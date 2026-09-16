El gobierno de Santa Fe cerró el primer semestre con superávit económico

La provincia presentó el balance de junio de 2026 con un gasto cercano a los 7.000 billones de pesos

La primera mitad del año concluyó con superávit en la provincia. El gobierno de Santa Fe anunció este miércoles un balance económico positivo del semestre , un período marcado por el crecimiento del costo de distintos servicios esenciales vinculados a educación, salud y seguridad, entre otras áreas.

Fuentes oficiales indicaron que los gastos corrientes entre enero y junio ascendieron a 6.950 billones de pesos . En cambio, los ingresos superaron levemente esa cifra.

Según voceros de la Casa Gris, el primer semestre de 2026 terminó con un superávit de 48.038 millones de pesos . El ministro de Economía, Pablo Olivares , añadió que la diferencia a favor incluyó la ejecución de "inversiones récord en infraestructura" para potenciar el desarrollo productivo y la creación de empleo.

El balance de la primera mitad del año incluye 3.110 billones de pesos destinados a remuneraciones. El pago de salarios es el principal componente del gasto corriente y tuvo un incremento interanual del 47,91 % como consecuencia de los aumentos definidos en paritarias.

Por otro lado, las prestaciones de seguridad social requirieron el desembolso de 1.393 billones de pesos. En tercer lugar aparecen las transferencias corrientes, con un total de $ 1.230 billones.

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Así como destacó el saldo general a favor de 48.038 millones de pesos, el gobierno de Santa Fe señaló que el resultado financiero negativo expresa contablemente el uso de fuentes genuinas y recursos acumulados para financiar el esfuerzo adicional destinado a la inversión pública. Junio concluyó sin deuda flotante ni atrasos vinculados al gasto de capital.

En lo que respecta a este último tema, el dinero destinado a obras, maquinaria y otros bienes fue el fruto de una combinación entre ahorro y recursos de capital equivalente al 11,61 por ciento del financiamiento. Otro 70,26 % surgió de los recursos acumulados a través del superávit de los ejercicios de 2024 y 2025.

Críticas opositoras a la política fiscal de Santa Fe

La presentación del balance de las cuentas públicas surgió poco después de una serie de críticas de uno de los principales bloques opositores al gobierno santafesino en la Legislatura. La diputada provincial del Partido Justicialista (PJ), Celia Arena, advirtió que los números de junio "muestran una preocupante aceleración del déficit fiscal".

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"La coparticipación cayó más del 8 % real en el primer semestre. Su principal fuente, el IVA, cae porque la gente no llega a fin de mes y ajusta su consumo", añadió una de las representantes del peronismo en la Cámara baja. Así planteó que el cuadro nacional es una "radiografía del modelo económico" con "caída de ingresos, derrumbe del consumo, déficit, manotazos de caja y peores servicios".

En particular, la ex ministra de Gobierno de Santa Fe se mostró preocupada por la situación de Iapos. Al respecto, comentó: "Una cosa tiene que ver con la otra: el aporte de los trabajadores se está usando para bachear al fisco en vez de mejorar las (muy deterioradas) prestaciones de la obra social".

Un aval a la administración de las cuentas públicas

En contraste con estos cuestionamientos, funcionarios de la Casa Gris apuntaron que la provincia cumplió con los límites establecidos para gastos corrientes y servicios de deuda en 2025. Los resultados fueron verificados por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

El informe anual citado por el gobierno santafesino destaca el cumplimiento de las obligaciones de publicación de información fiscal. Asimismo, indica que el crecimiento del gasto corriente primario no superó el umbral máximo previsto por la normativa vigente.

Por último, el consejo hizo una valoración positiva de la gestión de los servicios de la deuda; es decir, los pagos de capital e intereses. La regulación actual indica que las erogaciones no pueden superar el 15 % de los recursos corrientes netos de las transferencias por coparticipación a municipios. El indicador a nivel provincial fue del 2,3 por ciento en 2025.