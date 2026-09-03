Cómo hacer chipá sin mandioca: receta sencilla para cocinar en casa

El chipá es muy tentador y tiene muchos fanáticos. Lo que pocos saben es que es fácil de preparar y hasta se puede hacer aún sin mandioca. En esta nota, la receta

Pocas cosas más ricas que el chipá . Este alimento típico de Paraguay elaborado a base de almidón y queso tiene muchos adeptos en el nordeste de Argentina e incluso en zonas de suroeste de Brasil. En el país se consume a cualquier hora, al estilo snack, ya que su sabor suave y su tamaño relativamente pequeño lo hacen un gran compañero de mates, cafés y chocolatadas . Y es tan elegido que, sin dudas, vale la pena conocer la receta para prepararlo.

La historia más "oficial" de su nacimiento está vinculada a los jesuitas, quienes industrializaron la mandioca en la zona de Paraguay y les enseñaron a los nativos cómo procesarla para generar alimentos. Ellos aprendieron a elaborar diferentes tipos de pan a base de mandioca y así nació el chipá.

El chipá s e vende en puestos callejeros y también en coquetas panderías, pero lo cierto es que se puede hacer fácilmente en casa con apenas algunos ingredientes. El problema de muchos es conseguir mandioca. Datazo: sin mandioca, de todos modos, se puede hacer chipá.

Antes de ir a la receta, algunos datos curiosos sobre el chipá.

De dónde viene el nombre chipá

"Chipá" significa "pan" en quechua.

Sin embargo, la palabra también se refiere a todas las comidas con consistencia de masa hechas a base de maíz y almidón de mandioca.

El chipá o la chipá

¿Es masculino o femenino? Hay mucho debate sobre qué artículo debe ir antes de chipá. Algunos utilizan el masculino "el" y otros el femenino "la".

Lo concreto es que en Argentina se le dice "el chipá" y se lo come en cualquier momento del día, tipo snack o bocadillo. Muchos, por ejemplo, lo comen mientras toman mate. Mientras que en Paraguay le dicen "la chipá" es muy comerlos en Semana Santa. En Brasil es el famoso “pao de queijo” ("pan de queso"), que suele ser en formato más grande que el tradicional chipá.

Cómo hacer chipá

La receta para hacer chipá es simple. A continuación, la receta.

Los ingredientes son 1/2 taza de agua, 1/2 taza de leche, 1/4 de taza de aceite de maiz/girasol, 1 cucharada de sal, 1 taza de harina, 1 taza de fécula de mandioca, 1 huevo, 150 gramos de queso rallado.

Primero, hay que precalentar el horno a 180°. En una olla, llevar a ebullición el agua junto con la leche, la sal y el aceite. Una vez que comience a hervir, retirar del fuego y agregar la harina y la fécula de mandioca de una sola vez. Esto creará una mezcla espesa. Dejar que la mezcla se enfríe un poco (puede transferirse a un tazón para acelerar el proceso) y luego incorporar el huevo. La mezcla se volverá nuevamente espesa, pero continuar mezclando . Luego añadir el queso rallado y mezclar hasta que todos los ingredientes estén bien combinados. Para formar las bolitas, es recomendable untarse las manos ligeramente con aceite. Colocar las bolitas en una bandeja para horno, dejando espacio entre ellas ya que aumentarán de tamaño durante la cocción. Hornear durante aproximadamente 20-25 minutos o hasta que estén doradas. Dejar enfriar por un momento y luego ya disfrutarlos.

>>Leer más: Cómo hacer la torta 1234, una receta clásica y fácil

Cómo hacer chipá sin mandioca

¿Se puede hacer chipá sin mandioca? Sí, se puede hacer chipá sin mandioca.

La clave es reemplazar en la receta la taza de fécula de mandioca por una taza de fécula de maicena.

Chipá de Paulina Cocina