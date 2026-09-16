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Piden prisión perpetua para Dibu Gómez, detenido tras ser uno de los prófugos más buscados

Gerardo Sebastián "Dibu" Gómez irá a juicio oral como parte de la banda de Cristian "Pupito" Avalle y como coautor de un asesinato en el barrio Tío Rolo

16 de septiembre 2026 · 12:24hs
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Piden prisión perpetua para Dibu Gómez

Piden prisión perpetua para Dibu Gómez, detenido tras ser uno de los prófugos más buscados.

A un año de su detención, luego de ser considerado uno de los prófugos más buscados, la Fiscalía provincial prepara el juicio oral a Gerardo Sebastián "Dibu" Gómez. Lo consideran parte de la banda del recluso Cristian "Pupito" Avalle y coautor de un homicidio por el cual piden la condena a prisión perpetua.

Para mediados de 2025 Dibu Gómez formaba parte de la lista de prófugos más buscados en la provincia de Santa Fe. El gobierno había ofrecido una suma de 35 millones de pesos como recompensa para quien aportara información para dar con su paradero. El 26 de agosto del año pasado la Policía de Investigaciones (PDI) lo detuvo en Dock Sud, Buenos Aires.

>> Leer más: Atraparon a Dibu Gómez: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Este martes se realizó la audiencia preliminar al juicio contra Gómez, para quien el fiscal Patricio Saldutti adelantó que solicitará la pena máxima. Los delitos que le atribuye tienen relación con su pertenencia a Pupito Avalle, gerente de Los Monos en Villa Gobernador Gálvez y referente de la barra brava de Newell's, también condenado a prisión perpetua.

La banda de Pupito Avalle

La Fiscalía considera que Dibu Gómez es miembro de la asociación ilícita que tiene a Avalle como jefe. La organización criminal operó al menos desde marzo de 2021 no solo en Villa Gobernador Gálvez sino también en barrios de la zona sur y sudoeste de Rosario. Estuvieron detrás de extorsiones, homicidios, intimidaciones públicas a medios de comunicación y escuelas, entre otros delitos.

>> Leer más: Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión al presidente de Newell's

Acerca de Dibu Gómez, la acusación planteó que fue uno de los encargados de sindicar los domicilios de las víctimas de balaceras y homicidios. Su casa, además, era utilizada como punto de encuentro de los gatilleros de la organización. También se dedicaba al resguardo de las recaudaciones de la asociación ilícita.

La banda está compuesta por casi treinta personas ya imputadas, algunas más que están prófugas e incluso menores. Además de Pupito Avalle, la organización tenía otros dos jefes conocidos en el esquema criminal local: Héctor Daniel "Gordo Dani" Noguera y Carlos Alberto "Elián" Olguín.

Prisión perpetua por un crimen

El pedido de condena a prisión perpetua se debe a la acusación por homicidio doblemente calificado, por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas, y agravado por el uso de arma de fuego. Se trata del crimen de Miguel Ángel Roulin, asesinado a los 47 años el 3 de diciembre de 2022.

>>Leer más: Pupito Avalle, gerente de Los Monos en Villa Gobernador Gálvez, condenado a prisión perpetua

Es uno de los asesinatos que para la Justicia instigó Pupiti Avalle y por el cual cumple la pena máxima. Según la Fiscalía, Avalle ordenó el crimen desde la cárcel de Ezeiza al comunicarse mediante WhatsApp con otro hombre que se puso en contacto con Dibu Gómez y otros autores del crimen.

El día del asesinato, cerca de las 20, Gómez llegó en auto a la cuadra de Los Ángeles al 3600, Rosario, y le señaló a los ocupantes de otro vehículo dónde estaba Miguel Ángel Roulin. Desde ese auto comenzaron a dispararle al hombre, que murió en el lugar como consecuencia de los balazos. La Fiscalía determinó que Avalle designó el pago de 80 mil pesos para repartir entre los autores del hecho.

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