabo "desde el martes 8 de septiembre y se extenderá hasta el martes 22, para compartir experiencias y técnicas en forma teórica y práctica": técnicas de baja montaña y frío extremo, con procedimientos tales como el uso de crampones, raquetas, cordadas, esquí alpino y maniobras de autodetención. Hay adiestramientos relacionados con técnicas de supervivencia y movilidad en este ambiente geográficos.

El entrenamiento coincide con los planes del gobierno para reforzar el despliegue armado en el Atlántico Sur y reactivar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia. En ese marco, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, recorrieron la semana pasada el predio asignado para la obra.

Las críticas y el rol del Congreso

La presencia de los marines en Tierra del Fuego generó cuestionamientos políticos y atención en medios locales y nacionales, en buena medida por el contexto en el que se desarrolla.

Una de las objeciones llegó del intendente de Río Grande, Martín Pérez: "La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional? El Poder Ejecutivo Nacional debe informar con precisión la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas".

La Ley 25.880 exige la autorización del Poder Legislativo para permitir el ingreso de tropas extranjeras al país, en sintonía con la Constitución Nacional. "El Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de la Nación la autorización establecida en el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional, para permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él", establece la norma.

Antecedentes durante la gestión de Milei

La Argentina ya realizó ejercicios combinados con fuerzas estadounidenses durante el actual gobierno de Milei sin aprobación legislativa previa, mediante decretos de necesidad y urgencia. En septiembre de 2025, el DNU 697/2025 autorizó las prácticas del ejercicio "Tridente"; en abril de 2026, el DNU 264/2026 avaló la maniobra "Daga Atlántica" y el paso de navíos norteamericanos por la Zona Económica Exclusiva.

En esta oportunidad, en cambio, la Armada no informó ningún decreto específico asociado al adiestramiento.

El operativo se suma a las compras de equipamiento concretadas durante las administraciones estadounidenses de Joe Biden y Donald Trump, entre las que se destacan los 24 aviones F-16 adquiridos a Dinamarca —de los cuales ya llegaron seis—, además del interés oficial por incorporar vehículos blindados y helicópteros Black Hawk.

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